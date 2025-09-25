eXp Realty s'étend en Corée du Sud, offrant aux agents immobiliers un format en rupture avec le modèle traditionnel

BELLINGHAM, Washington, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde et filiale principale d'eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a annoncé aujourd'hui son entrée officielle en Corée du Sud, son cinquième lancement international en 2025, et le deuxième en Asie cette année après le Japon. Cette expansion s’appuie sur la dynamique rapide impulsée par les agents au Pérou, en Turquie, en Équateur et au Japon.

En Corée, où les agences immobilières traditionnelles reposent encore sur des bureaux fixes et des hiérarchies rigides, eXp se lance avec une plateforme fondamentalement différente : native en IA, sans frontières et conçue pour offrir aux agents plus de liberté, de flexibilité et de contrôle sur leur avenir.

« La plupart des agences immobilières en Corée fonctionnent selon un modèle obsolète, conçu pour le patron, et non pour l'agent », confie Felix Bravo, Managing Director, International chez eXp Realty. « Et elles font exactement ce pour quoi elles ont été conçues : contrôler les agents, limiter les risques et protéger la hiérarchie. Il y a des personnes qui réalisent des chiffres réels, qui font des affaires internationales depuis leur téléphone, et qui sont toujours soumis à des quotas de bureau et à des règles désuètes. Ce n’est pas un système que l’on répare. C'est un système à remplacer. Nous ne sommes pas là pour concurrencer ce modèle, nous sommes là pour y mettre fin. Et pour apporter aux agents une plateforme qui les considère enfin comme des professionnels à part entière. »

Ce lancement soutient l'objectif 2030 d'eXp d'atteindre 50 000 agents productifs en dehors des États-Unis, et plus de 500 agents productifs dans 50 pays, en développant un modèle basé sur la participation des agents, conçu pour générer de la croissance et non des frais généraux.

Thomas Kim, producteur primé dans le système traditionnel de courtage coréen, dirige désormais eXp Korea, où il aide les agents à développer leurs activités grâce à l'innovation, au mentorat et à un réseau véritablement mondial.

« Je sais ce que c’est que de construire une carrière au sein d’une agence immobilière traditionnelle et à quel point cela peut être limitatif », explique l'entrepreneur. « eXp offre aux agents coréens ce que je n'ai jamais eu : une véritable opportunité de se développer grâce aux ventes, à la constitution d'équipes, à l'actionnariat et même à des recommandations internationales. Mais surtout, c'est leur croissance qui leur profite, et pas seulement celle de l'agence immobilière. « C'est une plateforme qui donne enfin la priorité à l'agent. »

Un événement de bienvenue en direct se tiendra aujourd'hui à Séoul, où les dirigeants de l'entreprise rencontreront des agents et expliqueront comment la Corée s'inscrit dans la vision mondiale d'eXp, son engagement à favoriser une croissance menée par les agents à travers le Pacifique et à leur donner les moyens de diriger.

Ce qui distingue eXp Realty des agents coréens

Aucune exigence en matière de bureau : chacun travaille où il le souhaite

: chacun travaille où il le souhaite Structure de commission compétitive conçue pour maximiser les revenus des agents

conçue pour maximiser les revenus des agents Partage des revenus et opportunités d'investissement

Réseau mondial d'agents pour les recommandations et collaborations

pour les recommandations et collaborations Formation en direct, soutien au leadership et mentorat via eXp World, LearnWorlds et Slack





Les agents prêts à prendre le contrôle de leur carrière peuvent en apprendre davantage sur www.expkr.com.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) (la « Société ») est la société holding d'eXp Realty® et de SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est le plus grand courtier immobilier indépendant au monde, avec plus de 82 000 agents dans 29 pays. Société de courtage immobilière basée sur le cloud et centrée sur les agents, eXp Realty offre à ses agents immobiliers des commissions parmi les plus élevées du secteur, un partage des revenus, des opportunités d'acquisition de participations au capital et un réseau mondial qui permet de réussir à développer leur activité. Pour plus d'informations sur eXp World Holdings, Inc., visitez : expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, dont le magazine SUCCESS® a fait sa renommée, est une référence dans le domaine du développement personnel et professionnel depuis 1897. Membre de l'écosystème eXp, elle permet aux agents d'accéder à des ressources précieuses pour améliorer leurs compétences, développer leur activité et assurer leur réussite à long terme. Pour plus d'informations sur SUCCESS, visitez success.com.

Clause de sauvegarde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières de 1995, le Private Securities Litigation Reform Act. Elles sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes, connus ou non, qui pourraient exercer une nette influence sur les résultats réels. Ces déclarations incluent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant l’expansion internationale, la disponibilité de programmes d’actionnariat et la participation ou les avantages découlant de la plateforme, des outils, du modèle de rémunération ou des programmes d’actions de la Société. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, les évolutions dans la rétention ou le recrutement des agents, l’aptitude de la Société à se développer avec succès sur les marchés internationaux, les pressions exercées par la concurrence, les évolutions d’ordre réglementaire et d’autres risques régulièrement détaillés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les derniers rapports trimestriel et annuel déposés respectivement sous les formulaires 10-Q et 10-K. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

