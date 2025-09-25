Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Other stakeholders

Date 25 September 2025





Financial calendar 2026 for Ringkjøbing Landbobank

The financial calendar for the upcoming year is as follows:

4 February 2026: Annual Report 2025





4 March 2026: Annual general meeting





29 April 2026: Quarterly report, 1 st quarter 2026





quarter 2026 5 August 2026: Interim report 2026





21 October 2026: Quarterly report, 1st-3rd quarters 2026









Annual general meeting 4 March 2026

Items to be included on the agenda at the bank’s AGM must be submitted in writing to the bank no later than on 20 January 2026.





Yours faithfully

Ringkjøbing Landbobank



John Fisker

CEO

Attachment