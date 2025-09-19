Virtune gibt bekannt, dass ausgewählte Krypto-ETPs nun bei Finanzen.net Zero für provisionsfreien Kauf und monatliche Sparpläne verfügbar sind

Frankfurt, 19. September 2025 – Virtune gibt heute bekannt, dass ausgewählte Krypto-ETPs, darunter der Virtune Coinbase 50 Index ETP, Bitcoin, XRP und Solana, nun auf der Plattform Finanzen.net Zero für provisionsfreien Kauf sowie für monatliche Sparpläne verfügbar sind. Damit wird es für Anleger einfacher denn je, einen langfristigen, automatischen und provisionsfreien monatlichen Sparplan in Bitcoin und andere Krypto-Assets einzurichten.



Diese Initiative ist Teil von Virtunes Bestreben, Investitionen in Krypto-Assets so einfach wie möglich zu gestalten. Durch die Einrichtung von monatlichen Sparplänen erhalten Anleger die Möglichkeit, langfristig jeden Monat automatisch in die ETPs von Virtune zu investieren – ausschließlich auf Ausführungsbasis und ohne jegliche Provisionsgebühren. Dies ist nun mit Virtunes Krypto-ETPs über Finanzen.net Zero möglich.



Vorteile von monatlichen Sparplänen und Investitionen in Virtunes ETPs, jetzt verfügbar bei Finanzen.net Zero:

Provisionsfreies Sparen in ausgewählten Virtune-ETPs





Automatisches monatliches Sparen





Zugang zu führenden Krypto-Assets wie Bitcoin, XRP, Solana sowie Virtunes diversifizierten Krypto-Index-ETPs





Sichere Struktur, bei der alle Produkte zu 100 % physisch durch die zugrunde liegenden Krypto-Assets gedeckt sind, die bei Coinbase im Cold Storage verwahrt werden





Virtune ist ein reguliertes schwedisches Unternehmen



„Wir freuen uns sehr, Anlegern in Deutschland die Möglichkeit zu bieten, langfristige, automatische und provisionsfreie monatliche Sparpläne sowie provisionsfreien Kauf im Virtune Coinbase 50 Index ETP und in einzelnen Krypto-ETPs wie Bitcoin auf sichere und regulierte Weise über die ETPs von Virtune einzurichten. Historisch gesehen war es vorteilhaft, monatlich in ein Krypto-Asset wie Bitcoin zu sparen, das durch hohes Wachstumspotenzial und hohe Volatilität gekennzeichnet ist – auch wenn dies selbstverständlich keine Garantie für zukünftige Renditen darstellt. Durch monatliches Sparen vermeidet man es, den Markt zu timen, und baut stattdessen eine langfristige Position in Bitcoin oder anderen Krypto-Assets durch regelmäßige Akkumulation auf“, sagt Christopher Kock, CEO von Virtune.



Diese Produkte sind in monatlichen Sparplänen enthalten:

WKN ISIN Name Basiswert TER A4A5D4 SE0024738389 Virtune Coinbase 50 Index ETP Coinbase 50 Europe Index 0.95% A4A5D4 SE0021486156 Virtune XRP ETP XRP 1.49% A4AN8F SE0025012032 Virtune Bitcoin Prime ETP Bitcoin 0.25% A4AGZQ SE0021309754 Virtune Staked Solana ETP Solana 0.95%



Monatliches Sparen ist jetzt über Finanzen.net Zero verfügbar. Es ist jederzeit möglich, die Sparraten anzupassen und von langfristigem, regelmäßigem Investieren ohne Provisionsgebühren zu profitieren.

Für weitere Informationen und um mit Ihrem monatlichen Sparplan in Virtunes ETPs zu starten, lesen Sie mehr unter folgendem Link: https://www.virtune.com/monthly-savings



Wenn Sie als (institutioneller) Anleger Interesse haben, Virtune zu treffen, um die Möglichkeiten unserer ETPs für Ihr Asset Management zu besprechen oder mehr über Virtune und unsere ETPs zu erfahren, zögern Sie nicht, uns unter hello@virtune.com zu kontaktieren. Weitere Informationen über Virtune und unsere ETPs finden Sie auch auf www.virtune.com.

