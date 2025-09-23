Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 septembre au 19 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 15 septembre au 19 septembre 2025

Saint-Cloud, le 23 septembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 15 septembre 2025 au 19 septembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/09/2025 FR0012435121 15 000 24,1053 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/09/2025 FR0012435121 15 000 23,7901 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/09/2025 FR0012435121 23 454 23,5132 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/09/2025 FR0012435121 6 887 23,5006 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/09/2025 FR0012435121 18 876 23,7726 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/09/2025 FR0012435121 31 124 23,7877 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/09/2025 FR0012435121 22 684 23,7852 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/09/2025 FR0012435121 30 000 23,8044 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/09/2025 FR0012435121 3 707 23,7397 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/09/2025 FR0012435121 737 23,7336 TQEX Total 167 469 23,7658

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe