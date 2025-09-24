Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 57 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
24. september 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 17. - 23. september 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|2.717.500
|755.734.126
|17. september 2025
|20.000
|237,48
|4.749.600
|18. september 2025
|20.000
|238,77
|4.775.400
|19. september 2025
|20.000
|237,41
|4.748.200
|22. september 2025
|24.000
|233,52
|5.604.480
|23. september 2025
|20.000
|239,29
|4.785.800
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|2.821.500
|780.397.606
ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.268.356 B-aktier svarende til 1,54 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 17. – 23. september 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
