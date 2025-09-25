eXp Realty 进军韩国市场，助力经纪人真正摆脱传统模式

华盛顿州贝灵汉, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的独立房地产经纪公司 eXp Realty®，也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq：EXPI) 的核心子公司，今日宣布正式进入韩国市场，这是其在 2025 年拓展的第五个国际市场，也是今年继日本之后在亚洲进入的第二个市场。 此次扩张建立在秘鲁、土耳其、厄瓜多尔和日本快速增长的经纪人主导势头之上。

在韩国，传统经纪公司仍依赖固定办公室和僵化等级制度，eXp 则推出了一家本质上不同的平台：AI 原生、无边界，旨在为经纪人提供更多对其未来的自由、灵活性和控制权。

eXp Realty 国际董事总经理 Felix Bravo 表示：“韩国大多数经纪公司仍在沿用陈旧模式，它为老板服务，而非为经纪人设计。 这种模式的成效与其目的吻合：控制经纪人、限制上升空间、维护等级制度。 经纪人在手机端推进国际业务、创下真实业绩，却仍受困于办公室指标和陈旧规则。 这种体系无法修补， 只能替换。 我们来此的目的并非与其竞争，而是要终结这种模式。 与此同时，为经纪人提供一座终于将其视为业务核心的平台。”

此次启动契合 eXp 的 2030 年目标：在美国以外拥有 5 万名高绩效经纪人，在 50 个国家和地区各拥有 500 多名高绩效经纪人，规模化推广为增长而非管理费用构建的经纪人所有制模式。

韩国传统经纪体系中屡获殊荣的顶尖成交精英 Thomas Kim 现执掌 eXp 韩国分部，专注于通过创新、导师制和真正的全球网络，帮助经纪人发展业务。

“我深知在传统经纪公司内发展职业生涯的感受及其局限性，” Kim 表示。 “eXp 给韩国经纪人带来我从未拥有过的真正机会：通过销售、团队建设、股票所有权乃至全球推荐实现成长。 但更重要的，是推动能让他们受益的增长，而非仅仅造福企业。 终于，我们拥有了一家将经纪人置于首位的平台。”

现场欢迎活动将于今天在首尔举行，届时公司领导将与经纪人会面，阐述韩国如何融入 eXp 全球愿景、公司对构建环太平洋经纪人主导增长的承诺，以及如何赋能经纪人引领增长。

eXp Realty 为韩国经纪人带来的独特优势

无办公室要求 — 随处工作

— 随处工作 竞争性佣金 结构，旨在最大化经纪人收入

结构，旨在最大化经纪人收入 收益分成和股权机会

全球经纪人网络 ，提供推荐和协作服务

，提供推荐和协作服务 通过 eXp World、LearnWorlds 和 Slack 提供现场培训、领导力支持和辅导





准备掌控自己职业生涯的经纪人，可访问 www.expkr.com 了解更多信息。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc.（Nasdaq：EXPI，简称“公司”）是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 是全球最大的独立房地产经纪公司，在 29 个国家/地区拥有逾 82,000 名经纪人。 作为一家基于云模式、以经纪人为中心的经纪公司，eXp Realty 为房地产经纪人提供业内领先的佣金分成、收入分成、股权机会和全球网络，帮助经纪人打造蓬勃发展的业务。 如需了解有关 eXp World Holdings, Inc. 的更多信息，请访问：expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，以 SUCCESS® 杂志为依托，是个人和专业发展领域深受信赖的品牌。 作为 eXp 生态系统的一部分，它为经纪人提供了宝贵的资源，帮助他们提高技能、发展业务，取得长久成功。 如需了解有关 SUCCESS 的更多信息，请访问 success.com。

