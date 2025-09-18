Statkraft signerer avtale om å selge vannkraftprosjekt i India til JSW Energy Ltd

(Oslo/New Delhi, 18. september 2025) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har signert en avtale om å selge vannkraftprosjektet Tidong i Himachal Pradesh til JSW Energy Ltd.

Avtalen inkluderer vannkraftprosjektet Tidong, et 150 MW elvekraftverk under bygging i Himachal Pradesh som forventes ferdigstilt og starte drift i løpet av 2026.

- Vi er fornøyde med denne avtalen. JSW Energy er en av Indias største uavhengige kraftprodusenter med erfaring innen utvikling og drift av vannkraft. Vi er sikre på at de vil lykkes med å ferdigstille og drifte Tidong på en god måte og bidra til Indias grønne energiomstilling. Jeg er også glad for at dette gir nye muligheter for våre dyktige ansatte, sier Fernando de Lapuerta, konserndirektør internasjonalt i Statkraft.

- Vi er glade for å kunngjøre oppkjøpet av Tidong vannkraftverk, vårt fjerde vannkraftverk og et betydelig tillegg til vannkraftporteføljen vår i Himachal Pradesh. Oppkjøpet styrker posisjonen vår som den største private vannkraftaktøren i India og forsterker bidraget vårt til Indias kraftsektor. Vi er sikre på at vi vil fullføre byggingen i tide med erfaringen vi har fra å levere det raskest bygde 240 MW Kutehr vannkraftverket, og også oppnå synergier gjennom Karcham-Wangtoo vannkraftverk. Dette oppkjøpet bringer med seg et team av dyktige medarbeidere som har erfaring med gjennomføring av vannkraftprosjekter. Det er kompetanse vi vil bruke i utviklingen av pumpekraftprosjekter. Ved å kombinere våre styrker, er jeg sikker på at vi vil fortsette å levere verdi til alle våre interessenter, sier Sharad Mahendra, konsernsjef i JSW Energy.

Statkraft kunngjorde planene om å selge India-porteføljen i fjor, for å fokusere investeringer mot utvalgte markeder i Europa og Sør-Amerika for å bygge skala og styrke lønnsomheten. Denne avtalen kommer i tillegg til de nylig annonserte avtalene med Serentica og Bhilwara, og er en viktig milepæl i salget av hele porteføljen.

Statkraft gikk inn i det indiske markedet gjennom eierskapet i datterselskapet SN Power i 2004. SN Power var den første utenlandske investoren i vannkraftsektoren i India. I løpet av to tiår har Statkraft bygget opp en diversifisert portefølje innen fornybar energi, inkludert sol-, vind- og vannkraft, samt krafthandel på tvers av flere indiske delstater.

JSW Energy Ltd er en av de ledende private kraftprodusentene i India og en del av JSW Group, som har en betydelig tilstedeværelse i sektorer som stål, energi, infrastruktur, sement, sport og andre. JSW Energy Ltd er etablert på tvers av verdikjedene i kraftsektoren med diversifiserte eiendeler innen kraftproduksjon og overføring. Selskapet bygger for tiden energiprosjekter på til sammen 12,8 GW, med en visjon om å oppnå en total kraftproduksjonskapasitet på 30 GW innen 2030.

