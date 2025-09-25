eXp Realty, 한국 부동산 중개시장에 진출하며 전통적인 사업 모델 탈피할 실질적 대안을 제시

워싱턴 벨링햄, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 독립형 부동산 중개회사이자 eXp World Holdings, Inc. (나스닥: EXPI)의 핵심 자회사인 eXp Realty®가 오늘 한국 시장 진출을 공식 발표했다. 이번 출범은 2025년 들어 다섯 번째 국제 진출이자, 아시아 시장 기준으로는 올해 일본에 이어 두 번째에 해당한다. 이번에 이루어진 해외 사업 확장은 페루, 튀르키예, 에콰도르, 일본에서 이어진 에이전트 주도 성장 모멘텀에 기반하고 있다.

한국에서는 전형적 형태의 중개업체들이 여전히 고정 사무실과 경직된 위계 구조에 의존하고 있는 상황에서, eXp는 AI-네이티브, 국경 없는(borderless), 아울러 에이전트들에게 더 많은 자유와 유연성, 미래에 대한 주도권을 제공하도록 설계된 근본적으로 다른 플랫폼을 선보이게 된다.

eXp Realty 국제사업 매니징 디렉터인 펠릭스 브라보(Felix Bravo)는 “한국에서 활동 중인 대부분 중개업체들은 구식 모델로 운영되고 있다. 이 모델은 에이전트를 위한 것이 아니라 ‘보스’를 위한 것이라고 볼 수 있다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “이 같은 시스템은 본래 의도대로 작동하게 마련이다. 즉 에이전트를 통제하고, 성장 가능성을 제한하며, 위계질서를 보호하는 게 특징인 것이다. 이미 국제 거래를 휴대폰 하나로 처리하며 실적을 내는 사람들이 있음에도 불구하고, 여전히 사무실 할당제와 구시대적 규칙에 묶여 있다. 이런 시스템은 고칠 수 있는 것이 아니다. 대체해야 하는 것이다. 우리는 그런 사업 모델과 경쟁하러 온 것이 아니다. 이제 그런 구식 모델을 종식시키기 위해 진출한 것이다. 이제는 에이전트를 진정한 ‘비즈니스 주체’로 인정하는 플랫폼을 제공하기 위해서 여기에 온 것이다.”라고 밝혔다.

이번 출범은 eXp가 2030년까지 미국 외 지역에서 5만 명의 생산적인 에이전트를 확보하고, 50개국에서 500명 이상의 생산적인 에이전트를 두겠다는 목표를 지원한다. 이는 ‘관리비 부담이 아닌 성장’을 위해 설계된 에이전트 소유 모델을 전 세계로 확장하는 전략의 일환이다.

한국의 전통적 중개 시스템에서 다수의 수상 경력을 지닌 톱 프로듀서였던 Thomas Kim (토마스 김)이 eXp Korea를 이끌게 되었으며, 혁신, 멘토십, 그리고 진정한 글로벌 네트워크를 통해 에이전트들이 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 집중할 계획이다.

김 대표는 “개인적으로 전통적인 중개업체를 통해 커리어를 쌓는 것이 어떤 한계를 가지는지 잘 알고 있다. eXp는 그동안 갖지 못했던 기회를 한국의 에이전트들에게 제공할 것이다. 영업, 팀 빌딩, 주식 보유, 글로벌 추천(referral)을 통해 성장할 수 있는 진정한 기회가 바로 그것이다. 하지만 더 중요한 것은 이 성장이 단순히 중개회사가 아니라, 에이전트 자신에게 직접적으로 돌아간다는 점이다. 에이전트가 중심이 되는 플랫폼이기 때문이다.”라고 말했다.

관련해 오늘 서울에서는 라이브 웰컴 이벤트가 열리며, 회사 경영진이 에이전트들과 만나 한국이 eXp의 글로벌 비전에 어떻게 부합하는지, 태평양 지역 전반에서 에이전트 주도의 성장을 어떻게 실현할지, 그리고 에이전트들이 주도권을 쥐고 이끌어 나갈 수 있도록 어떤 지원을 할 것인지를 공유할 예정이다.

eXp Realty가 한국 에이전트들에게 차별화된 이유

별도의 사무실 운영이 필요 없음 — 어디서든 자유롭게 근무 가능

— 어디서든 자유롭게 근무 가능 경쟁력 있는 수수료 구조 — 에이전트 수익 극대화를 목표로 설계

— 에이전트 수익 극대화를 목표로 설계 수익 공유 및 주식 참여 기회 제공

글로벌 에이전트 네트워크 — 추천(referral)과 협업 가능

— 추천(referral)과 협업 가능 eXp World, LearnWorlds, Slack을 통한 실시간 교육·리더십 지원·멘토십



자신의 커리어를 스스로 주도해 나가고자 하는 에이전트들은 www.expkr.com을 방문해 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.

eXp World Holdings, Inc. 소개

eXp World Holdings, Inc. (나스닥: EXPI) (이하 “회사”) 는 eXp Realty®와 SUCCESS® Enterprises의 지주회사이다. eXp Realty는 전 세계 29개국에 8만 2천 명 이상의 에이전트를 보유한 세계 최대 독립 부동산 중개회사이다. 클라우드 기반, 에이전트 중심의 중개사로서 eXp Realty는 업계 최고 수준의 커미션 분배, 수익 공유, 주식 참여 기회, 그리고 글로벌 네트워크를 제공하여 에이전트들이 번창하는 비즈니스를 구축할 수 있도록 돕고 있다. 보다 자세한 정보는 expworldholdings.com에서 확인이 가능하다.

SUCCESS® Enterprises는 SUCCESS® 매거진을 중심으로 1897년부터 개인 및 전문적 성장 분야에서 신뢰받는 이름으로 자리잡아 왔다. eXp 생태계의 일원으로서 SUCCESS는 에이전트들에게 역량 개발, 비즈니스 성장, 장기적 성공 달성을 위한 귀중한 자원들을 제공하고 있다. 자세한 정보는 success.com에서 확인이 가능하다.

세이프 하버(Safe Harbor) 및 미래예측진술(Forward-Looking Statements)

본 보도자료에는 1995년 미국 「증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」의 의미에서 미래예측진술(forward-looking statements) 이 포함되어 있다. 이러한 진술은 회사와 경영진의 현재 기대를 반영하지만, 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 이러한 진술에는 국제 확장, 주식 소유 프로그램의 가용성, 회사의 플랫폼·도구·보상 모델 또는 주식 프로그램 참여 및 그로부터 얻을 수 있는 이익 등에 관한 진술이 포함되지만, 이에 국한되지 않는다. 실제 결과가 미래예측진술에서 표현된 내용과 실질적으로 다르거나 불리하게 나타날 수 있는 주요 요인으로는 부동산 시장 변동, 에이전트 유지 또는 채용의 변화, 회사의 해외 시장 확장 성공 여부, 경쟁 압력, 규제 변경, 그리고 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 정기적으로 제출하는 보고서(최신 분기 보고서(Form 10-Q), 연례 보고서(Form 10-K) 포함)에 상세히 기술된 기타 위험 등이 있다. 회사는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 본 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 부담하지 않는다.

