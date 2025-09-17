BOLLORÉ

Résultats du premier semestre 2025 Le 17 septembre 2025

Résultats conformes aux attentes

Chiffre d’affaires : 1 547 millions d’euros, -3 % à périmètre et change constants.

Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)(2)) : 123 millions d’euros, incluant les résultats des mises en équivalence de UMG, Canal+, Louis Hachette Group, Havas et Vivendi.

Résultat net : 242 millions d’euros contre 3 884 millions d’euros au premier semestre 2024, qui intégrait la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,7 milliards d’euros).

Résultat net part du Groupe : 240 millions d’euros.

Position nette de trésorerie : 5 530 millions d’euros au 30 juin 2025.

Acompte sur dividende : 0,02 euro par action (57 millions d’euros) payable en espèces le 30 septembre 2025.

Les évolutions de périmètre et reclassements en activités cédées conformément à la norme IFRS 5, comprennent :

la contribution de Vivendi sur le premier semestre 2024 qui est reclassée en activités cédées ou en cours de cession. A la suite des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024, le Groupe ne détient plus le contrôle au sens de IFRS10 qu’il exerçait sur Vivendi mais seulement une influence notable.





À compter de cette date, les contributions de Canal+, Louis Hachette Group, Havas et Vivendi figurent donc dans les mises en équivalence opérationnelles ;

Bolloré Logistics, cédé le 29 février 2024, était déjà reclassé au premier semestre 2024 en activité en cours de cession.





Résultats du premier semestre 2025

Le Conseil d’administration de Bolloré, réuni le 17 septembre 2025, a arrêté les comptes du premier semestre 2025.

Le chiffre d’affaires s’élève à 1 547 millions d’euros, en baisse de -3 % à périmètre et taux de change constants :

Bolloré Energy : 1 337 millions d’euros, -2 %, léger repli dans un contexte général de baisse des cours, malgré des volumes vendus globalement en hausse ;





Industrie : 156 millions d’euros, -14 %, en recul par rapport au 1er semestre 2024 qui bénéficiait de la reprise des ventes de bus 12m à la RATP.





En données publiées, le chiffre d’affaires est stable, après +54 millions d’euros de variations de périmètre (correspondant essentiellement à l’acquisition de Chantelat fin novembre 2024) et +2 millions d’euros d’effets de change (dépréciation de l’Euro vis-à-vis du Franc Suisse).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (3)) s’établit à 123 millions d’euros contre un résultat opérationnel ajusté à l’équilibre au premier semestre 2024 :

Bolloré Energy ( 4 ) : 27 millions d’euros, en progression de 52 % grâce à la hausse des volumes vendus (principalement sur la distribution en France) et des marges ;





: 27 millions d’euros, en progression de 52 % grâce à la hausse des volumes vendus (principalement sur la distribution en France) et des marges ; Communication ( 5 ) : 203 millions d’euros en progression de 131 % grâce à l’augmentation de la contribution d’UMG (+33 % par rapport au 1 er semestre 2024), et à l’inclusion des contributions de Canal+, Louis Hachette Group, Havas et Vivendi, désormais mises en équivalence opérationnelles ;





: 203 millions d’euros en progression de 131 % grâce à l’augmentation de la contribution d’UMG (+33 % par rapport au 1 semestre 2024), et à l’inclusion des contributions de Canal+, Louis Hachette Group, Havas et Vivendi, désormais mises en équivalence opérationnelles ; Industrie (4) : -52 millions d’euros, réduction des pertes de +17 millions d’euros par rapport au premier 2024, Blue Solutions concentrant ses efforts sur la recherche liée aux batteries de nouvelle génération.





Le résultat financier s’établit à 95 millions d’euros contre 61 millions d’euros au premier semestre 2024. Il bénéficie de l’augmentation des dividendes reçus, incluant dorénavant les dividendes du Groupe Socfin (actifs financiers depuis septembre 2024).

