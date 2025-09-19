Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 48 659 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
11 september 2025Euronext Brussels5 50038,1338,3037,70209 715
 MTF CBOE2 50038,1338,2537,7095 325
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
12 september 2025Euronext Brussels5 30038,0438,2537,85201 612
 MTF CBOE2 70038,0538,2537,85102 735
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
15 september 2025Euronext Brussels5 39338,3838,4538,10206 983
 MTF CBOE3 68938,3838,4538,10141 584
 MTF Turquoise68538,3838,5538,2526 290
 MTF Aquis96838,4038,5038,2537 171
16 september 2025Euronext Brussels5 29638,3738,5038,15203 208
 MTF CBOE4 01438,3738,5038,15154 017
 MTF Turquoise71338,3838,4538,1527 365
 MTF Aquis97438,3938,5538,1537 392
17 september 2025Euronext Brussels4 86038,4938,7038,20187 061
 MTF CBOE4 21738,4738,7538,25162 228
 MTF Turquoise77338,4638,6538,2529 730
 MTF Aquis1 07738,5338,7538,2541 497
Totaal 48 65938,3138,7537,701 863 913

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 400 aandelen heeft aangekocht in de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 699 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
11 september 202520037,8037,8037,807 560
12 september 202540038,0038,0038,0015 200
15 september 202520038,0038,0038,007 600
16 september 202540038,2038,2038,2015 280
17 september 202520038,2038,2038,207 640
Totaal1 400   53 280


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
11 september 202580038,2138,2538,1530 568
12 september 202519938,4038,4038,407 642
15 september 20251 00038,4138,5538,3038 410
16 september 202540038,4338,5038,3515 372
17 september 20251 30038,5338,6538,4550 089
Totaal3 699   142 081

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 32 845 aandelen.

Op 17 september 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 602 495 eigen aandelen aan, of 4,94% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

