RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

AuctionAuction results
Auction date2025-09-16
Start date2025-09-17
Maturity date2025-09-24
Interest rate2.00 %
Offered volume, SEK bn612.0
Total bid amount, SEK bn413.1
Accepted volume, SEK bn413.1
Number of bids16
Percentage allotted, %100.00



