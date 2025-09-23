Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 septembre au 19 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 15 septembre au 19 septembre 2025
Saint-Cloud, le 23 septembre 2025
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 15 septembre 2025 au 19 septembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :
Présentation agrégée :
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)
|Marché (MIC Code)
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|15/09/2025
|FR0012435121
|15 000
|24,1053
|XPAR
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|16/09/2025
|FR0012435121
|15 000
|23,7901
|XPAR
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|17/09/2025
|FR0012435121
|23 454
|23,5132
|XPAR
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|17/09/2025
|FR0012435121
|6 887
|23,5006
|CEUX
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|18/09/2025
|FR0012435121
|18 876
|23,7726
|CEUX
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|18/09/2025
|FR0012435121
|31 124
|23,7877
|XPAR
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|19/09/2025
|FR0012435121
|22 684
|23,7852
|CEUX
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|19/09/2025
|FR0012435121
|30 000
|23,8044
|XPAR
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|19/09/2025
|FR0012435121
|3 707
|23,7397
|AQEU
|ELIS SA
|969500UX71LCE8MAY492
|19/09/2025
|FR0012435121
|737
|23,7336
|TQEX
|Total
|167 469
|23,7658
Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.
Contacts
Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com
