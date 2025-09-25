Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

(conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Op 23 september 2025 heeft NV Bekaert SA de deelnemingsdrempel van 5% overschreden.

Reden voor de kennisgeving: een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten





Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon





Kennisgevingsplichtige personen:



Stichting Administratiekantoor Bekaert, Chasséveld 1, 4811 DH Breda, Nederland NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem





Datum van drempeloverschrijding: 23 september 2025





Overschreden drempel: 5%





Noemer: 52 701 148



Details van de kennisgeving:







Stemrechten





Vorige kennisgeving Na de transactie Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van effecten Verbonden aan effecten Los van effecten Stichting Administratiekantoor Bekaert 17 563 786 17 558 786 33,32% NV Bekaert SA 1 807 183 2 639 879 5,01% TOTAAL 19 370 969 20 198 665 0 38,33% 0,00%

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: NV Bekaert SA wordt gecontroleerd door Stichting Administratiekantoor Bekaert. Stichting Administratiekantoor Bekaert wordt niet gecontroleerd.





Profiel

Bekaerts ambitie is de toonaangevende partner te zijn in het vormgeven van de manier waarop we leven en bewegen - veilig, slim en duurzaam. Als wereldmarkt- en technologieleider in de materiaalkunde van staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën past Bekaert (bekaert.com) zijn expertise ook toe in andere domeinen dan staal om nieuwe oplossingen te ontwikkelen met innovatieve materialen en diensten voor markten zoals nieuwe mobiliteit, duurzaam bouwen, en energietransitie. Bekaert (Euronext Brussels, BEKB), opgericht in 1880 en met hoofdkantoor in België, is een globale technologiebedrijf waarvan de 21 000 medewerkers wereldwijd bijdroegen aan € 4,0 miljard geconsolideerde omzet in 2024.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.