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelle ressort à -1 million d’euros contre

18 millions d’euros au premier semestre 2024. Il n’intègre plus la quote-part de résultat net du Groupe Socfin.

Après prise en compte de -10 millions d’euros d’impôts (contre -8 millions d’euros au premier semestre 2024), le résultat net consolidé s’établit à 242 millions d’euros, contre 3 884 millions d’euros au premier semestre 2024, qui intégrait la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,7 milliards d’euros).

Le résultat net part du Groupe ressort à 240 millions d’euros contre 3 758 millions d’euros au premier semestre 2024.

Les capitaux propres s’établissent à 25 555 millions d’euros, contre 25 747 millions d’euros au 31 décembre 2024, en baisse de -192 millions d’euros, liée principalement aux variations de juste valeur des titres détenus et aux dividendes distribués.

Les capitaux propres part du Groupe ressortent à 25 317 millions d’euros contre 25 448 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Au 30 juin 2025, le Groupe Bolloré affiche une position nette de trésorerie de 5 530 millions d’euros contre

5 306 millions d’euros à fin 2024. La hausse de 223 millions d’euros intègre notamment le remboursement du gage-espèces lié au projet d’OPR-RO, la réduction du compte courant de Bolloré SE avec Vivendi SE et les rachats d’actions Bolloré.

A fin juin 2025, le Groupe Bolloré dispose de 8 milliards d’euros de disponibilités et de lignes confirmées.

Principales opérations réalisées

Bolloré SE

Programme de rachat d’actions Bolloré SE

Au cours du 1er semestre 2025, Bolloré SE a acquis 35,4 millions de ses propres actions (représentant

1,26 % du capital) pour 196,5 millions d’euros (6). 44,1 millions d’actions Bolloré SE ont été annulées au cours du 1er semestre 2025, ramenant le nombre total d’actions auto-détenues à 3,2 millions (représentant 0,11 % du capital).

Le Conseil d’administration du 17 septembre 2025 a décidé d’annuler les 3,2 millions d’actions auto-détenues.

Projet d’offres publiques de retrait suivies de retraits obligatoires (OPR-RO) sur Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l’Artois.

L’Autorité des marchés financiers a annoncé le 17 avril 2025 qu’elle avait décidé le 15 avril 2025 de déclarer ces offres non conformes et a publié le 2 mai 2025 les motivations de ces décisions. Tout en regrettant une telle issue au terme d’une instruction de plus de sept mois, Bolloré SE en a pris acte. Le 5 mai 2025 Bolloré a décidé ne pas former de recours contre ces décisions.

Ces décisions sont de ce fait devenues définitives, Bolloré SE étant déliée de toute obligation à cet égard.

Comme indiqué lors de l’Assemblée générale, Bolloré SE a assuré la liquidité sur les titres Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l’Artois en étant présent à l’achat du 26 juin au 7 juillet 2025, aux prix proposés lors de la première offre. Dans ce cadre, le Groupe a acquis 200 151 actions Financière Moncey (représentant 1,07 % du capital) pour 23,6 millions d‘euros et 4 106 actions Artois (représentant 1,54 % du capital) pour 38,1 millions d’euros.

Compagnie de l’Odet

Compagnie de l’Odet a arbitré les actions qu’elle détenait dans UMG N.V. avec des actions Canal+ et Havas N.V. en raison de leurs valeurs jugées attractives :

Compagnie de l’Odet a vendu près de 6 millions d’actions UMG N.V. au prix unitaire de 27,5 euros (soit 0,33 % du capital), pour un montant de 164,9 millions d’euros ;

Compagnie de l’Odet a acheté, à travers de Compagnie de l’Etoile des Mers (détenue à 49% par Compagnie de l’Odet, participation mise en équivalence dans les comptes consolidés de Compagnie de l’Odet) près de 73 millions d’actions Havas N.V. au prix unitaire de 1,46 euros (soit 7,38% du capital), pour un montant de 107 millions d’euros ;

La société a acquis près de 26 millions d’actions Canal+ au prix unitaire de 2,26 euros (soit 2,62 % du capital) pour un montant de 58,8 millions d’euros.

