eXpリアルティ (eXp Realty) が韓国へ進出、従来型モデルからの真の出口をエージェントに提供

ワシントン州ベリンガム発, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大の独立系不動産ブローカーであり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXpリアルティ (eXp Realty®) は本日、韓国への正式進出を発表した。これは2025年における同社の5番目の国際展開であり、日本に続く今年アジアで2番目の展開となる。 この展開は、ペルー、トルコ、エクアドル、日本におけるエージェント主導の急速な成長を基盤とするものである。

韓国では、従来型の不動産仲介会社が依然として固定されたオフィスや硬直した階層構造に依存している中、eXpリアルティは根本的に異なるプラットフォームを立ち上げる。それは、AIネイティブで国境を越え、エージェントに将来に対するより大きな自由、柔軟性、そしてコントロールを与えるよう設計されている。

eXpリアルティの国際マネージングディレクターであるフェリックス・ブラボー (Felix Bravo) は以下のように述べている。「韓国の多くの不動産仲介会社は、エージェントではなく経営者のために作られた古いモデルで運営されています」。 「そして彼らは、設計された通りのことをしているのです。エージェントを管理し、成功の可能性を制限し、階層を守る。 実際に大きな成果を出し、携帯電話から国際的なビジネスを展開している人たちが、いまだにオフィスのノルマや時代遅れのルールに縛られているのです。 そのようなシステムは修正するものではありません。 置き換えるものなのです。 私たちはそのモデルと競争するために来たのではありません。それを終わらせるために来たのです。 そして、エージェントを真にビジネスの主体として捉えるプラットフォームを提供するのです」。

この立ち上げは、米国外で生産性の高いエージェント5万人、そして50か国で500人以上の生産性の高いエージェントを擁するというeXpリアルティの2030年目標を支援するものであり、管理費ではなく成長のために構築されたエージェント所有モデルの拡大を意味する。

韓国の従来型仲介システムにおいて数々の賞を受賞したトッププロデューサーであるトーマス・キム (Thomas Kim) は、現在eXpコリア (eXp Korea) を率いており、イノベーション、メンタリング、そして真にグローバルなネットワークを通じてエージェントのビジネス成長を支援することに注力している。

「私は従来型の仲介会社の中でキャリアを築くとはどういうことか、そしてそれがどれほど制約的であるかを身をもって理解しています」と同氏は述べている。 「eXpは、韓国のエージェントに、私が決して得られなかったものを与えてくれます。販売、チーム構築、株式所有、さらにはグローバルな紹介を通じて成長する本当のチャンスです。 しかし、より重要なのは、その成長が仲介会社だけでなく、彼ら自身に利益をもたらすということです。 ここは、エージェントがようやく第一に置かれるプラットフォームです」。

本日ソウルでライブの歓迎イベントが開催され、同社のリーダーたちがエージェントと交流し、韓国がeXpリアルティのグローバルビジョンにどのように組み込まれるのか、太平洋地域におけるエージェント主導の成長を構築し、彼らがリーダーシップを発揮できるようにすることへのコミットメントを概説する。

韓国のエージェントにとってのeXpリアルティの差別化要因

オフィス不要 — どこからでも業務が可能

— どこからでも業務が可能 競争力のある手数料 体系、エージェントの収益最大化を前提に設計

体系、エージェントの収益最大化を前提に設計 収益分配と株式取得の機会

グローバルなエージェントネットワーク ― 紹介と協業の機会

― 紹介と協業の機会 ライブ研修、リーダーシップ支援、メンタープログラム ― eXpワールド (eXp World)、ラーンワールズ (LearnWorlds)、スラック (Slack) を通じて提供





キャリアを掌握する準備ができているエージェントは、www.expkr.comで詳細を確認されたい。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド･ホールディングス (NASDAQ: EXPI) (「同社」) は、eXpリアルティ (eXp Realty®) およびサクセス･エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) の持株会社である。 eXpリアルティは、世界最大の独立系不動産ブローカーであり、世界29か所の拠点にわたり約82,000人のエージェントを擁している。 クラウドベースのエージェント中心型ブローカーであるeXpリアルティは、不動産エージェントに業界トップクラスのコミッション分配、収益分配、株式保有の機会、そしてグローバルネットワークを提供し、エージェントが成功するビジネスを構築できるよう支援している。 eXpワールド・ホールディングスの詳細については、以下を参照されたい：expworldholdings.com

サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、サクセス (SUCCESS®) 誌を中心とし、1897年以来、個人およびプロフェッショナルの成長を支える信頼ある存在である。 eXpエコシステムの一部として、エージェントがスキルを向上させ、ビジネスを成長させ、長期的な成功を達成するための貴重なリソースを提供している。 サクセスの詳細については、success.comを閲覧されたい。

セーフハーバーおよび将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれている。 これらの記述は、同社およびその経営陣の現在の予想を反映したものであるが、実際の結果に重大な影響を及ぼす可能性のある既知および未知のリスクや不確実性を伴う。 これらの記述には、国際展開、株式所有プログラムの利用可能性、および同社のプラットフォーム、ツール、報酬モデルまたは株式プログラムへの参加またはそれらから得られる利益に関する記述が含まれるが、それらに限定されるものではない。 実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なり、不利に影響を及ぼす可能性のある重要な要因には、不動産市場の変動、エージェントの定着率や採用状況の変化、同社の国際市場での拡大能力、競争圧力、規制の変更、および同社が証券取引委員会 (SEC) に随時提出する書類に詳述されるその他のリスクが含まれる。これには、最新のForm 10-Q (四半期報告書) およびForm 10-K (年次報告書) に記載された内容が含まれるが、それらに限定されるものではない。 法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負わない。

報道関係者向け問い合わせ先：

eXpワールド・ホールディングス

mediarelations@expworldholdings.com

投資家向け問い合わせ先：

デニス・ガルシア (Denise Garcia)

investors@expworldholdings.com

