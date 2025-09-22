Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 22 september 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 14.249 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 15 en 19 september 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 15/9/2025 3.000 64,83 64,80 65,00 194.502 16/9/2025 4.000 64,64 64,45 65,00 258.580 17/9/2025 5.000 64,01 63,30 64,50 320.034 18/9/2025 591 64,67 64,45 65,00 38.217 19/9/2025 1.658 64,68 64,40 65,00 107.236 TOTAAL 14.249 64,47 63,30 65,00 918.569

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 496.799 eigen aandelen in bezit.



