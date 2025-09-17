Résultats du 1er semestre 2025

Résultats semestriels reflétant la bonne tenue des activités du Groupe à l’exception des télécommunications en France

Chiffre d’affaires de 467,4 M€ au 1 er semestre (-9,7 %)

semestre (-9,7 %) Marge d’EBITDA ajusté à 6,7 %, en baisse de 60 pb du fait de la pression actuelle dans les télécommunications en France, partiellement compensée par une progression dans le reste du Groupe

Maintien d’une structure financière solide avec une dette financière nette limité à 56,1 M€

Hors activité Connectivity en France: robuste performance avec stabilisation du chiffre d’affaires et amélioration de la rentabilité

Chiffre d’affaires du Groupe hors Connectivity France stable au 1 er semestre 2025 (-0,4 %) et en croissance de 2,2 % au T2

semestre 2025 (-0,4 %) et en croissance de 2,2 % au T2 Poursuite de la croissance rentable dans l’énergie (+30,0 %) et en Allemagne (+23,6 %)

Benelux: marge d’EBITDA ajusté en hausse de 180 points de base, à 11,8 %

Segment Autres Pays: doublement de la marge d’EBITDA ajusté qui atteint 5,0 %, sous l’effet des mesures de redressement de la performance en Espagne et en Italie

Activité Connectivity en France (15 % du chiffres d’affaires du Groupe): adaptation accélérée dans un marché en transition

Pression sur les marges liée au ralentissement plus fort qu’anticipé des activités de déploiement de la fibre

Transformation du modèle opérationnel en cours, avec effets attendus début 2026

Les états financiers consolidés du Groupe Solutions30, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025, ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 17 septembre 2025. L’examen limité de l’information financière semestrielle par le Réviseur d’Entreprises Agréé est terminé et le rapport de ce dernier a été publié sur le site Internet. Le rapport financier semestriel, incluant les états financiers consolidés (états financiers consolidés intermédiaires résumés et annexes) revus par l’auditeur, est disponible sur le site Internet de Solutions30, www.solutions30.com, sous la rubrique « Relations Investisseurs ».

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : « Les résultats semestriels de Solutions30 attestent de la pertinence de notre stratégie visant à nous recentrer sur nos marchés à plus forte valeur ajoutée tout en rationalisant nos positions sur les marchés plus matures. A ce titre, notre diversification dans le secteur de l’énergie et notre développement en Allemagne se poursuivent avec succès. Le redressement des marges du segment Autres Pays, conformément aux engagements pris lors du Capital Markets Day du Groupe en septembre 2024, ainsi que la progression significative de notre rentabilité au Benelux, permettent d’atténuer l’effet de la pression actuelle sur les marges dans les télécommunications en France. Dans cette activité, qui représente désormais 15% du chiffre d’affaires du Groupe, nous travaillons activement à la transformation de notre modèle opérationnel, afin de redresser notre profitabilité et d’accompagner l’évolution rapide des besoins de nos clients.».

Chiffres clés - données consolidées

En millions d’euros 1er semestre 2025 1er semestre

2024 Variation Chiffre d'affaires 467,4 517,4 (9,7 %) EBITDA ajusté 31,5 37,7 (16,6 %) En % de chiffre d'affaires (marge d’EBITDA ajusté) 6,7 % 7,3 % EBIT ajusté 4,7 11,1 (57,5 %) En % de chiffre d'affaires 1,0 % 2,1 % Résultat Opérationnel (10,8) 1,4 n/a En % de chiffre d'affaires (2,3 %) 0,3 % Résultat net part du Groupe (16,8) (5,9) n/a Résultat net part du Groupe ajusté * (11,9) (1,0) n/a Free Cash Flow (29,1) (6,3) n/a Free Cash Flow net (45,3) (24,0) n/a Données de structure financière

En millions d’euros 30.06.2025 30.06.2024 Variation Capitaux propres 90,1 117,1 (27,0) Dette nette 127,4 110,6 16,9 Dette bancaire nette 56,1 26,7 29,4

* ajusté de l’amortissement des relations clientèles (part Groupe) net de l’effet impôt associé, charge liée aux acquisitions passées, purement comptable, sans impact sur la trésorerie et non relative à des actifs tangibles

Le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 au titre du 1er semestre 2025 s’établit à 467,4 M€, en recul de -9,7 %. La croissance organique ressort à -10,5 %, tandis que les acquisitions contribuent pour +0,9 % et l’effet change pour +0,1 %. L’évolution du chiffre d’affaires résulte de la contraction de l’activité Connectivity en France (15 % du chiffre d’affaires du Groupe), affectée par les mesures de sélectivité mise en oeuvre en 2024 ainsi que par le ralentissement plus rapide qu’anticipé des activités de déploiement de la fibre. Hors activité Connectivity en France, le chiffre d’affaires du Groupe est stable au 1er semestre 2025.

Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires atteint 235,6 M€, limitant son recul à -6,7 % par rapport à la même période de 2024, et affichant une stabilité séquentielle par rapport au 1er trimestre (231,9 M€). Hors activité Connectivity en France, le chiffre d’affaires du Groupe est en croissance de 2,2 % au 2ème trimestre, par rapport au 2ème trimestre 2024.

L’évolution par activité montre la poursuite de la diversification du Groupe: l’activité Energy enregistre un chiffre d’affaires de 91,6 M€ au 1er semestre 2025, en hausse de +30,0 %, portée par l’expansion continue dans le secteur du photovoltaïque en France. Le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity s’établit à 324,7 M€ au 1er semestre, en recul de -18,2 %. La situation dans cette activité demeure contrastée, avec la poursuite de la rationalisation des positions du Groupe en France, en Espagne et au Royaume-Uni, une forte croissance en Allemagne, et une reprise progressive de l’activité fibre au Benelux. Dans l’activité Technology, le chiffre d’affaires s’élève à 51,1 M€, en croissance de +2,3 %, soutenue par une bonne performance au Benelux.

En millions d’euros 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Variation Chiffre d’affaires Connectivity France 71,1 119,6 (40,5 %) Chiffre d’affaires Groupe hors Connectivity France 396,3 397,8 (0,4 %) Chiffre d’affaires Groupe 467,4 517,4 (9,7 %) En millions d’euros 2ème trimestre 2025 2ème trimestre 2024 Variation Chiffre d’affaires Connectivity France 34,4 55,6 (38,1 %) Chiffre d’affaires Groupe hors Connectivity France 201,2 196,8 2,2 % Chiffre d’affaires Groupe 235,6 252,4 (6,7 %)

L’EBITDA ajusté s’élève à 31,5 M€, en baisse de -16,6 % par rapport au 1er semestre 2024. La marge d’EBITDA ajusté ressort à 6,7 %, en baisse de 60 points de base. La progression des marges au Benelux et le redressement dans les Autres Pays permettent d’atténuer la baisse observée en France, qui résulte d’un ralentissement plus fort qu’anticipé des activités de déploiement de la fibre.

Solutions30 maintient une structure financière solide, alliant une forte liquidité à un endettement financier net limité à 56,1 M€ à fin juin 2025 contre 26,7 M€ un an plus tôt, intégrant une baisse du recours à l’affacturage de 6 M€.

Analyse par zone géographique

En millions d’euros 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Variation Benelux Chiffre d'affaires 181,4 196,8 (7,8 %) EBITDA Ajusté 21,4 19,6 +9,2 % Marge EBITDA ajusté % 11,8 % 10,0 % +180 bps France Chiffre d'affaires 154,3 188,4 (18,1 %) EBITDA Ajusté 7,0 17,4 (59,8 %) Marge EBITDA ajusté % 4,5 % 9,2 % (470 bps) Allemagne Chiffre d'affaires 47,3 38,3 +23,6 % EBITDA Ajusté 3,7 3,9 (5,1 %) Marge EBITDA ajusté % 7,9 % 10,1 % (220 bps) Autres pays Chiffre d'affaires 84,4 93,9 (10,1 %) EBITDA Ajusté 4,2 2,6 +61,5 % Marge EBITDA ajusté % 5,0 % 2,7 % +230 bps HQ* (4,9) (5,7) (14 %) Groupe Chiffre d'affaires 467,4 517,4 (9,7 %) EBITDA ajusté 31,5 37,7 (16,4 %) Marge EBITDA ajusté % 6,7 % 7,3 % (60 bps)

































































