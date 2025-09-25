Quadient : sa plateforme agréée déjà assurée de traiter plus de 215 millions de factures électroniques par an dès septembre 2026

Avec plus de 10 % du marché français déjà garanti grâce à la confiance de grands groupes et de partenaires distributeurs, Quadient confirme sa place de leader de la facturation électronique

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce que sa filiale Serensia a été sélectionnée par plusieurs grands groupes français en tant que Plateforme Agréée dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. En intégrant ses partenariats en marque blanche, Quadient est déjà assurée de traiter plus de 215 millions de factures par an dès la mise en œuvre de la réforme, soit plus de 10% du marché adressable1.

Depuis le 1er juillet 2025, l’administration fiscale a ouvert l’annuaire public recensant l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA en France. Interconnecté au concentrateur de données, il constitue un maillon essentiel du dispositif : il permet d’identifier, pour chaque entreprise, la Plateforme Agréée chargée de recevoir ses factures électroniques et d’en garantir le bon acheminement et la conformité de ses flux.

Dans ce contexte, plusieurs grands groupes ont d’ores et déjà sélectionné Serensia comme leur plateforme de référence pour la facturation électronique dès l’entrée en vigueur de la réforme, parmi lesquels figurent de grands clients historiques tels que Total Energies, BPCE et Dalkia. Acquise au printemps 2025, Serensia by Quadient est agréée provisoirement par l’Etat et a validé avec succès les tests de conformité en conditions réelles menés par la DGFiP. Le réseau d’experts comptables Cerfrance, qui représente 320 000 TPE et PME en France, est aussi l’un des premiers partenaires significatifs à adopter la plateforme en marque blanche.

« La réforme de la facturation électronique marque une étape majeure dans la modernisation de l’économie française. Le choix de Serensia par des entreprises de premier plan et par notre écosystème de partenaires démontre non seulement la fiabilité de notre technologie, mais aussi la pertinence de la vision que nous portons pour ce marché », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nous sommes fiers de voir notre plateforme s’affirmer comme un pilier de confiance pour accompagner les organisations, qu’elles gèrent des millions de factures chaque année ou qu’elles soient de taille plus modeste ».

Depuis son acquisition par Quadient, Serensia s’appuie sur des ressources renforcées et des expertises technologiques complémentaires pour proposer une solution robuste, évolutive et adaptée aussi bien aux grandes entreprises qu’aux PME et cabinets d’expertise comptable. À l’approche de l’échéance réglementaire du 1er septembre 2026, Quadient encourage les organisations à préparer leur transition. L’inscription à l’annuaire public et le choix d’une Plateforme Agréée sont des étapes critiques pour assurer leur conformité et prévenir toute rupture opérationnelle.

Pour en savoir plus sur les enjeux de la réforme et découvrir la solution de facturation électronique Serensia by Quadient, rendez-vous sur : https://www.quadient.com/fr/apprendre/facturation-electronique.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

+33 (0)1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com

Quatrième Jour

Antoine Billon

+33 (0)1 42 23 44 51

quadient@quatriemejour.fr

1 https://www.modernisation.gouv.fr/files/Facturation%20électronique.pdf

Pièce jointe