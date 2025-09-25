eXp Realty บุกตลาดเกาหลีใต้ โดยมอบทางออกที่แท้จริงจากรูปแบบเดิมๆ ให้แก่เหล่าตัวแทน

เบลลิงแฮม, รัฐวอชิงตัน, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบริษัทในเครือหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการเปิดตัวในระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ของปี 2025 และเป็นครั้งที่สองในเอเชียในปีนี้ รองจากญี่ปุ่น การขยายธุรกิจนี้สร้างขึ้นจากแรงผลักดันรวดเร็วที่นำโดยตัวแทนทั่วทั้งประเทศเปรู ตุรกี เอกวาดอร์ และญี่ปุ่น
ในประเทศเกาหลี ที่ซึ่งนายหน้าแบบดั้งเดิมยังคงพึ่งพาสำนักงานประจำและลำดับชั้นที่เข้มงวด eXp กำลังเปิดตัวด้วยแพลตฟอร์มที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง: แพลตฟอร์มที่เป็น AI ดั้งเดิม ไร้พรมแดน และสร้างขึ้นเพื่อให้ตัวแทนมีอิสระ ความยืดหยุ่น และควบคุมอนาคตของตนเองได้มากขึ้น
“บริษัทนายหน้าส่วนใหญ่ในเกาหลีกำลังดำเนินงานตามรูปแบบเก่า ซึ่งสร้างมาเพื่อผู้บริหาร ไม่ใช่เพื่อตัวแทน” Felix Bravo กรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของ eXp Realty กล่าว “และบริษัทนายหน้าเหล่านั้นกำลังทำสิ่งที่ได้รับการออกแบบมาให้ทำ ซึ่งก็คือ ควบคุมเหล่าตัวแทน จำกัดการเพิ่มขึ้น และปกป้องลำดับชั้น” ตัวแทนเหล่านี้สร้างผลกำไรเป็นกอบเป็นกำให้บริษัท ทำธุรกิจระหว่างประเทศจากโทรศัพท์ตัวเอง แต่ยังคงติดกับอยู่ภายใต้โควตาสำนักงานและกฎเกณฑ์เดิมๆ ระบบแบบนี้แก้ไขอะไรไม่ได้ ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบเท่านั้น เราไม่ได้ต้องการแข่งขันกับรูปแบบดั้งเดิม เราต้องการยุติมัน และให้แพลตฟอร์มที่มองว่าตัวแทนเป็นธุรกิจในที่สุด”
การเปิดตัวนี้สนับสนุนเป้าหมายของ eXp ในปี 2030 ในการเข้าถึงตัวแทนที่มีผลงานดี 50,000 รายนอกสหรัฐอเมริกาและตัวแทนที่มีผลงานดีมากกว่า 500 รายใน 50 ประเทศ โดยปรับขนาดรูปแบบที่ตัวแทนเป็นเจ้าของซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการเติบโต ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทั่วไป
Thomas Kim ผู้ผลิตชั้นนำที่ได้รับรางวัลในระบบนายหน้าแบบดั้งเดิมของเกาหลี ปัจจุบันเป็นผู้นำ eXp Korea โดยเน้นที่การช่วยให้ตัวแทนขยายธุรกิจของตนผ่านนวัตกรรม การให้คำปรึกษา และเครือข่ายระดับโลกอย่างแท้จริง
“ผมรู้ว่าการสร้างอาชีพในบริษัทนายหน้าแบบดั้งเดิมเป็นอย่างไร และมีข้อจำกัดมากแค่ไหน” Kim กล่าว “eXp มอบสิ่งที่ตัวแทนชาวเกาหลีไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือ โอกาสที่แท้จริงในการเติบโตผ่านการขาย การสร้างทีม การเป็นเจ้าของหุ้น และแม้แต่การแนะนำลูกค้าแบบบอกต่อจากทั่วโลก แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา ไม่ใช่แค่เพียงการเป็นนายหน้าเท่านั้น ในที่สุด เราก็มีแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับตัวแทนเป็นอันดับแรก”
วันนี้จะมีงานต้อนรับสดจัดขึ้นที่กรุงโซล โดยผู้นำของบริษัทจะพบปะกับตัวแทน และสรุปว่าเกาหลีจะเข้ากับวิสัยทัศน์ระดับโลกของ eXp อย่างไร รวมถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตที่นำโดยตัวแทนทั่วภูมิภาคแปซิฟิก และส่งเสริมให้พวกเขามีอำนาจในการเป็นผู้นำ
สิ่งที่ทำให้ eXp Realty แตกต่างเพื่อตัวแทนชาวเกาหลี
- ไม่จำเป็นต้องมีสำนักงาน — ทำงานจากที่ไหนก็ได้
- โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุดให้ตัวแทน
- โอกาสมีส่วนแบ่งในรายได้และในส่วนของผู้ถือหุ้น
- เครือข่ายตัวแทนทั่วโลกสำหรับการแนะนำแบบบอกต่อและการทำงานร่วมกัน
- การฝึกอบรมสด การสนับสนุนความเป็นผู้นำ และการให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่าน eXp World, LearnWorlds และ Slack
ตัวแทนที่พร้อมจะควบคุมอาชีพของตนเองสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.expkr.com
เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.
eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“บริษัท”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 82,000 รายใน 29 ประเทศ eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. โปรดไปที่: expworldholdings.com
SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ eXp ecosystem ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS โปรดไปที่: success.com
หลักการยกเว้นความรับผิด (Safe Harbor) และข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและยังไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ความพร้อมของโปรแกรมการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมในหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากแพลตฟอร์ม เครื่องมือ รูปแบบการชดเชย หรือโปรแกรมส่วนของผู้ถือหุ้น ปัจจัยที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทางลบจากที่ได้แสดงไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในการรักษาหรือการสรรหา ตัวแทน ความสามารถของบริษัทในการขยายงานได้โดยประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ แรงกดดันจากการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสตามแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีตามแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นครั้งล่าสุด เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้