* Frais liés aux fonctions centrales du Groupe

Au Benelux, le chiffre d’affaires s’établit à 181,4 M€, en repli purement organique de -7,8 %. La décroissance est néanmoins nettement moins marquée au 2ème trimestre, à -2,9 %, qu’au 1er trimestre (-12,5 %). En effet, l’activité Connectivity (76 % du chiffre d’affaires) recule de -10,6 %, avec néanmoins une reprise progressive des activités de déploiement de la fibre, qui se traduit par une progression séquentielle du chiffre d’affaires de 2,3 % entre le 1er et le 2ème trimestre de 2025. Pour rappel, ces activités ont été impactées, depuis le 2ème trimestre de l’an dernier, par l’attentisme des opérateurs télécoms belges, engagés dans des négociations visant à rationaliser les opérations de déploiement sur l’ensemble du territoire. L’activité Energy (17 % du chiffre d’affaires) affiche une légère baisse de -4,7 %, du fait de l’arrivée à maturité des activités de déploiement de compteurs intelligents, alors que les relais de croissance poursuivent leur montée en charge. Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité Technology (7 % du chiffre d’affaires) progresse de +22,8 %.

L’EBITDA ajusté du Benelux s’élève à 21,4 M€, en hausse de +9,2 %. La marge correspondante s’élève à 11,8 %, en forte hausse de 180 points de base par rapport au 1er semestre 2024. Elle se situe ainsi en territoire à deux chiffres pour le quatrième semestre consécutif. Cette performance atteste de l’agilité et de l’efficience du modèle opérationnel du Groupe, dans un contexte de montée en puissance des activités de déploiement de la fibre en Belgique moins rapide qu’initialement prévu.

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 154,3 M€ au 1er semestre 2025, en recul de -18,1 % (-20,6 % en organique). Dans un marché des télécommunications contraint par le ralentissement plus rapide que prévu des activités de déploiement de la fibre et par le retard dans le démarrage des relais de croissance, notamment le démantèlement du réseau cuivre, l’activité Connectivity (46 % du chiffre d’affaires) marque un repli de -40,6 %, intégrant l’effet embarqué des mesures de sélectivité mises en oeuvre courant 2024. A contrario, l’activité Energy (34 % du chiffre d’affaires) maintient une dynamique très positive avec une croissance de +51,6 % au 1er semestre 2025. Cette performance confirme le fort potentiel du marché, en particulier dans le photovoltaïque, ainsi que le positionnement stratégique du Groupe sur ce segment porteur. L’activité Technology (20 % du chiffre d’affaires) se contracte de -9,2 % du fait du phasage de certains contrats, alors que les tendances de fonds demeurent bien orientées dans cette activité.

La détérioration du marché des télécommunications s’est traduite, au 1er semestre, par une pression sur les marges de l’activité Connectivity. L’EBITDA ajusté de la France s’établit ainsi à 7,0 M€, soit une marge de 4,5 %, comparée à 9,2 % au 1er semestre 2024. Face à cette situation, le Groupe travaille activement à la transformation de son modèle opérationnel dans cette activité, avec pour objectif de s’adapter à l’évolution rapide des besoins du secteur des télécommunications en France, et de redresser les marges de l’activité Connectivity dès le début de l’année 2026. L’activité Energy affiche un niveau de marge supérieur, qui devrait progresser encore au 2ème semestre avec la poursuite de la montée en charge de l’activité photovoltaïque.

En Allemagne, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 s’élève à 47,3 M€, en forte croissance de 23,6 % tirée par l’activité Connectivity (95 % du chiffre d’affaires) qui bénéficie de la montée en charge progressive des activités de déploiement de la fibre. Dans un marché encore en structuration, Solutions30 bénéficie d’une position de premier plan auprès des principaux opérateurs locaux, et continue d’étendre sa présence, récemment dans les villes de Mayence, Dortmund et Francfort.

L’EBITDA ajusté de l’Allemagne ressort à 3,7 M€, soit 7,9 % du chiffre d’affaires, comparé à 3,9 M€ soit 10,1 % un an plus tôt, alors que Solutions30 continue d’investir dans sa structure opérationnelle et sa couverture du territoire en prévision de la poursuite de la montée en charge des activités de déploiement de la fibre.

Dans les Autres Pays, le chiffre d’affaires s’établit à 84,4 M€ au 1er semestre 2025, en baisse de -10,1 %, sous l’effet des mesures de sélectivité et de recentrage stratégique du mix de services en Espagne (-41.8 %) et au Royaume-Uni (-27,0 %). En Pologne, Solutions30 poursuit sa dynamique de croissance (+6,2 %) dans un marché bien orienté, et renforce sa présence dans les services énergétiques avec l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société Elektra Realizacje, spécialiste des réseaux électriques basse et moyenne tension (voir communiqué du 3 septembre 2025). L’Italie affiche une solide croissance de +8,7 %.

L’EBITDA ajusté du segment Autres Pays affiche une forte progression de +61,5 %, à 4,2 M€ au 1er semestre 2025 contre 2,6 M€ un an plus tôt, résultat des mesures énergiques de redressement de la performance mises en oeuvre en Italie et en Espagne, qui portent leurs fruits. La marge correspondante ressort à 5,0 % au 1er semestre 2025 contre 2,7 % au 1er semestre 2024.

Résultats consolidés

Sur la base de l’EBITDA ajusté de 31,5 M€ au 1er semestre 2025, après comptabilisation des dépréciations et provisions opérationnelles à hauteur de 12,1 M€ (contre 10,6 M€ au 1er semestre 2024), et après amortissement du droit d’utilisation des actifs loués (IFRS 16) pour un montant de 14,6 M€ (contre 16,0 M€ au 1er semestre 2024), l’EBIT ajusté du Groupe s’établit à 4,7 M€, comparé à 11,1 M€ au 1er semestre 2024.

Le résultat opérationnel ressort à -10,8 M€, contre 1,4 M€ au 1er semestre 2024. Il intègre notamment :



-8,3 M€ de charges opérationnelles non courantes, qui incluent principalement des coûts de restructuration liées à des réductions d’effectifs pour 5,9 M€, ainsi qu’une dépréciation de créances commerciales suite à la cessation d’activité d’un partenaire, pour 1,2 M€.

7,3 M€ d’amortissements des relations clientèles, stables par rapport au 1er semestre 2024. Cette charge, liée aux acquisitions passées, est purement comptable, sans impact sur la trésorerie et n’est pas relative à des actifs tangibles.

Le résultat financier s’établit à -7,4 M€, proche de celui du 1er semestre 2024 (-6,1 M€). La légère variation constatée est principalement le fait d’un impact du change plus défavorable, occasionnant une variation de -1,4 M€.

Après comptabilisation d’un produit d’impôt nette de 1,7 M€ et déduction faite des intérêts minoritaires de 0,3 M€, le résultat net part du Groupe ressort à -16,8 M€, comparé à -5,9 M€ pour la même période de 2024. Retraité des amortissements des relations clientèles nets de leur effet impôt, le résultat net part du Groupe ajusté s’élève à -11,9 M€, comparé à -1,0 M€ au 1er semestre 2024.

Flux de trésorerie

Compte-tenu de la saisonnalité du besoin en fonds de roulement, la génération de trésorerie opérationnelle du Groupe est habituellement plus limitée au premier semestre qu’au second. Au 1er semestre 2025, la capacité d'autofinancement du Groupe ressort à 20,4 M€ contre 32,8 M€ au 1er semestre 2024. Cette évolution traduit celle de l’EBITDA ajusté, ainsi que la hausse des charges non courantes.

La variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), retraitée des éléments non monétaires, représente un flux négatif de -42,0 M€, reflet de la saisonnalité susmentionnée, qui se compare à -30,6 M€ au 1er semestre 2024 et -44,8 M€ au 1er semestre 2023. La variation du BFR intègre la baisse de l’affacturage, de -6 M€ au 1er semestre 2025, conséquence d’un moindre volume de créances en France du fait de la contraction de l’activité Connectivity. Elle résulte également de la montée en charge des phases de déploiement de la fibre en Allemagne, génératrices d’encours de production, ainsi que de celle de l’activité énergie en France.

Les investissements nets s’élèvent à 7,5 M€, soit 1,6 % du chiffre d’affaires, en ligne avec leur niveaux normatifs, et sont essentiellement liés aux systèmes d’information et aux équipements techniques. Le Groupe s’appuie en particulier sur une plateforme informatique propriétaire, stratégique pour piloter ses opérations, et qui capte l’essentiel des investissements.

