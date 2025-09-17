Kennisgeving transparantieverklaring

Gereglementeerde informatie

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaring van belangrijke deelnemingen bekend die op 15 september 2025 werd ontvangen.

Op 11 september 2025 bezat Brandes investment partners, L.P., 8.251.487 stemrechtverlenende effecten van Ontex, wat 10,02% van de stemrechten voorstelt. Zij hebben daarmee de drempel van 10% opwaarts overschreden.

Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.500 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 12 landen (exclusief Beëindigde Bedrijfsactiviteiten), en zijn innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België, en staat genoteerd op Euronext Brussel waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

