Sidetrade publie, avec Forvis Mazars et Creditsafe, une analyse choc sur les tensions de trésorerie, révélant le rôle de l’IA dans l'amélioreation du cash-flow

Cette analyse exclusive de 50 000 entreprises françaises révèle une hausse des délais de paiement et démontre l’impact de l’intelligence artificielle sur la génération de cash.

Sidetrade , Forvis Mazars et Creditsafe publient l’étude « Gérer sa trésorerie dans un environnement économique instable ». Croisant données financières (Creditsafe), analyse conseil (Forvis Mazars) et analyse métier (Sidetrade), cette étude offre une vision unique de la réalité du cash et des leviers de performance à la disposition des directions financières.

Dans un contexte où 65 000 défaillances d’entreprises ont été enregistrées en 2024 (+26,4% depuis 2022) et où 49,2% des paiements B2B dépassent 45 jours, l’étude « Gérer sa trésorerie dans un environnement économique instable » révèle une progression de 11,6% des retards de paiement par rapport à 2023. Ces tensions créent un effet domino sur la liquidité, la capacité d’investissement et in fine la continuité d’activité. Les dirigeants sont 80,5% à anticiper une nouvelle hausse des défaillances en 2025.

« Aujourd’hui, naviguer à vue n’est plus tenable. Dans un environnement où chaque jour de trésorerie compte, nous devons cesser de subir pour commencer à prédire. Cette étude donne aux directions financières des données concrètes et des leviers activables immédiatement », déclare Yann Guyomar, Associé, Forvis Mazars.

La maîtrise du cash n’est plus une bonne pratique mais devient une ligne de défense. « Dans un contexte de forte croissance à l’international, chaque euro compte. Réduire les délais de paiement permet aux entreprises de générer un gain de BFR significatif, évitant le recours à des financements courts termes coûteux, », souligne Diane Quenault de Saint-Sulpice, Market & Commercial Director de Creditsafe France. « Cette marge de manœuvre leur offre plus de flexibilité pour investir dans leurs marchés prioritaires. »

Une photographie inédite des tensions de trésorerie en France

Si le DSO moyen (Day Sales Outstanding ou indicateur des délais de paiement clients) atteint 62 jours en France, certains secteurs dépassent 64 jours en raison de processus complexes de validation (services, construction), tandis que la distribution performe mieux grâce à des délais réglementés plus courts. Les PME et ETI affichent un DPO (Days Payable Outstanding ou indicateur des délais de paiement fournisseurs) supérieur à celui des grands groupes, signe d’un recours accru au crédit fournisseur.

Céline Cortin, Group Treasury Director, Lyreco : « Travailler ses processus de fond est essentiel pour maintenir l’agilité stratégique et financière. Des actions structurelles nous ont permis d’adopter une approche holistique des leviers d’optimisation du free cashflow en décloisonnant l’entreprise et en renforçant la collaboration entre la direction financière et les différentes lignes de métiers. »

L’étude montre que les entreprises ayant intégré les capacités d’IA dans leurs processus Order-to-Cash (O2C) surperforment sur tous les fronts :

30% de réduction supplémentaire du DSO , au-delà des standards obtenus avec des outils traditionnels

, au-delà des standards obtenus avec des outils traditionnels Taux d’échu réduit de 35% à 32%

Jusqu’à +30% d’efficacité opérationnelle

Fabio Silva, CFO de Primagaz, confirme : « Dans un contexte où l’efficacité opérationnelle est devenue une priorité stratégique, avoir une solution O2C spécialisée et boostée par l’IA comme celle de Sidetrade, en complément de notre ERP SAP, s’impose comme un choix de bon sens. L’IA nous permet de transformer une fonction souvent perçue comme administrative en un véritable levier de performance et de relation client. »

Dans un monde où la croissance dépend de la vitesse d’exécution, l’étude nous apprend également que l’IA permet de :

Anticiper les impayés avec des scorings prédictifs

Prioriser les actions selon le risque client

Réduire les coûts de la relance et de la gestion des litiges

Personnaliser les interactions avec les clients

« Nous avions besoin d’une solution intuitive, facilement accessible et visuellement claire pour structurer efficacement notre politique de gestion des risques», indique Marion Seris, Credit Manager groupe de Transgourmet. « Résultat : une évaluation du risque affinée, des lignes de garantie optimisées et un gain de temps précieux dans l’analyse de nos 40 000 comptes clients. »

Dans un quotidien bouleversé par la volatilité économique et géopolitique, l’IA améliore la réactivité des équipes financières. Elle transforme l'urgence financière en avantage d’exécution et redonne à la direction financière le contrôle de son tempo. En effet, Aimie, l’IA de Sidetrade, est formée et totalement autonome pour contacter les clients dès qu’une facture est impayée. Elle analyse la situation, qualifie tout litige potentiel et trace dans le système les actions à engager pour accélérer la résolution.

« Avec les nouvelles capacités d’agents IA autonomes et proactifs, nous ouvrons avec notre Aimie une nouvelle ère. Même les appels téléphoniques, longtemps réservés aux relances critiques, deviennent autonomes, à grande échelle, dans toutes les langues avec une efficacité incroyable », conclut Jean-Claude Charpenet, VP Ventes Europe, Sidetrade

L’étude complète est disponible : ici

