Victor Ciardelli y Rate lanzan la primera aplicación móvil en español en la industria hipotecaria

CHICAGO, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El CEO Victor Ciardelli y Rate, una empresa líder en tecnología financiera, anunciaron hoy el lanzamiento de la aplicación Rate App en español, convirtiéndose en el primer prestamista hipotecario en los Estados Unidos en ofrecer una experiencia móvil totalmente integrada en español. Este lanzamiento representa la más reciente evolución del galardonado Programa de Acceso al Idioma (Language Access Program, siglas en inglés) de Rate, y se suma a un logro clave: más de 20,000 solicitudes hipotecarias digitales de clientes que hablan español desde el inicio del programa en 2022.

La aplicación permite a los usuarios que hablan español buscar casas, solicitar un préstamo hipotecario, dar seguimiento al estatus del préstamo, comunicarse con profesionales bilingües y acceder a contenido educativo, todo al 100% en español y directamente desde sus teléfonos. Con ello, Rate reafirma su compromiso de eliminar el idioma como una barrera para ser propietario de vivienda y de brindar una experiencia de primer nivel a la comunidad que hablan español.

“Ya hemos visto lo que es posible cuando invertimos en tecnología en español: nuestra fuerza de ventas hispanohablante se ha triplicado, nuestro volumen de préstamos financiados se ha duplicado, y hemos superado expectativas con más de 20,000 solicitudes digitales en español”, afirmó Ciardelli. “Ahora, con la Rate App en español, ofrecemos a los compradores hispanohablantes la misma experiencia móvil de alto rendimiento que ha ayudado a millones de propietarios, porque el idioma nunca debe ser un obstáculo.”

La aplicación en español amplía la filosofía de la compañía Contigo 100%, un compromiso total de servir a los compradores de vivienda que hablan español con cada producto, servicio y proceso. A diferencia de otros prestamistas que solo ofrecen soluciones parciales o traducciones, la propuesta de Rate es completamente en español: solicitud, interfaz, comunicaciones, servicio, divulgación de préstamos y ahora también experiencia móvil.

“Este lanzamiento demuestra lo que significa la equidad en acción. No es una simple traducción: es un proceso totalmente en español diseñado para honrar y empoderar a la comunidad que habla español en cada paso hacia la propiedad de vivienda”, dijo Arlyn Kalinski, Vicepresidenta Senior - Estrategias de Préstamos Justos y Equitativos en Rate. “Los compradores que hablan español son una comunidad digital, enfocados primero en lo móvil, ambiciosos y están impulsando el futuro de compras de propiedades en los Estados Unidos. Con la Rate App en español, no solo los acompañamos donde están, sino que les ofrecemos las mismas herramientas ágiles y de alto rendimiento que a cualquier otro cliente.”

El lanzamiento de la aplicación está respaldado por una campaña nacional en español iniciada en julio, que abarca las 25 principales áreas metropolitanas de Estados Unidos con publicidad digital dirigida tanto a consumidores como a profesionales. Se espera que Rate genere más de 30 millones de impresiones como parte de este esfuerzo para conectar con los 60 millones de latinos en EE.UU., quienes representan uno de los motores económicos más poderosos en el sector de la vivienda actualmente.

Aspectos destacados adicionales del Programa de Acceso al Idioma de Rate incluyen:

Solicitud hipotecaria digital en español

Servicio al cliente y oficiales de préstamos bilingües

Documentos de divulgación y servicio de préstamos en español

Same Day Mortgage™ disponible en español

Marketing, publicidad y negociación en español en los 50 estados

Y ahora: la aplicación Rate App en español

El Programa de Acceso al Idioma fue reconocido con el premio Tech100 de HousingWire en 2023 y se ha convertido en un modelo nacional de cómo la tecnología financiera puede ampliar el acceso equitativo al crédito mediante innovación inclusiva.

Los usuarios que hablan español ya pueden descargar la Rate App desde la App Store y Google Play, y acceder a la versión en español actualizando la configuración de idioma de su teléfono a español. Para más información, visite rate.com/rate-app.

Acerca de Rate

Rate Companies es líder en préstamos hipotecarios y servicios financieros digitales. Con sede en Chicago, cuenta con más de 850 sucursales en los 50 estados y Washington, D.C. Desde su fundación en el año 2000, Rate ha ayudado a más de 2 millones de propietarios con préstamos hipotecarios para compra, refinanciamiento y préstamos con garantía hipotecaria. La empresa se ha consolidado como referente de la industria gracias a la introducción de tecnología innovadora, la oferta de tasas competitivas y un servicio al cliente sin igual.

Entre sus reconocimientos recientes destacan: Mejor Prestamista Hipotecario 2025 por Fortune; Mejor Prestamista Hipotecario 2025 para Compradores de Vivienda por Primera Vez por Forbes; Mejor Prestamista Hipotecario 2025 para Préstamos FHA, Préstamos con Garantía Hipotecaria y Puntajes de Crédito Bajos por NerdWallet; Mejor Prestamista Hipotecario 2025 en Experiencia Digital y Asistencia para el Pago Inicial por Motley Fool; y Prestamista del Año por Chicago Agent Magazine durante siete años consecutivos.

Visite rate.com para más información.

Contacto de prensa

press@rate.com