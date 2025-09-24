BUREAU VERITAS : Succès de l’émission obligataire de Bureau Veritas de 700 millions d'euros à échéance octobre 2033

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 24 septembre 2025

Succès de l’émission obligataire de Bureau Veritas de 700 millions d'euros à échéance octobre 2033

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce le succès d’une nouvelle émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros à échéance octobre 2033, assortie d’un coupon de 3,375 %.

Ce placement obligataire a bénéficié d’une sursouscription élevée (supérieure à 2,4 fois), ce qui a permis à Bureau Veritas de réduire le taux final à un niveau inférieur aux indications de prix initiales. Cela témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du Groupe, sa stratégie LEAP | 28 et dans la qualité de son profil de crédit. L’émission obligataire devrait être assortie d’une notation A3 par Moody’s.

Cette émission obligataire permet à Bureau Veritas de profiter de conditions de marchés attractives pour les besoins généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie LEAP | 28.

Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 1er octobre 2025.

Crédit Agricole CIB et Natixis sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.

BNP Paribas, CIC, HSBC, ING, Mizuho et Santander sont intervenus en tant qu’Active Joint Bookrunners.

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques du Groupe aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.





CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Martin Bovo +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0) 6 14 46 79 94 laurent.brunelle@bureauveritas.com martin.bovo@bureauveritas.com Colin Verbrugghe +33 (0)1 55 24 77 80 colin.verbrugghe@bureauveritas.com Romain Gorge

+33 (0)6 83 47 95 92

romain.gorge@bureauveritas.com





Inès Lagoutte ines.lagoutte@bureauveritas.com

