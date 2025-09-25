eXp Realty מתרחבת לדרום קוריאה, ומציעה לסוכנים השתחררות אמיתית מהמודל המסורתי

בלינגהאם, וושינגטון, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ®eXp Realty, חברת תיווך הנדל"ן העצמאית הגדולה בעולם וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) הכריזה היום על כניסתה הרשמית לדרום קוריאה, ההשקה הבינלאומית החמישית שלה ב-2025, והשנייה באסיה השנה אחרי יפן. ההתרחבות מתבססת על מומנטום מהיר בהובלת סוכנים ברחבי פרו, טורקיה, אקוודור ויפן.

בקוריאה, בה חברות התיווך המסורתיות עדיין מסתמכות על משרדים קבועים והיררכיות נוקשות, eXp מושקת עם פלטפורמה שונה במהותה: מבוססת בינה מלאכותית, ללא גבולות, כזו שבנויה כדי להעניק לסוכנים יותר חופש, גמישות ושליטה על עתידם.

"רוב חברות התיווך בקוריאה פועלות על פי מודל ישן, שנבנה עבור הבוס, לא עבור הסוכן", אמר פליקס בראבו (Felix Bravo), דירקטור ניהולי גלובלי ב-eXp Realty. "והם עושים בדיוק את מה שהם נועדו לעשות: לשלוט בסוכנים, להגביל את הפוטנציאל ולהגן על ההיררכיה. יש אנשים שמציגים מספרים אמיתיים, עושים עסקים בינלאומיים מהטלפונים שלהם, והם עדיין תקועים תחת מכסות משרדיות וכללים מדור קודם. זו לא מערכת שאתה מתקנים. זו מערכת שאתה מחליף. אנחנו לא כאן כדי להתחרות במודל הזה, אנחנו כאן כדי לשים לו סוף. ולתת לסוכנים פלטפורמה שרואה אותם סוף סוף כעסק".

ההשקה תומכת ביעד של eXp לשנת 2030 להגיע ל-50,000 סוכנים פרודוקטיביים מחוץ לארה"ב ויותר מ-500 סוכנים פרודוקטיביים ב-50 מדינות, תוך הרחבת מודל בבעלות סוכנים שנבנה לצמיחה, לא לתקורה.

תומאס קים (Thomas Kim), מפיק מוביל עטור פרסים במערכת התיווך המסורתית של קוריאה, מוביל כעת את eXp בקוריאה עם דגש על סיוע לסוכנים להצמיח את עסקיהם באמצעות חדשנות, חונכות ורשת גלובלית אמיתית.

"אני יודע מה זה לבנות קריירה בתוך תיווך מסורתי וכמה זה יכול להיות מגביל", אמר קים. "eXp נותנת לסוכנים קוריאנים את מה שמעולם לא היה לי: הזדמנות אמיתית לצמוח באמצעות מכירות, בניית צוות, בעלות על מניות ואפילו הפניות גלובליות. אבל חשוב מכך, הצמיחה מועילה להם, לא רק לחברת התיווך. זוהי פלטפורמה שבה הסוכן סוף סוף מגיע במקום הראשון".

אירוע קבלת פנים חי מתקיים היום בסיאול, שבו ראשי החברה ייפגשו עם סוכנים ויתארו כיצד קוריאה משתלבת בחזון הגלובלי של eXp, המחויבות לבניית צמיחה בהובלת סוכנים ברחבי האוקיינוס השקט, והעצמתם להוביל.

מה מייחד את eXp Realty עבור סוכנים קוריאנים

*אין צורך במשרד - לעבוד מכל מקום

*מבנה עמלות תחרותי שנבנה כדי למקסם את רווחי הסוכנים

*נתח הכנסות והזדמנויות הכנסה

*רשת סוכנים גלובלית להפניות ושיתוף פעולה

*הדרכה חיה, תמיכה בניהול וחונכות באמצעות eXp World, LearnWorlds ו- Slack

סוכנים שמוכנים לקחת שליטה על הקריירה שלהם יכולים ללמוד עוד ב-www.expkr.com.

