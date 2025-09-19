KH Group Oyj

Sisäpiiritieto 19.9.2025 klo 12.45

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: KH Group Oyj laskee vuoden 2025 tulosohjeistustaan

KH Group Oyj laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2025.

Vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteessa 21.3.2025 yhtiö arvioi, että edellisvuoteen verrattuna sekä jatkuvien toimintojen liikevaihto (194,0 milj. euroa) että vertailukelpoinen liikevoitto (7,2 milj. euroa) pysyvät suunnilleen samalla tasolla.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2025 liikevaihdoksi 190–200 milj. euroa ja vertailukelpoiseksi liikevoitoksi 5–6 milj. euroa.

Ohjeistuksen laskeminen perustuu arvioon KH Groupin suurimman liiketoiminta-alueen KH-Koneiden heikommasta liikevoitosta.

Yhtiö julkaisee vuoden 2025 tammi–syyskuun liiketoimintakatsauksen perjantaina 31.10.2025.

KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 0400 459 343

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet, Nordic Rescue Group ja Indoor Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, pelastusajoneuvojen valmistaja sekä huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.