Virtune bringt Virtune Crypto Altcoin Index ETP in Deutschland auf Xetra an den Markt

Frankfurt, 24. september 2025 – Der schwedische regulierte Krypto-Vermögensverwalter Virtune listet in Deutschland an der Deutschen Börse Xetra den Virtune Crypto Altcoin Index ETP und erweitert damit sein Angebot physisch besicherter, börsengehandelter Krypto-Produkte auf dem deutschen Markt.

Virtune, ein schwedischer Digitalvermögensverwalter und Emittent physisch besicherter, börsengehandelter Krypto-Produkte (ETPs), hat seit seiner Gründung vor etwas mehr als zwei Jahren das Vertrauen von über 145.000 Investoren gewonnen. Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von mehr als 450 Millionen US-Dollar stärkt Virtune weiterhin seine Position als einer der führenden Emittenten regulierter Krypto-ETPs in Europa.

Virtune erweitert nun sein deutsches Angebot mit dem Listing des Virtune Crypto Altcoin Index ETP (WKN: A4AKW6, ISIN: SE0023260716, Ticker: VRTA), welches ab sofort für Investoren über deutsche Banken und Broker zugänglich ist.

Dieses neue Listing spiegelt Virtunes Engagement wider, deutschen Investoren sichere, transparente und regulierte Investitionsmöglichkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte anzubieten. Coinbase fungiert als Krypto-Verwahrer für alle Virtune-ETPs und gewährleistet institutionelle Sicherheit, wobei die zugrundeliegenden Krypto-Assets in Cold Storage verwahrt werden.

Benedict von Lucke, Country Manager Germany:

„Gerade Altcoins sind aktuell ein spannendes Thema, da sie die Innovationskraft und Vielfalt des Krypto-Marktes widerspiegeln. Mit dem Virtune Crypto Altcoin Index ETP ermöglichen wir Anlegern einen regulierten, diversifizierten und einfachen Zugang zu diesem dynamischen Segment, ohne sich auf einzelne Coins festlegen zu müssen.”

Christopher Kock, CEO von Virtune:

„Wir freuen uns, unsere Präsenz auf dem deutschen Markt mit der Einführung des Virtune Crypto Altcoin Index ETP auf Xetra weiter auszubauen. Nach unseren vorherigen Listings unterstreicht diese Erweiterung unsere Absicht, institutionelle Krypto-Investmentprodukte für Anleger in ganz Europa zugänglich zu machen.“

Virtune Crypto Altcoin Index ETP – Wichtige Produktinformationen

Exponierung gegenüber bis zu 10 führenden Altcoins



100 % physisch durch die zugrundeliegenden Krypto-Assets besichert, die bei Coinbase in Cold Storage verwahrt werden



Jährliche Verwaltungsgebühr: 2,50 %



Erster Handelstag: Dienstag, 23. september 2025



Xetra-Handelsticker: VRTA



ISIN: SE0023260716



WKN: A4AKW6



Handelswährung: EUR





Allokation zum 19. September 2025:

Avalanche 12,86 %

Solana 10,41 %

Polkadot 10,36 %

Bitcoin Cash 10,18 %

Cardano 9,86 %

Stellar 9,60 %

Litecoin 9,48 %

XRP 9,46 %

Chainlink 9,07 %

Uniswap 8,71 %

Kontakt:

Christopher Kock, CEO & Mitglied des Vorstands

Mobil: +46 70 073 45 64

E-Mail: christopher@virtune.com

Über Virtune AB (Publ):

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital Asset Manager und einer der am schnellsten wachsenden Emittenten von Krypto-ETPs (Exchange-Traded Products) in Europa. Das Produktportfolio umfasst 18 ETPs und verwaltet ein Vermögen von 450 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von über 145.000 Anlegern und seine Produkte sind an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki sowie Euronext Amsterdam und Paris notiert. Mit regulatorischer Compliance, strategischen Kooperationen mit Branchenführern und unserem kompetenten Team ermöglichen wir Anlegern weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Investmentprodukten, die auf die sich entwickelnde Landschaft des globalen Kryptomarktes abgestimmt sind.

Investitionen in Kryptowährungen sind mit hohen Risiken verbunden. Virtune erteilt keine Anlageberatung; Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen, es gibt keine Garantie auf Rückzahlung des investierten Kapitals. Lesen Sie den Prospekt, das KID und die Bedingungen auf virtune.com.