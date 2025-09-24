Exterro bringt FTK Imager Pro auf den Markt und ermöglicht Ermittlern weltweit schnelleren Zugriff auf verschlüsselte Beweise

BEAVERTON, Ore., Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der Marktführer im Bereich einheitliches Datenrisikomanagement, gab heute die Einführung von Exterro FTK Imager Pro bekannt, dem Upgrade der nächsten Generation für eines der weltweit am häufigsten verwendeten Tools für die digitale Forensik. FTK Imager wird jeden Monat tausende Male heruntergeladen und wird täglich von Strafverfolgungsbehörden, Unternehmensermittlern, eDiscovery-Experten sowie Cybersicherheitsteams verwendet. Es ist zu einer Grundlage digitaler Ermittlungen weltweit geworden.

Jetzt hebt Exterro FTK Imager Pro diesen bewährten Standard auf ein neues Niveau und rüstet Praktiker für die schwierigsten Herausforderungen von heute: verschlüsselte Endpunkte und mobile Beweise. Dank der sofortigen Entschlüsselung, der erweiterten logischen Sammlung von iOS und der direkten Live-Vorschau können Ermittler Beweise in Minuten statt in Stunden validieren und so die Beweiskette aufrechterhalten, ohne die Bearbeitung des Falles zu verlangsamen.

„Jede Untersuchung beginnt mit dem Ticken einer Uhr“, sagt Justin Tolman, Forensic Evangelist bei Exterro und ehemaliger Forensik-Spezialist. „Exterro FTK Imager Pro bringt Geschwindigkeit und Effizienz genau dorthin, wo Prüfer sie am meisten brauchen, und ermöglicht ihnen, Fälle schneller und einfacher abzuschließen.“

Was ist neu in Exterro FTK Imager Pro?

Spontane Entschlüsselung – Entsperren Sie BitLocker, APFS/FileVault, McAfee, Symantec und mehr sofort mit gültigen Anmeldeinformationen und ermöglichen Sie so eine sofortige, schreibgeschützte Vorschau der entschlüsselten Inhalte.

– Entsperren Sie BitLocker, APFS/FileVault, McAfee, Symantec und mehr sofort mit gültigen Anmeldeinformationen und ermöglichen Sie so eine sofortige, schreibgeschützte Vorschau der entschlüsselten Inhalte. Erweiterte logische iOS-Sammlung – Erfassen Sie Nachrichten, Fotos, App-Daten und Anrufprotokolle von iOS-Geräten mit einem geführten, intuitiven Workflow – keine komplexen vollständigen Extraktionen erforderlich.

– Erfassen Sie Nachrichten, Fotos, App-Daten und Anrufprotokolle von iOS-Geräten mit einem geführten, intuitiven Workflow – keine komplexen vollständigen Extraktionen erforderlich. Direkter entschlüsselter Live-Datenzugriff – Überspringen Sie mehrstündige Bildgebungsaufträge. Zeigen Sie entschlüsselte Dateien und Metadaten sofort in der Vorschau an, um Fälle schneller zu sortieren und einzuordnen.



Branchenakzeptanz und -entwicklung

Seit über 15 Jahren ist der Exterro FTK Imager der Industriestandard für Polizeiermittler, die Bilder von beschlagnahmten Geräten erstellen müssen, um Beweise für den Prozess zu gewinnen. Ermittler der digitalen Forensik im privaten Sektor sind bei Unternehmensermittlungen und Insider-Bedrohungen darauf angewiesen. eDiscovery-Experten nutzen es, um Daten für Rechtsstreitigkeiten vertretbar aufzubewahren. Cybersicherheitsteams nutzen es, um bei der Reaktion auf Sicherheitsverletzungen und bei der Analyse von Malware Daten zu sammeln. Universitäten auf der ganzen Welt lehren es als Ausgangspunkt für die nächste Generation von Forensikern.

Durch diese weltweite Akzeptanz ist der Exterro FTK Imager zum Synonym für die gerichtsfeste Beweissicherung geworden. Exterro FTK Imager Pro baut direkt auf diesem Erbe auf und bietet die Geschwindigkeit, Einfachheit und Genauigkeit, die in der heutigen verschlüsselten, mobilen Welt erforderlich sind.

Harsh Behl, Vice President of Product Management, DFIR bei Exterro, fügt hinzu: „Ermittler haben keine Zeit, ein 2-TB-Laufwerks zu klonen, nur um die Relevanz zu bestätigen. FTK Imager Pro reduziert dies auf einen fünf bis 15-minütigen Arbeitsablauf. Es wandelt verschlüsselte und mobile Beweise von Hindernissen in verwertbare Erkenntnisse um, egal ob Sie vor Ort oder im Gerichtssaal sind.“

Preise und Verfügbarkeit

Exterro FTK Imager Pro ist jetzt für 499 $ pro Nutzer/Jahr erhältlich. Organisationen können über die Exterro-Website eine praktische Testversion oder Live-Demo anfordern.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet Exterro Unternehmen unkomplizierte Lösungen, um ihre Daten zu analysieren und schnell handeln zu können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com.