Au total, le Free Cash Flow, habituellement négatif au 1er semestre, ressort à -29,1 M€ comparé à -6,3 M€ au 1er semestre 2024. Après prise en compte de l’évolution de la dette locative et des intérêts associés (norme IFRS 16), pour -16,2 M€, le Free Cash Flow Net s’établit à -45,3 M€, comparé à -24,0 M€ au 1er semestre 2024.

Compte-tenu des compléments de prix payés sur des acquisitions passées pour -2,7 M€, des acquisitions de la période, pour un montant net de la trésorerie acquise, de -1,6 M€ (montée au capital de So-Tec, voir communiqué du 12 mai 2025), des intérêts payés pour -3,8 M€, de la distribution aux minoritaires pour -2,4 M€, de la variation nette des emprunts bancaires pour 18,2 M€, ainsi que des incidences du change pour 0,5 M€, la variation de la trésorerie du Groupe ressort à -37,1 M€, à comparer à -49,4 M€ au 1er semestre 2024.

Structure financière

Au 30 juin 2025, la trésorerie du Groupe s’établit à 59,1 M€, contre 68,8 M€ à fin juin 2024 et 96,3 M€ à fin décembre 2024, traduisant la saisonnalité habituelle du BFR du Groupe. La dette bancaire brute s’élève à 115,3 M€, en légère hausse comparé à 97,0 M€ au 31 décembre 2024, du fait de tirages réalisés sur les facilités de crédit bancaires du Groupe au 1er semestre. La dette bancaire nette s’élève ainsi à 56,1 M€ à fin juin 2025 contre 26,7 M€ à fin juin 2024 et 0,8 M€ à fin décembre 2024.

Après prise en compte de 66,0 M€ de dette locative (IFRS 16) et de 5,3 M€ de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options de vente, la dette nette totale du Groupe s’élève à 127,4 M€, comparé à 110,6 M€ au 30 juin 2024 et 73,8 M€ au 31 décembre 2024. Cette évolution reflète en grande partie la saisonnalité de la génération de trésorerie du Groupe, et intègre une baisse de l’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe. Cet encours s’élève à 62,4 M€ au 30 juin 2025, contre 68,7 M€ au 31 décembre 2024 et 70,5 M€ au 30 juin 2024. L’affacturage permet de financer le besoin en fonds de roulement provenant des activités récurrentes qui ont atteint leur rythme de croisière, et cela à un coût modéré. Ce programme, associé à une structure financière solide, permet à Solutions30 de disposer des ressources nécessaires au financement de son développement.





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1800 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Visitez notre site web pour plus d'informations : www.solutions30.com





Chiffre d’affaires du 2ème trimestre

En millions d’euros 2ème trimestre 2025 2ème trimestre 2024 Variation Var. organique (%) Benelux 93,3 96,1 -2.9% -2.9% Connectivity 69,5 75,0 -7.3% Energy 17,5 15,9 10.1% Technology 6,2 5,2 19.8% France 78,0 90,6 -13.9% -19.0% Connectivity 34,4 55,6 -38.1% Energy 28,9 17,7 63.7% Technology 14,7 17,3 -15.4% Allemagne 25,4 20,1 26.2% 26.2% Connectivity 24,3 18,6 30.3% Energy 1,1 1,5 -25.0% Autres Pays 38,9 45,6 -14.6% -15.0% Pologne 14,6 14,1 3.4% Italie 5,6 10,5 -46.8% Espagne 14,1 14,0 0.8% Royaume-Uni 4,7 7,0 -33.2% Groupe 235,6 252,4 -6.7% -8.5%

Le Groupe utilise des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS :

- Les indicateurs de profitabilité et leurs composants sont des indicateurs clés de performance opérationnelle utilisés par le Groupe pour piloter et évaluer ses résultats opérationnels au global et par pays.

- Les indicateurs de trésorerie sont utilisés par le Groupe pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissements et d’allocation des ressources.

Les indicateurs financiers non définis par les normes IFRS utilisés sont calculés de la façon suivante :

La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes. En 2025, la croissance organique du Groupe intègre uniquement la croissance interne des filiales historiques.

EBITDA ajusté correspond à la « marge opérationnelle (EBITDA ajusté) » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Free Cash Flow correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité dont sont déduits les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles nettes des cessions.

