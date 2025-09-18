Statkraft vil produsere mer strøm i Alta kraftverk

(Alta, 18. september 2025) Statkraft har søkt konsesjon for en oppgradering av Alta kraftverk. Ved å produsere strøm på vannet som i dag tappes forbi kraftverket i flomperioder kan produksjonen øke inntil 20 prosent. Dette gjøres ved å installere en tredje turbin, et tiltak som er vurdert å gi minimale nye miljøinngrep. Vannføringen i lakseførende strekning i Altaelva skal ikke endres.



Da Alta kraftverk ble bygget på 1980-tallet ble alt lagt til rette for å sette inn tre turbiner for produksjon. På grunn av begrensninger i strømnettet i Finnmark ble kun to satt inn. Turbinen er en del av installasjonen som lager strøm av energien i vannet. Fordi nettet er blitt forsterket de siste årene kan det ta imot mer strøm. Derfor søker Statkraft nå om konsesjon til å øke strømproduksjonen fra Alta kraftverk med om lag 20 prosent, ved å bruke deler av flomvannet som i dag tappes forbi kraftverket.



– Det er viktig å få mest mulig ut av det vannet som allerede er regulert til kraftproduksjon. Dersom dette prosjektet blir gjennomført, kan vi produsere mer strøm ved å ta i bruk flomvannet, med begrenset ny påvirkning på natur og miljø. Alta er en viktig, nasjonal lakseelv, og har stor verdi for både lokalbefolkning og næringslivet. Miljøtilstanden i Altaelva er god, og manøvreringsreglementet skal videreføres som i dag. Vi har holdt interessentskapet som forvalter fisket i Altaelva (ALI) informert hele veien om det vi planlegger, og det er viktig for oss å sikre at forholdene for laksen blir minst like gode som i dag. Det mener vi at er ivaretatt i planene vi nå har sendt til NVE for vurdering, sier Maren Sisilie Joné, regiondirektør i Statkraft.



Utbyggingen av Alta kraftverk på 1980-tallet har en helt spesiell plass i norsk vannkrafthistorie, og er sterkt knyttet til engasjement for både naturvern og samiske rettigheter. Hvis Statkraft får tillatelse til å installere et tredje aggregat vil det bety økt aktivitet i reinbeiteområdet i byggeperioden.



– Alta kraftverk ligger i et kjerneområde for samisk nærings- og kulturutøvelse. Anlegget har sterke historiske referanser og vi er bevisste på dette når vi ser på muligheten for å oppgradere kraftverket. Derfor er medvirkning fra reindrifta en viktig del av prosessen for utarbeidelse av konsesjonssøknaden. Det siste året har de berørte siidaene jobbet sammen med oss for å komme frem til løsninger der begge parter gjør tilpasninger og tiltak for at prosjektet kan gjennomføres. Vi er glade for å ha avtaler på plass med de mest berørte, 23A Válgenjárga og 23C Jalgon, allerede før søknaden er innsendt, hvor de samtykker til gjennomføring av tiltaket dersom Statkraft får konsesjon, sier Maren Sisilie Joné. Det pågår fremdeles dialog med andre siidaer og distrikter.



Konsesjonssøknaden sendes nå til NVE. De skal gjennomføre en bred høringsprosess som en del av saksbehandlingen. Dersom NVE gir konsesjon, skal Statkraft ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres, og det kan i så fall stå ferdig tidligst i 2030.



– Finnmark trenger å legge til rette for mer næringsutvikling. Tilgang til strøm spiller en viktig rolle for utvikling av nye arbeidsplasser. Statkraft er en viktig aktør i Nord-Norge og med en oppgradering av Alta kraftverk forsterker vi den posisjonen ytterligere, sier regiondirektør Maren Sisilie Joné.



I januar 2024 lanserte Statkraft en plan for fornyelse og utvidelse av norsk vannkraft, med minst fem store oppgraderinger. Totalt planlegger selskapet å investere inntil 55 milliarder i oppgradering og vedlikehold av norsk vannkraft. Oppgraderingen av Alta kraftverk er en del av denne planen.



– Statkraft har forvaltet norsk vannkraft i 130 år. Nå er vi inne i en fase der mange kraftverk skal rustes for å produsere strøm i et kraftsystem som er i endring. Vi har tidligere presentert prosjekter i Mauranger på Vestlandet, Nore på Østlandet og Aura i Midt-Norge, der vi også bygger nytt Svean kraftverk. Nå sender vi konsesjonssøknad for oppgradering av Alta kraftverk. Vi er et kraftselskap for hele landet, og jobber i samspill med kommuner, næringsliv og lokale interesser der vi er, sier Pål Otto Eide, utviklingsdirektør for Norden i Statkraft.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Tinglum, leder mediekontakt Norge, Statkraft AS

Mobil: 9300 1773

Epost: andreas.tinglum@statkraft.com

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.

