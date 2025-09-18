Cologix accroît son investissement à Toronto avec l'acquisition de la participation du CIM Group dans TOR4 et l’acquisition d’une installation stratégique de CIM Group au centre de donnés du 105 Clegg

DENVER et TORONTO, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui avoir acquis la pleine propriété de TOR4, un centre de données hyperscale construit sur mesure, situé à Toronto, par le biais de l'achat de participations de partenariat de CIM Group. Cette transaction marque l'aboutissement réussi de la coentreprise visant à développer TOR4 et renforce l'investissement continu de Cologix sur le marché canadien.

Situé à Markham, en Ontario, TOR4 fait partie du portefeuille ScalelogixSM de Cologix et a été conçu pour les déploiements hyperscale et d'entreprise avec des passerelles directes au nuage, une connectivité à faible latence et des solutions d'interconnexion robustes.

Dans le cadre d'une transaction simultanée, Cologix acquerra également TOR5, le centre de données de CIM Group situé au 105, route Clegg. Stratégiquement situé dans le même corridor technologique à forte demande, le site renforce la capacité de Cologix à soutenir la croissance future de l'IA d’inférence et des charges de travail du nuage.

Ensemble, TOR4 et TOR5 offrent une capacité de 14 MW et plus de 90 000 pieds carrés, offrant un potentiel significatif d'expansion de capacité pour le marché torontois.

« Notre coentreprise avec CIM Group a joué un rôle déterminant dans l'accélération de notre croissance à Toronto — l'un des marchés de périphérie numérique les plus critiques d'Amérique du Nord », a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « Avec la pleine propriété de TOR4 et l'ajout de TOR5, nous approfondissons notre investissement au Canada et offrons plus de contrôle, de flexibilité et de performance aux hyperscalers, aux entreprises et aux fournisseurs de services, renforçant ainsi le rôle de Toronto en tant que plaque tournante des écosystèmes d'inférence de l’IA. »

Cette transition de propriété stratégique démontre la force du modèle de coentreprise de Cologix : une approche évolutive pour entrer et se développer sur les marchés à forte demande. En s'appuyant sur des investisseurs institutionnels en infrastructure pour lancer de nouvelles installations, puis en consolidant la propriété, Cologix continue d'attirer des capitaux stratégiques et de créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes.

Au cours de la dernière décennie, Cologix a considérablement étendu ses opérations au Canada, étendant son leadership sur le marché des centres de données au pays. L’entreprise exploite désormais un portefeuille de 22 centres de données situés à Montréal, Toronto et Vancouver, offrant 1 057 000 pieds carrés d’espace et 94 MW de puissance. Cologix dispose d'un solide écosystème d'interconnexion canadien composé de 350 réseaux, de plus de 200 fournisseurs de services en nuage, de 15 passerelles d'accès au nuage public et de trois échanges Internet. Actuellement, Cologix est le principal fournisseur de passerelles d'accès au nuage public au Canada, notamment Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Interconnect, IBM Cloud, Microsoft® Azure ExpressRoute et Oracle FastConnect.

Pour obtenir plus de détails et opportunités de location, visitez TOR4 et TOR5 pour en savoir plus sur chaque centre de données.

À propos de Cologix Inc.

Cologix alimente l'infrastructure numérique avec plus de 45 centres de données hyperscale edge et hubs d'interconnexion, sur 12 marchés nord-américains, fournissant des solutions à haute densité et à très faible latence aux fournisseurs de services en nuage, aux transporteurs et aux entreprises. Avec des installations à la pointe de l'industrie et prêtes pour l'IA, Cologix propose des options de centre de données évolutives, modulables et durables pour aider ses clients à accélérer leurs activités en périphérie numérique. Cologix fournit des connexions physiques et virtuelles étendues, y compris Access Marketplace, où les clients bénéficient d'un provisionnement rapide, fiable et en libre-service pour la connectivité sur demande. Pour obtenir plus de renseignements, visitez Cologix ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos du CIM Group



CIM est un propriétaire, exploitant, prêteur et développeur de biens immobiliers et d'infrastructures axé sur la communauté. Depuis 1994, CIM a cherché à créer de la valeur dans les projets et à avoir un impact positif sur la vie des personnes dans les communautés à travers les Amériques, en réalisant plus de 60 milliards $ de projets immobiliers et d'infrastructures essentiels. L'équipe diversifiée d'experts de CIM applique ses vastes connaissances et son approche disciplinée à travers une gestion pratique des actifs réels, de la diligence raisonnable aux opérations jusqu'à la cession. CIM s'efforce de faire une différence significative dans le monde en exécutant des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) clés et en améliorant chaque communauté dans laquelle il investit. Pour en savoir plus, visitez le site www.cimgroup.com.

