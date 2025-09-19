Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 48 659 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|11 september 2025
|Euronext Brussels
|5 500
|38,13
|38,30
|37,70
|209 715
|MTF CBOE
|2 500
|38,13
|38,25
|37,70
|95 325
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|12 september 2025
|Euronext Brussels
|5 300
|38,04
|38,25
|37,85
|201 612
|MTF CBOE
|2 700
|38,05
|38,25
|37,85
|102 735
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|15 september 2025
|Euronext Brussels
|5 393
|38,38
|38,45
|38,10
|206 983
|MTF CBOE
|3 689
|38,38
|38,45
|38,10
|141 584
|MTF Turquoise
|685
|38,38
|38,55
|38,25
|26 290
|MTF Aquis
|968
|38,40
|38,50
|38,25
|37 171
|16 september 2025
|Euronext Brussels
|5 296
|38,37
|38,50
|38,15
|203 208
|MTF CBOE
|4 014
|38,37
|38,50
|38,15
|154 017
|MTF Turquoise
|713
|38,38
|38,45
|38,15
|27 365
|MTF Aquis
|974
|38,39
|38,55
|38,15
|37 392
|17 september 2025
|Euronext Brussels
|4 860
|38,49
|38,70
|38,20
|187 061
|MTF CBOE
|4 217
|38,47
|38,75
|38,25
|162 228
|MTF Turquoise
|773
|38,46
|38,65
|38,25
|29 730
|MTF Aquis
|1 077
|38,53
|38,75
|38,25
|41 497
|Totaal
|48 659
|38,31
|38,75
|37,70
|1 863 913
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 400 aandelen heeft aangekocht in de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 699 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|11 september 2025
|200
|37,80
|37,80
|37,80
|7 560
|12 september 2025
|400
|38,00
|38,00
|38,00
|15 200
|15 september 2025
|200
|38,00
|38,00
|38,00
|7 600
|16 september 2025
|400
|38,20
|38,20
|38,20
|15 280
|17 september 2025
|200
|38,20
|38,20
|38,20
|7 640
|Totaal
|1 400
|53 280
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|11 september 2025
|800
|38,21
|38,25
|38,15
|30 568
|12 september 2025
|199
|38,40
|38,40
|38,40
|7 642
|15 september 2025
|1 000
|38,41
|38,55
|38,30
|38 410
|16 september 2025
|400
|38,43
|38,50
|38,35
|15 372
|17 september 2025
|1 300
|38,53
|38,65
|38,45
|50 089
|Totaal
|3 699
|142 081
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 32 845 aandelen.
Op 17 september 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 602 495 eigen aandelen aan, of 4,94% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p250919N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst