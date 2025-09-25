Subsidiária da AI/R, Avenue Code é reconhecida pelo Google Cloud por excelência em IA Generativa na América Latina

SÃO PAULO, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Subsidiária da AI/R Company, a Avenue Code, consultoria global de software, tem o orgulho de anunciar que conquistou a Especialização em IA Generativa do Google Cloud para a América Latina, reconhecimento de prestígio que destaca a excelência da empresa na entrega de soluções avançadas de inteligência artificial generativa utilizando tecnologias do Google Cloud.

A Especialização em IA Generativa do Google Cloud é concedida a parceiros que demonstram proficiência avançada na construção de soluções escaláveis, seguras e impactantes em IA generativa. O reconhecimento é resultado de uma auditoria rigorosa conduzida pelo Google, na qual a Avenue Code comprovou sua capacidade de entregar soluções de alto impacto por meio de uma metodologia bem definida.

A avaliação incluiu comprovação de profissionais certificados na equipe, casos de sucesso com clientes utilizando componentes de IA generativa do Google Cloud e o desenvolvimento de demonstrações tecnológicas sofisticadas que evidenciam as capacidades da Avenue Code. “Conquistar a Especialização em IA Generativa do Google Cloud na América Latina é um testemunho da dedicação da nossa equipe à excelência e à inovação. Isso prova que não estamos apenas experimentando com IA; estamos entregando soluções reais que geram impacto nos negócios”, afirma Alexis Rockenbach, CEO da Avenue Code e CEO Global da AI/R.

Com esse reconhecimento, a Avenue Code reforça sua posição como força líder no cenário de IA generativa e como parceira confiável para empresas que buscam construir soluções transformadoras impulsionadas por inteligência artificial. À medida que as organizações recorrem cada vez mais à IA para obter vantagem competitiva, a Avenue Code permanece comprometida em cocriar com seus clientes soluções inteligentes, preparadas para o futuro, que geram resultados mensuráveis e crescimento sustentável.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

Milena Buarque Lopes Bandeira

milena.bandeira@aircompany.ai