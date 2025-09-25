eXp Realty se expande a Corea del Sur, ofreciendo a los agentes una verdadera alternativa al modelo tradicional

BELLINGHAM, Washington, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la firma de corretaje inmobiliario independiente líder mundial y filial principal de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunció hoy su entrada oficial en Corea del Sur, su quinto lanzamiento internacional en 2025, y el segundo en Asia este año después de Japón. La expansión se suma al rápido impulso liderado por agentes en Perú, Turquía, Ecuador y Japón.

En Corea, donde las corredoras tradicionales aún dependen de oficinas fijas y jerarquías rígidas, eXp se lanza con una plataforma fundamentalmente diferente: Nativa con inteligencia artificial, sin fronteras y diseñada para brindar a los agentes más libertad, flexibilidad y control sobre su futuro.

"La mayoría de las corredoras en Corea operan con un modelo anticuado, creado para el jefe, no para el agente", dijo Felix Bravo, director administrativo internacional de eXp Realty. "Y están haciendo exactamente lo que fueron diseñadas para hacer: controlar agentes, limitar su potencial y proteger la jerarquía. Hay personas que alcanzan resultados reales, hacen negocios internacionales desde sus teléfonos, y continúan atrapadas con cuotas de oficina y reglas heredadas. Ese no es un sistema que se arregla. Es un modelo que se reemplaza. No estamos aquí para competir con ese modelo, estamos aquí para terminarlo. Y para dar a los agentes una plataforma que finalmente los vea como el negocio".

El lanzamiento respalda el objetivo de eXp para 2030 de llegar a 50.000 agentes productivos fuera de Estados Unidos y más de 500 agentes productivos en 50 países, escalando un modelo de propiedad de agentes creado para crecer, no para mantener costos fijos.

Thomas Kim, productor destacado y galardonado dentro del sistema de corretaje tradicional de Corea, ahora lidera eXp Korea con un enfoque en ayudar a los agentes a hacer crecer sus negocios a través de la innovación, la mentoría y una red verdaderamente global.

"Sé lo que significa construir una carrera dentro de una corredora tradicional y lo limitante que puede ser", dijo Kim. "eXp ofrece a los agentes coreanos lo que nunca tuve: una verdadera oportunidad de crecer a través de ventas, formación de equipos, propiedad accionaria e incluso referencias globales. Sin embargo, lo más importante es el crecimiento lo que les beneficia, no solo a la corredora. Esta es una plataforma donde el agente finalmente es la prioridad".

Hoy se celebra en Seúl un evento de bienvenida en vivo, donde los líderes de la empresa se reunirán con agentes y describirán cómo Corea encaja en la visión global de eXp, su compromiso con un crecimiento liderado por agentes en toda la región del Pacífico y el empoderamiento para liderar.

Lo que diferencia a eXp Realty para los agentes en Corea

Sin necesidad de oficina : trabaja desde cualquier lugar

: trabaja desde cualquier lugar Estructura de comisiones competitiva creada para maximizar las ganancias del agente

creada para maximizar las ganancias del agente Oportunidades de participación en ingresos y accionaria

Red global de agentes para referidos y colaboración

para referidos y colaboración Capacitación en vivo, apoyo de liderazgo y mentoría a través de eXp World, LearnWorlds y Slack





