Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 48 659 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 11 september 2025 Euronext Brussels 5 500 38,13 38,30 37,70 209 715 MTF CBOE 2 500 38,13 38,25 37,70 95 325 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 12 september 2025 Euronext Brussels 5 300 38,04 38,25 37,85 201 612 MTF CBOE 2 700 38,05 38,25 37,85 102 735 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 15 september 2025 Euronext Brussels 5 393 38,38 38,45 38,10 206 983 MTF CBOE 3 689 38,38 38,45 38,10 141 584 MTF Turquoise 685 38,38 38,55 38,25 26 290 MTF Aquis 968 38,40 38,50 38,25 37 171 16 september 2025 Euronext Brussels 5 296 38,37 38,50 38,15 203 208 MTF CBOE 4 014 38,37 38,50 38,15 154 017 MTF Turquoise 713 38,38 38,45 38,15 27 365 MTF Aquis 974 38,39 38,55 38,15 37 392 17 september 2025 Euronext Brussels 4 860 38,49 38,70 38,20 187 061 MTF CBOE 4 217 38,47 38,75 38,25 162 228 MTF Turquoise 773 38,46 38,65 38,25 29 730 MTF Aquis 1 077 38,53 38,75 38,25 41 497 Totaal 48 659 38,31 38,75 37,70 1 863 913

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 400 aandelen heeft aangekocht in de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 699 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 11 september 2025 tot 17 september 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 11 september 2025 200 37,80 37,80 37,80 7 560 12 september 2025 400 38,00 38,00 38,00 15 200 15 september 2025 200 38,00 38,00 38,00 7 600 16 september 2025 400 38,20 38,20 38,20 15 280 17 september 2025 200 38,20 38,20 38,20 7 640 Totaal 1 400 53 280





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 11 september 2025 800 38,21 38,25 38,15 30 568 12 september 2025 199 38,40 38,40 38,40 7 642 15 september 2025 1 000 38,41 38,55 38,30 38 410 16 september 2025 400 38,43 38,50 38,35 15 372 17 september 2025 1 300 38,53 38,65 38,45 50 089 Totaal 3 699 142 081

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 32 845 aandelen.

Op 17 september 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 602 495 eigen aandelen aan, of 4,94% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage