Genetec ajoute les communications audio à Security Center SaaS

MONTRÉAL, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui que Security Center SaaS est désormais doté de fonctionnalités de communication audio cloud natives. Forte de plus de dix ans d’expérience dans la fourniture de solutions d’interphonie et audio basées sur SIP au sein de sa plateforme sur site, Genetec ajoute aujourd’hui des fonctionnalités de voix en temps réel à son interface cloud intuitive, qui unifie déjà la vidéo, le contrôle d’accès et la détection d’intrusion.

Qu’il s’agisse de gérer les opérations quotidiennes ou de coordonner une intervention d’urgence, les équipes de sécurité dans des secteurs tels que l’enseignement, la vente au détail et la santé peuvent désormais utiliser l’audio, le contrôle d’accès et la vidéo en temps réel pour prendre des décisions plus rapides et mieux informées. Grâce aux communications intégrées directement dans Security Center SaaS, les opérateurs interagissent avec les personnes aux points d’entrée, vérifient leur identité à l’aide de vidéos en direct et prennent des mesures immédiates sans avoir à changer d’outil ou d’interface.

« Notre objectif est d’offrir à nos clients la même liberté avec l’audio qu’ils connaissent déjà avec la vidéo et le contrôle d’accès », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produit chez Genetec Inc. « Les organisations peuvent choisir les appareils d’interphonie qui répondent le mieux à leurs besoins et les gérer via une seule plateforme cloud native, sans être enfermées dans l’écosystème propriétaire d’un fournisseur. »

La fonctionnalité de communication pour Security Center SaaS peut tout aussi bien gérer quelques interphones que plusieurs milliers déployés au sein de grandes entreprises. Parce qu’elle est cloud-native et conçue sur une architecture ouverte, elle permet aux organisations de démarrer à petite échelle, de tester des déploiements avec un investissement minimal, puis de monter rapidement en puissance en utilisant les interphones les mieux adaptés à leurs besoins. Au lancement, cette fonctionnalité prendra en charge les appareils d’interphonie d’Axis, puis d’autres fournisseurs seront ajoutés dans les prochaines versions.

« L’intégration native des interphones Axis dans Security Center SaaS, développée avec Axis Cloud Connect, permet aux clients de bénéficier de communications de niveau professionnel sans la complexité des systèmes autonomes. Les équipes de sécurité peuvent gérer les interphones Axis directement dans la même plateforme qu’elles utilisent pour la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, l’automatisation des événements-actions, la recherche criminalistique, l’analyse des données, etc. Cela améliore la connaissance de la situation et aide les opérateurs à réagir plus efficacement aux incidents », explique Fredrik Nilsson, vice-président Amériques chez Axis Communications.

Des fonctionnalités robustes de cybersécurité et de respect de la vie privée ont été intégrées dès la conception dans Security Center SaaS. Tout comme la vidéo et le contrôle d’accès, les données audio sont ainsi traitées comme des informations confidentielles et sécurisées grâce à des communications chiffrées protégeant les données en transit. L’historique des événements permet de garantir la responsabilité lors des enquêtes, et les mises à jour logicielles automatisées avec des correctifs de sécurité réguliers maintiennent le système à jour face aux menaces émergentes.

La fonctionnalité de communication pour Security Center SaaS sera disponible dans le monde entier dès septembre 2025 via le réseau de Partenaires distributeurs agréés de Genetec.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/communications-pour-security-center-saas.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.