Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 24 septembre 2025 – 8h30

ARGAN : S&P maintient le statut « Investment Grade »

avec une note « BBB- » et une perspective « stable »

Suite au communiqué de presse1 indiquant le retrait du marché du portefeuille CARAT par ARGAN, S&P Global Ratings a publié un bulletin de note précisant juger le niveau d’endettement d’ARGAN en adéquation avec la notation actuelle, à savoir une note émetteur long terme « BBB- » avec une perspective « Stable ».

Le bulletin précise notamment2 : « S&P Global Ratings indique ce jour que les ratios de crédit d’Argan S.A. resteront cohérents avec le niveau de notation actuel, et ce malgré l’annonce du 23 septembre 20251 de ne pas vendre un portefeuille d’entrepôts d’environ 130 millions d’euros. »

ARGAN vise, en effet, dorénavant un ratio LTV EPRA hors droits de 41,5 % (à taux de capitalisation hors droits constant par rapport à fin juin 2025, de 5,25 %) et un ratio de dette nette sur EBITDA de 8,7 fois à fin 2025, en comparaison de respectivement 43,1 % et 9,2 fois à fin 2024.

Enfin, S&P Global Ratings réitère sa confiance dans la qualité des actifs de la Société pour assurer des flux de trésorerie réguliers, ainsi que dans la capacité d’ARGAN à réussir le refinancement de son échéance obligataire de 500 M€ de novembre 2026.

Le bulletin de note mentionné ainsi que la notation d’ARGAN sont disponibles sur le site internet de S&P Global Ratings (www.standardandpoors.com).

---------------------------------------------------------------------------------

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025





Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (carbone neutres à l’usage), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

Au 30 juin 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,0 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel

de plus de 210 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 30/06/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





1 Pour davantage d’informations, se référer au communiqué de presse du 23 septembre 2025, publié avant bourse.

2 Traduction libre en français du bulletin de note publié le 23 septembre 2025 par S&P Global Ratings.

