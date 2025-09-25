Nasdaq Copenhagen
Date 25 September 2025
Financial calendar 2026 for Ringkjøbing Landbobank
The financial calendar for the upcoming year is as follows:
- 4 February 2026: Annual Report 2025
- 4 March 2026: Annual general meeting
- 29 April 2026: Quarterly report, 1st quarter 2026
- 5 August 2026: Interim report 2026
- 21 October 2026: Quarterly report, 1st-3rd quarters 2026
Annual general meeting 4 March 2026
Items to be included on the agenda at the bank’s AGM must be submitted in writing to the bank no later than on 20 January 2026.
Yours faithfully
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