Calcul du Cash Flow disponible (free Cash Flow)

En millions d’euros 1er semestre 2025 1er semestre

2024 Flux nets de trésorerie générés par l’activité (21,5) 2,2 Acquisition d’immobilisations nettes (7,6) (9,2) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt — 0,7 Free Cash Flow (29,1) (6,3)

Free Cash Flow net correspond au Free Cash Flow moins le « Remboursement de la dette locative » et les « intérêts décaissés sur la dette locative » tels qu’ils apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie du Groupe.

Calcul du Free Cash Flow net :

En millions d’euros 1er semestre 2025 1er semestre

2024 Free Cash Flow (29,1) (6,3) Remboursement de la dette locative (14,7) (16,2) Intérêts décaissés sur la dette locative (1,6) (1,5) Free Cash Flow net (45,3) (24,0)

EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel tel qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe dont sont ajouté les « Amortissements des relations clientèles », les « Autres charges opérationnelles non courantes » et dont sont déduits les « Autres produits opérationnels non courants ».

Réconciliation entre le résultat opérationnel et l’EBIT ajusté

En millions d’euros 1er semestre 2025 1er semestre

2024 Résultat opérationnel (10,8) 1,4 Amortissements des relations clientèles 7,3 7,2 Autres produits opérationnels non courants — (2,1) Autres charges opérationnelles non courantes 8,3 4,6 EBIT ajusté 4,7 11,1 % du chiffre d’ affaires 1,0 % 2,1 %

Opérations non courantes sont les autres produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Dette nette correspond à « Endettement, part à long terme », « Endettement, part à court terme » et aux « Dettes liées aux contrats de location » long et court terme tels qu’ils apparaissent dans les états financiers du Groupe desquels sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Ratio d’endettement net sur capitaux propres correspond à la « Dette nette/Fonds propres ».

Dette nette

En millions d’euros 30.06.2025 31.12.2024 Dettes bancaires 115,3 97,0 Dettes liées aux contrats de location 66,0 68,8 Dettes sur compléments de prix et options de vente 5,3 4,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie (59,1) (96,3) Dette nette 127,4 73,8 Capitaux Propres 90,1 108,1 % de dette nette 141,4 % 68,2 %

Dette bancaire nette correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du groupe dont sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Trésorerie nette de dette bancaire correspond à la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe de laquelle est déduit les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du Groupe.

Dette bancaire nette

En millions d’euros 30.06.2025 31.12.2024 Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme 83,3 74,3 Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme et lignes de crédit 31,9 22,7 Dette bancaire brute 115,2 97,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie (59,1) (96,3) Dette bancaire nette 56,1 0,8 Trésorerie nette de dette bancaire (56,1) (0,8)

Dette bancaire brute correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels.

Besoin en fonds de roulement correspond à l’« actifs courants » telle qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe (hors « Trésorerie et équivalents de trésorerie » et « Instruments dérivés actif courants») moins les « passifs courants » (hors « Endettement, part à court terme », « Provisions courantes » et « Dettes liées aux contrats de location ».



Besoin en fonds de roulement:

En millions d’euros 30.06.2025 31.12.2024 Stocks et travaux en cours 24,9 24,7 Clients et comptes rattachés 242,7 219,5 Actifs sur contrats courants 1,0 0,9 Autres créances 91,2 79,1 Charges constatées d'avance 6,3 6,1 Fournisseurs (163,8) (171,7) Dettes fiscales et sociales (157,6) (143,4) Autres passifs courants (14,3) (21,0) Produits constatés d'avance (48,0) (56,8) BFR (17,6) (62,6) Variation du BFR 44,8 (15,6) Éléments non monétaires (2,9) 14,0 Variation du BFR retraitée des éléments non monétaires 42,0 (1,6)

Investissements nets correspondent à la somme des lignes « Acquisition d'immobilisations courantes », « Acquisition d'actifs financiers non courants » et « Cession d'immobilisations, nettes d'impôt » telles qu’elles apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

Investissements nets:

En millions d’euros 30.06.2025 30.06.2024 Acquisition d’immobilisations (7,5) (9,0) Acquisition d’actifs financiers non courants (0,1) (0,2) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt — 0,7 Investissements nets (7,6) (8,5)

