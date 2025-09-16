|Auction
|Auction results
|Auction date
|2025-09-16
|Start date
|2025-09-17
|Maturity date
|2025-09-24
|Interest rate
|2.00 %
|Offered volume, SEK bn
|612.0
|Total bid amount, SEK bn
|413.1
|Accepted volume, SEK bn
|413.1
|Number of bids
|16
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
Source: Sveriges Riksbank
September 16, 2025 03:30 ET | Source: Sveriges Riksbank