Par ailleurs, Compagnie de l’Odet a continué d’acquérir ses actions dans le cadre de son programme de rachat d’actions à hauteur de 19 millions d’euros représentant 0,2 % du capital.

Scission de Vivendi

Le 9 décembre 2024, les actionnaires de Vivendi réunis en Assemblée générale mixte ont approuvé à plus de 97,5 % des voix le projet de scission partielle de Canal+ et Louis Hachette Group et la distribution de Havas NV. Ces opérations sont intervenues le 13 décembre et la cotation de Canal+ sur le London Stock Exchange, Louis Hachette Group sur Euronext Growth et Havas NV sur Euronext Amsterdam a débuté le 16 décembre 2024.

A l’issue de cette opération, Bolloré SE détenait directement 30,4 % de Canal+, 30,4 % de Louis Hachette Group, 30,4 % de Havas NV et conserve 29,3 % de Vivendi.

La survenance de cet évènement a conduit le Groupe Bolloré à réapprécier son implication et ses relations avec Vivendi, Canal+, Louis Hachette Group et Havas NV. Il en a conclu qu'il n’exerce qu’une influence notable sur les Groupes Canal+, Louis Hachette Group et Havas NV, et perd le contrôle au sens de IFRS10 de Vivendi. A compter du 14 décembre 2024, ces quatre sociétés sont donc mises en équivalence opérationnelles.

Le 22 avril 2025, à la suite d’une saisine par la société de droit luxembourgeois CIAM Fund, la Cour d’appel de Paris a annulé une décision de l’AMF en date du 13 novembre 2024 en ce qu’elle avait retenu l’absence de contrôle de Bolloré SE à l’égard de Vivendi SE au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. L’arrêt a jugé que Monsieur Vincent Bolloré contrôle Vivendi SE au sens du 3° du paragraphe I de cet article et qu’il appartient dès lors à l’AMF d’examiner les autres conditions posées par l’article 236-6 RG/AMF dans le cadre de la scission déjà opérée par Vivendi SE, puis d’apprécier les conséquences de cette scission au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et de décider s’il y a lieu ou s’il y avait lieu à mise en œuvre d’une offre publique de retrait sur les titres de Vivendi SE. Bolloré SE et Vivendi SE ont chacune formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Le 18 juillet 2025, en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 avril 2025, l’AMF a décidé que la société Bolloré SE et M. Vincent Bolloré, qui contrôle cette dernière, sont tenus au dépôt d’un projet d’offre publique de retrait visant les titres de capital de la société Vivendi SE dans un délai fixé à six mois. La clôture de l’offre n’interviendrait qu’après que la Cour de cassation, dans le cadre des pourvois formés à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 avril 2025, aura rendu son arrêt. L’audience de la Cour de cassation a été fixée au 25 novembre 2025. Le 28 juillet 2025, Bolloré SE a décidé de former un recours devant la Cour d’appel de Paris tendant à l’annulation de la décision de l’AMF du 18 juillet.

Acompte sur dividende

Le Conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d’un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l’an dernier, payable uniquement en espèces.

Le détachement de l'acompte interviendra le 26 septembre 2025 et le paiement le 30 septembre 2025.

