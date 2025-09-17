EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.08.2025

EfTEN United Property Fund'i osaku puhasväärtus (NAV) oli augusti lõpus 11,30 eurot, kasvades kuuga 0,6%. Fond teenis augustis 166 tuhat eurot puhaskasumit ning 2025. aasta esimese kaheksa kuuga 2,01 miljonit eurot puhaskasumit (eelmisel aastal samal ajal 470 tuhat eurot).

Augustis lõppes Riias asuva üürimaja, kuhu fond on investeerinud läbi usaldusfondi EfTEN Residential Fund, renoveerimine. Selle tulemusena lisandus fondi portfelli 102 üürikorterit, mille väljaüürimine algas septembris. Enne hoone lõplikku valmimist oli klientide poolt broneeritud ligikaudu 30% üürikorteritest. Koos Riia üürimajaga on fondi portfellis Tallinnas, Vilniuses ja Kaunases läbi usaldusfondi EfTEN Residential Fund kokku neli üürimaja üle 450 korteriga.

Fondi 80%-lise osalusega arendusettevõttes Invego Uus-Järveküla OÜ ei sõlmitud augustis uusi asjaõiguslepinguid. Kliendid broneerisid kaks 2026. aasta alguses valmivat ridamaja osa. Augustis teenis EfTEN United Property Fund investeeringult 28 tuhat eurot intressitulu ning kuu alguses tagastas Invego Uus-Järveküla OÜ fondile 1,2 miljonit eurot omaniklaenu põhiosa ja kogunenud intresse. 2025. aastal on fondile Invego Uus-Järveküla OÜ-st laekunud üle 2,7 miljoni euro.

EfTEN United Property Fund teatab fondi investoritele tehtava järgmise väljamakse suuruse ja kuupäeva oktoobris kui selgub usaldusfondist EfTEN Real Estate Fund 5 (Kristiine ja UNA kaubanduskeskustest laekuvad omaniklaenude intressid) ja usaldusfondist EfTEN Special Opportunities Fund laekuva tulu suurus. Lisaks sellele sisaldab kavandav väljamakse augustis Invego Uus-Järveküla OÜ-st laekunud omaniklaenu intresse kogusummas 126 tuhat eurot.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund'i portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/

Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

