Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 septembre au 19 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 15 septembre au 19 septembre 2025

Saint-Cloud, le 23 septembre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 15 septembre 2025 au 19 septembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/09/2025FR001243512115 00024,1053XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/09/2025FR001243512115 00023,7901XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/09/2025FR001243512123 45423,5132XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/09/2025FR00124351216 88723,5006CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/09/2025FR001243512118 87623,7726CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/09/2025FR001243512131 12423,7877XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/09/2025FR001243512122 68423,7852CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/09/2025FR001243512130 00023,8044XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/09/2025FR00124351213 70723,7397AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/09/2025FR001243512173723,7336TQEX
 Total167 46923,7658 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 15 septembre au 19 septembre 2025

