Un nouveau tableau de bord mondial dévoile des possibilités majeures de progrès sur le plan climatique par lʼintermédiaire des systèmes alimentaires

NEW YORK, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercy For Animals , en partenariat avec le Center for Biological Diversity , EAT , la Global Alliance for Improved Nutrition et la Global Law Alliance for Animals and the Environment de lʼécole de droit Lewis & Clark , a publié les premières évaluations issues du tableau de bord NDC des systèmes alimentaires en amont du sommet sur le climat organisé par le secrétaire général des Nations Unies. Cet outil innovant évalue comment les contributions déterminées au niveau national (NDC) de chaque pays intègrent les systèmes alimentaires dans leurs initiatives en faveur du climat.

Les systèmes alimentaires sont responsables dʼenviron un tiers des émissions de gaz à effet de serre dʼorigine humaine, alors même quʼils sont absents de nombreux plans climatiques nationaux. Selon le sixième rapport dʼévaluation publié par le Groupe dʼexperts intergouvernemental sur lʼévolution du climat, « même si les émissions liées aux combustibles fossiles étaient immédiatement éliminées, celles provenant des systèmes alimentaires compromettraient à elles seules lʼobjectif de 1,5 °C et mettraient en péril lʼobjectif de 2 °C. »

Le tableau de bord des NDC relatif aux systèmes alimentaires est le premier cadre structurel permettant dʼévaluer si les NDC couvrent toutes les étapes des systèmes alimentaires, y compris la production, la consommation, les pertes et le gaspillage alimentaires, tout en tenant compte du contexte national, de lʼéquité et du risque de défaut dʼadaptation. Les premières évaluations de 10 NDC révèlent que la plupart dʼentre elles négligent des opportunités majeures dʼatténuation du changement climatique, en se concentrant principalement sur la production agricole et en omettant la distribution, les évolutions des régimes alimentaires et les pertes et gaspillages alimentaires.

« Les systèmes alimentaires constituent un levier essentiel pour lʼaction climatique », a déclaré Amelia Linn, directrice des politiques globales chez Mercy For Animals. « Ce tableau de bord met en évidence la nécessité urgente pour les pays dʼintégrer dans leurs NDC des approches globales qui tiennent compte de toutes les étapes des systèmes alimentaires, de lʼamélioration de la production à la modification des régimes alimentaires. Sans ces mesures, les objectifs climatiques ambitieux resteront hors de portée. »

Fabrice DeClerck, directeur scientifique chez EAT, souligne lʼurgence et le potentiel dʼune action coordonnée en faveur des systèmes alimentaires : « Lʼalimentation est le nerf central de la santé humaine, de la durabilité environnementale et de la justice sociale. Le passage à une alimentation saine issue de pratiques de production régénératrices est la meilleure solution pour préserver la santé et le bien-être humains, ainsi que le climat et la biodiversité, grâce à dʼénormes synergies encore inexploitées. Il est temps que les pays considèrent les mesures relatives au système alimentaire dans leurs NDC comme une priorité. »

La première série dʼévaluations concerne le Brésil, le Kenya, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni ; quatre autres suivront en octobre, avant la COP30.