Chiffres clés consolidés

(en millions d’euros) 1er semestre 2025 1er semestre 2024 (*) Variation Chiffre d'affaires 1 547 1 541 0% EBITDA (1) 138 22 539% Amortissements et provisions (15) (21) Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) 123 0 na Amortissements issus des PPA et autres éléments non inclus dans l’EBITA (1) 21 (25) Résultat opérationnel 144 (25) na dont mises en équivalence opérationnelles 224 64 Résultat financier 95 61 Part dans le résultat net des sociétés

mises en équivalence non-opérationnelles (1) 18 Impôts (10) (8) Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 14 3 838 Résultat net 242 3 884 Résultat net part du Groupe 240 3 758 Minoritaires 1 126 30 juin 2025 31 décembre 2024 Variation Capitaux propres 25 555 25 747 (192) dont part du Groupe 25 317 25 448 (131) Endettement net du Groupe / (Trésorerie) (5 530) (5 306) (223) Gearing (2) n.a. n.a.

(*) Retraité : Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, la contribution de Vivendi sur l’exercice 2024 a été reclassée en activités cédées ou en cours de cession (le Groupe a perdu le contrôle au sens de IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024 par le groupe Vivendi).

(1) Voir glossaire.

(2) Gearing : ratio d’endettement net / fonds propres.

Évolution du chiffre d’affaires par activité

(en millions d’euros) 1er semestre 2025 1er semestre 2024 (*) Croissance Croissance publiée organique Bolloré Energy 1 337 1 316 2% (2%) Industrie 156 178 (13%) (14%) Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 55 46 19% (1%) Total 1 547 1 541 0% (3%)

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre

(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 2025 2024 (*) organique 2024 (*) 2025 2024 (*) organique 2024 (*)





Bolloré Energy 675 677 655 661 682 661 Industrie 78 77 75 78 105 104 Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 29 27 20 26 28 26 Total 782 780 751 765 816 790

Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA)

(en millions d’euros) 1er semestre 2025 1er semestre 2024 (*) Croissance

publiée Bolloré Energy (1) 27 18 52% Communication 203 88 131% UMG 117 88 33% Canal+ (2) 44 - Louis Hachette Groupe (2) 6 - Havas (2) 23 - Vivendi (2) 13 - Industrie (1) (52) (70) 25% Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) (55) (36) (54%) EBITA 123 0 na

(*) Retraité : Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, la contribution de Vivendi sur l’exercice 2024 a été reclassée en activités cédées ou en cours de cession (le Groupe a perdu le contrôle au sens de IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024 par le groupe Vivendi).

(1) Avant frais de groupe.

(2) Mises en équivalence opérationnelle depuis le 14 décembre 2024.

La présentation détaillée des résultats est disponible sur www.bollore.com.

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés semestriel 2025 ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.



Comparabilité des comptes

Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, la contribution de Vivendi sur l’exercice 2024 a été reclassée en activités cédées ou en cours de cession (le Groupe a perdu le contrôle au sens de IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le

13 décembre 2024 par le groupe Vivendi).





Au 30 juin 2025, le Groupe Bolloré n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux du 31 décembre 2024. Les données de l’EBITA et du résultat opérationnel sont présentées avant frais de Groupe.



Évolution des principales devises





Taux Moyen 1er semestre 2025 1 er semestre 2024 Variation USD 1,09 1,08 1% GBP 0,84 0,85 (1%) PLN 4,23 4,32 (2%) CHF 0,94 0,96 (2%) CNY 7,93 7,80 2% RON 5,00 4,97 1% CAD 1,54 1,47 5% INR 94,14 89,98 5% ZAR 20,11 20,24 (1%)

Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

à taux de change et périmètre constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements et les dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises (« PPA » : Purchase Price Allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et les badwill liés aux regroupements d’entreprises, les autres produits et charges liés aux litiges avec les actionnaires ou concernant les métiers sur lesquels le groupe n’opère plus, et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions.

correspond au résultat opérationnel avant les amortissements et les dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises (« PPA » : Purchase Price Allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et les badwill liés aux regroupements d’entreprises, les autres produits et charges liés aux litiges avec les actionnaires ou concernant les métiers sur lesquels le groupe n’opère plus, et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions. EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions.

résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.

Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Bolloré considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Bolloré ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.

