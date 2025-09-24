Exterro lance FTK Imager Pro, permettant aux enquêteurs du monde entier d’accéder plus rapidement aux données cryptées

BEAVERTON, Ore., 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, leader dans la gestion unifiée des risques liés aux données, annonce ce jour le lancement d’Exterro FTK Imager Pro, la mise à niveau de nouvelle génération de l’un des outils d’investigation numérique les plus utilisés au monde. Téléchargé des milliers de fois chaque mois et utilisé quotidiennement par les forces de l’ordre, les enquêteurs privés pour entreprises, les professionnels de l’investigation informatique et les équipes de cybersécurité, FTK Imager est devenu un pilier des enquêtes numériques dans le monde entier.

Aujourd’hui, Exterro FTK Imager Pro élève cette norme éprouvée à un niveau supérieur, en donnant aux professionnels les moyens de relever les défis les plus difficiles du moment : les terminaux cryptés et les preuves stockées sur appareils mobiles. Grâce au décryptage à la volée, à la collecte rationnelle avancée des données iOS et à l’aperçu immédiat en direct, les enquêteurs peuvent valider les preuves en quelques minutes au lieu de plusieurs heures, préservant ainsi la chaîne de contrôle sans ralentir l’enquête.

« Chaque enquête est une course contre la montre », a déclaré Justin Tolman, représentant judiciaire chez Exterro et ancien spécialiste judiciaire. « Exterro FTK Imager Pro apporte aux enquêteurs la vitesse et l’efficacité dont ils ont besoin, leur permettant de clore les affaires plus rapidement et plus facilement. »

Nouveautés d’Exterro FTK Imager Pro

Décryptage à la volée – Avec des identifiants valides, déverrouillez instantanément BitLocker, APFS/FileVault, McAfee, Symantec et bien d’autres encore, pour un aperçu immédiat en lecture seule du contenu décrypté.

– Avec des identifiants valides, déverrouillez instantanément BitLocker, APFS/FileVault, McAfee, Symantec et bien d’autres encore, pour un aperçu immédiat en lecture seule du contenu décrypté. Collecte rationnelle avancée des données iOS – Capturez les messages, photos, données d’application et journaux d’appels d’appareils iOS grâce à un flux de travail guidé et intuitif, sans la nécessité d’une extraction complète complexe.

– Capturez les messages, photos, données d’application et journaux d’appels d’appareils iOS grâce à un flux de travail guidé et intuitif, sans la nécessité d’une extraction complète complexe. Accès immédiat aux données décryptées en direct – Évitez les longues tâches d’imagerie. Accédez instantanément à l’aperçu des fichiers et métadonnées décryptés pour trier et évaluer plus rapidement les cas.



Adoption et évolution dans l’industrie

Depuis plus de 15 ans, Exterro FTK Imager est la norme industrielle pour les enquêteurs de police ayant besoin de récupérer les images des appareils saisis dans le but d’obtenir des preuves utilisables lors de procès. Les enquêteurs en criminalistique numérique du secteur privé s’appuient sur cet outil pour les enquêtes au sein d’entreprises et les cas de menaces internes. Les professionnels de l’investigation informatique comptent sur cet outil pour conserver les données de manière défendable en vue d’un litige. Les équipes de cybersécurité se fient à cet outil pour collecter des données en cas de violations et pour l’analyse des logiciels malveillants. Les universités du monde entier s’en servent comme point de départ pour l’enseignement de la prochaine génération de spécialistes judiciaires.

Cette adoption mondiale d’Exterro FTK Imager en a fait le synonyme de l’acquisition de preuves défendables et utilisables devant les tribunaux. Exterro FTK Imager Pro s’appuie directement sur cet héritage, offrant la rapidité, la simplicité et la rigueur requises dans le monde crypté et mobile d’aujourd’hui.

Harsh Behl, vice-président de la gestion des produits, chargé de la criminalistique numérique et de la réponse aux incidents (DFIR) chez Exterro, a ajouté : « Les enquêteurs n’ont pas de temps à perdre à extraire les données d’un disque dur de 2 To simplement pour confirmer sa pertinence. FTK Imager Pro réduit ce processus à un travail de 5 à 15 minutes. Il transforme les données cryptées et mobiles, qui constituent souvent des obstacles, en informations exploitables, que vous soyez sur le terrain ou dans une salle d’audience. »

Prix et disponibilité

Exterro FTK Imager Pro est désormais disponible au prix de 499 $ par utilisateur et par an. Les organisations peuvent demander un essai pratique ou une démonstration en direct via le site internet d’Exterro.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux organisations de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive conçue pour l’investigation informatique, la confidentialité, la cybersécurité et la gouvernance des données, ainsi que la criminalistique numérique. Contrairement à tout autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Les solutions basées sur l’IA d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les organisations peuvent acquérir la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com.

