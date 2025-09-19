KH Group Oyj

Sisäpiiritieto: Carl Haglund on nimitetty KH Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

KH Group Oyj (”KH Group” tai ”Yhtiö”) on nimittänyt KTM Carl Haglundin Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Haglund toimii tällä hetkellä Yhtiön hallituksen jäsenenä. Haglund on myös toiminut pitkään KH Groupin tytäryhtiö Nordic Rescue Group Oy:n (”Nordic Rescue Group”) hallituksen puheenjohtajana. Haglund aloittaa Yhtiön toimitusjohtajana tänään 19.9.2025. Haglund luopuu Yhtiön hallituksen jäsenyydestä tästä päivästä lähtien, mutta jatkaa edelleen Nordic Rescue Groupin hallituksen puheenjohtajana. KH Groupin hallitus jatkaa muutoin entisellä kokoonpanollaan.

Haglund on toiminut vuosina 2021–2025 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajana ja sitä ennen muun muassa johtajana Accenturella ja bioenergiatoimija Sunshine Kaidi New Energy Groupissa, kansanedustajana, Suomen puolustusministerinä ja Euroopan parlamentin jäsenenä. Haglund on myös toiminut monien pörssiyhtiöiden hallituksissa.

KH Groupin hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen:

”Carl tuntee KH Groupin hyvin toimittuaan pitkään konserniyhtiö Nordic Rescue Groupin hallituksen puheenjohtajana sekä vuodesta 2025 myös KH Group Oyj:n hallituksen jäsenenä. Uskon, että Carlin energinen ote ja vahva strategisen muutosjohtamisen osaaminen tukevat erinomaisesti KH Groupin strategian toteuttamista Yhtiön siirtyessä seuraavaan kehitysvaiheeseensa teollisena konsernina, ja hänen tehtävänään on viedä KH Group seuraavaan kehitysvaiheeseen ensi vuoden aikana. Samalla Yhtiö pyrkii aiemmin kerrotun mukaisesti irtautumaan Indoor Groupista.”

KH Groupin hallitus ja Ville Nikulainen ovat samassa yhteydessä sopineet, että Nikulainen jättää tehtävänsä Yhtiön toimitusjohtajana tänään. Nikulainen jatkaa Yhtiössä KH Groupin strategiseen muutosprosessiin liittyvissä tehtävissä vuoden 2025 loppuun asti.

KH Groupin hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen:

”Haluan koko hallituksen puolesta lämpimästi kiittää Ville Nikulaista hänen kokonaisvaltaisesta panoksestaan KH Group Oyj:n strategian toteuttamiseen Yhtiön muutosmatkan aikana.”

Carl Haglund:

”KH Group on minulle hyvin tuttu toimija, ja Yhtiön muutosmatkan johtaminen on innostava tehtävä ja projekti.”

Carl Haglundin ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä.

KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet, Nordic Rescue Group ja Indoor Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, pelastusajoneuvojen valmistaja sekä huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.

