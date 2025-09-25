eXp Realty Perluas Operasi ke Korea Selatan, Tawar Ejen Alternatif kepada Model Tradisional

BELLINGHAM, Washington, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, firma hartanah bebas terbesar di dunia dan anak syarikat utama eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan kemasukan rasmi ke pasaran Korea Selatan. Pelancaran ini menandakan kemunculan antarabangsa kelima bagi tahun 2025 dan yang kedua di Asia selepas Jepun. Perluasan ini meneruskan momentum pesat yang dipacu oleh ejen di Peru, Türkiye, Ecuador dan Jepun.

Di Korea, firma hartanah tradisional lazimnya bergantung kepada pejabat tetap dan hierarki yang ketat. eXp pula membawa platform yang berbeza secara asas: berteraskan AI, tanpa sempadan dan direka untuk memberi ejen lebih kebebasan, fleksibiliti serta kawalan terhadap masa depan mereka.

“Kebanyakan firma hartanah di Korea masih beroperasi dengan model lama yang dibina untuk kepentingan bos, bukan ejen,” kata Felix Bravo, Pengarah Urusan Antarabangsa di eXp Realty. “Model tersebut berfungsi tepat seperti yang direka untuk mencapai matlamatnya: mengawal ejen, mengehadkan potensi dan melindungi hierarki. Ada ejen yang mencatat pencapaian sebenar, menjalankan urus niaga antarabangsa hanya melalui telefon mereka, namun masih terikat dengan kuota pejabat dan peraturan lama yang ketinggalan zaman. Itu bukan sistem yang perlu dibaiki. Ia perlu digantikan sepenuhnya. Kami bukan datang untuk bersaing dengan model lama itu, tetapi untuk menamatkannya. Matlamat kami adalah untuk memberikan ejen satu platform yang akhirnya mengiktiraf mereka sebagai nadi sebenar perniagaan.”

Pelancaran ini menyokong matlamat eXp menjelang 2030 untuk mencapai 50,000 ejen produktif di luar Amerika Syarikat serta lebih 500 ejen produktif di 50 buah negara, dengan mengembangkan model pemilikan ejen yang dibina untuk pertumbuhan, bukan beban operasi.

Thomas Kim, peneraju jualan terkemuka yang diiktiraf dengan pelbagai anugerah dalam industri hartanah tradisional Korea, kini menerajui eXp Korea dengan tumpuan untuk membantu ejen membina perniagaan melalui inovasi, bimbingan profesional serta rangkaian global yang mantap dan terbukti berkesan.

“Saya cukup memahami bagaimana membina kerjaya dalam firma hartanah tradisional boleh menjadi pengalaman yang penuh dengan batasan,” kata Kim. “eXp memberikan peluang sebenar kepada ejen hartanah Korea—sesuatu yang saya sendiri tidak pernah miliki—untuk berkembang melalui jualan, pembinaan pasukan, pemilikan saham, malah rujukan perniagaan di peringkat global. Namun yang lebih penting, pertumbuhan ini memberi manfaat terus kepada ejen itu sendiri, bukan sekadar kepada firma broker. Akhirnya, wujud sebuah platform yang benar-benar mengutamakan ejen.”

Satu acara sambutan secara langsung diadakan hari ini di Seoul, di mana para pemimpin syarikat akan bertemu dengan ejen dan berkongsi bagaimana Korea memainkan peranan dalam visi global eXp, komitmen untuk membina pertumbuhan yang dipacu oleh ejen merentasi rantau Pasifik, serta usaha memperkasa mereka untuk menjadi pemimpin.

Apa yang Membezakan eXp Realty untuk Ejen Hartanah Korea

Tiada keperluan pejabat — boleh bekerja dari mana-mana sahaja

— boleh bekerja dari mana-mana sahaja Struktur komisen yang kompetitif — direka untuk memaksimumkan pendapatan ejen

— direka untuk memaksimumkan pendapatan ejen Peluang perkongsian hasil dan pemilikan ekuiti

Rangkaian ejen global untuk rujukan dan kerjasama

untuk rujukan dan kerjasama Latihan langsung, sokongan kepimpinan serta bimbingan melalui eXp World, LearnWorlds dan Slack





Ejen yang bersedia untuk mengawal haluan kerjaya mereka boleh mengetahui lebih lanjut di www.expkr.com.

Perihal eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Syarikat”) ialah syarikat induk untuk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty merupakan syarikat pembrokeran hartanah bebas yang terbesar di dunia dengan lebih daripada 82,000 orang ejen di 29 buah negara. Sebagai syarikat pembrokeran berasaskan awan dan berpusatkan ejen, eXp Realty menyediakan pembahagian komisen, perkongsian hasil, peluang pemilikan ekuiti terbaik dalam industri kepada ejen hartanah dan juga rangkaian global yang memperkasakan ejen untuk membina perniagaan yang berkembang maju. Untuk maklumat lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., sila layari: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang diterajui oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama yang dipercayai dalam pembangunan peribadi dan profesional sejak 1897. Sebagai sebahagian daripada ekosistem eXp, ia menyediakan akses kepada sumber berharga untuk meningkatkan kemahiran ejen, mengembangkan perniagaan mereka dan mencapai kejayaan jangka panjang. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang SUCCESS, sila layari success.com.

