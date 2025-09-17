Gereglementeerde informatie

Nyrstar NV: Publicatie van de eerste helft van 2025 rekeningen

17 september 2025 om 17u30 CET

Nyrstar NV kondigt vandaag aan dat de rekeningen voor de eerste helft van 2025, die niet geauditeerd werden, gepubliceerd werden op de website van Nyrstar NV (www.nyrstarnv.be).

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstarnv.be.

Neem voor meer informatie contact op met

Company Secretary - company.secretary@nyrstarnv.be

Bijlage