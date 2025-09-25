eXp Realty Expande para a Coreia do Sul, Oferecendo aos Agentes uma Opção Real Diferente do Modelo Tradicional

BELLINGHAM, Wash., Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty®, a maior corretora mundial independente do mundo e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje sua entrada oficial na Coreia do Sul, seu quinto lançamento internacional de 2025, e o segundo da Ásia este ano, depois do Japão. A expansão se baseia no rápido impulso liderado pelos agentes em todo o Peru, Turquia, Equador e Japão.

Na Coreia, onde as corretoras tradicionais ainda dependem de escritórios fixos e hierarquias rígidas, a eXp está sendo lançada com uma plataforma fundamentalmente diferente: Nativa de IA, sem fronteiras e criada para dar aos agentes mais liberdade, flexibilidade e controle sobre seu futuro.

"A maioria das corretoras da Coreia opera em um modelo antigo, voltado para o chefe e não para o agente", disse Felix Bravo, Diretor Administrativo Internacional da eXp Realty. “E elas fazem exatamente o que devem fazer: controlam os agentes, limitam a vantagem e protegem a hierarquia. As pessoas trabalham com números reais, fazem negócios internacionais pelos seus telefones, e ainda estão presas a cotas de escritório e regras legadas. Esse sistema não pode ser modificado. Ele tem que ser trocado. Não queremos competir com esse modelo, queremos acabar com ele. Queremos dar aos agentes uma plataforma que finalmente os vejam como os negócios.”

O lançamento apoia a meta de 2030 da eXp de alcançar 50.000 agentes produtivos fora dos EUA e mais de 500 agentes produtivos em 50 países, escalando um modelo de propriedade do agente voltado para o crescimento e não para as despesas gerais.

Thomas Kim, um dos principais produtores premiados do sistema tradicional de corretagem da Coreia, agora lidera a eXp Korea com foco em ajudar os agentes a expandir seus negócios por meio da inovação e da orientação, com uma rede verdadeiramente global.

"Eu sei o que é ter uma carreira dentro de uma corretora tradicional e como isso pode ser limitante", disse Kim. “A eXp oferece aos agentes coreanos o que eu nunca tive: uma chance real de crescer com as vendas, formar equipes, ser proprietário das ações e até referências globais. Mas o mais importante, é o crescimento que beneficia os agentes e não somente a corretora. Esta plataforma coloca realmente o agente em primeiro lugar.”

Um evento de boas-vindas ao vivo foi realizado hoje em Seul, onde os líderes da empresa se reuniram com agentes e falaram como a Coreia se encaixa na visão global da eXp, no seu compromisso de desenvolver o crescimento liderado por agentes em todo o Pacífico e capacitar estes agentes para serem líderes.

Como a eXp Realty é Diferente Para os Agentes Coreanos

Nenhum requisito de escritório — baseado no trabalho de qualquer lugar

— baseado no trabalho de qualquer lugar Estrutura de comissão Competitiva -- maximiza os ganhos do agente

-- maximiza os ganhos do agente Oportunidades de participação nos lucros e justas

Rede global de agentes -- para indicações e colaboração

-- para indicações e colaboração Treinamento ao vivo, suporte à liderança e mentoria -- via eXp World, LearnWorlds e Slack





Agentes prontos para assumir o controle das suas carreiras podem saber mais detalhes em www.expkr.com.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a "Empresa") é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com mais de 82.000 agentes em 29 países. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com.

Declarações de Safe Harbor e de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre expansão internacional, disponibilidade de programas de participação acionária, e participação ou benefícios derivados da plataforma, ferramentas, modelo de remuneração ou programas de participação acionária da Empresa. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, flutuações no mercado imobiliário, mudanças no recrutamento e retenção de agentes, a capacidade de expansão da Empresa em mercados internacionais, pressão da concorrência, mudanças regulatórias, e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

