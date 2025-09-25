eXp Realty 拓展至南韓，為代理提供真正擺脫傳統模式的出路

貝靈漢，華盛頓州, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的獨立房地產經紀商及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 旗下的核心附屬公司 eXp Realty® ，今天宣佈正式進軍南韓。此乃 eXp 在 2025 年的第五波國際攻勢，亦是繼日本後於亞洲開拓的第二個市場。 是次擴張延續在秘魯、土耳其、厄瓜多爾和日本市場由代理引領的強大增長勢頭。

在韓國，傳統中介業務仍然依賴固定辦公室及僵化的階級制度，eXp 現正帶來一個截然不同的平台：人工智能（AI）原生、無邊界限制，致力令代理享有更多自由、靈活性及對未來的掌控。

eXp Realty 國際業務董事總經理 Felix Bravo 透露：「韓國大多數中介公司仍沿用舊有模式，這種模式為老闆而設，而非為代理服務。 它們確實達到了當初訂立的目標：掌控代理，限制其增長潛力，並且保障階級制度。 有些代理業績斐然，單憑手機就能處理海外業務，卻仍受到辦公室配額及陳舊規矩所約束。 這種制度並非只靠修補就能解決， 而是要被取代。 我們的目標並非要與該模式競爭，而是要徹底終結它， 並且為代理提供一個最終可視他們自己為業務的平台。」

這次擴張有助 eXp 實現 2030 年的目標：在美國境外擁有 50,000 名業績優秀的代理，以及在 50 個國家或地區各自擁有 500 名以上業績優秀的代理，藉此擴大這個為業務增長，而非為經常性開支建立的代理擁有模式。

曾在韓國傳統中介體系中屢獲殊榮的頂尖代理人 Thomas Kim，如今領導韓國 eXp ，他將致力於透過創新、導師指導及真正的環球網絡，協助代理拓展業務。

Kim 表示：「我嚐過在傳統中介公司建立職業生涯的滋味，亦明白到局限性有多大。 eXp 向韓國代理帶來我未有過的機遇：透過銷售業績、團隊建設、持有股份，以至全球轉介來實現增長的真正機會。 但更重要的是，這種增長不僅令中介公司，亦令到代理本身受惠。 在這個平台上，代理人終於名正言順成為主角。」

今天在首爾舉行了一場現場歡迎活動，公司領導層將與代理人會晤，概述南韓如何能融入 eXp 的全球願景中、對在太平洋地區建立由代理引領的增長有何承諾，以及如何賦予他們引領未來的能力。

eXp Realty 對韓國地產代理人有何獨特之處？

無需辦公室 ——可身在任何地方辦公

——可身在任何地方辦公 具競爭力佣金 架構，為代理帶來最大收益

架構，為代理帶來最大收益 收益共享及獲得股權機會

環球代理網絡 ，提供轉介和合作機會

，提供轉介和合作機會 透過 eXp World、LearnWorlds 及 Slack 提供即場培訓、領導支援及導師指導





有意掌握自身職業發展的代理人，請瀏覽 www.expkr.com 了解更多資料。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)（簡稱「該公司」）為 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 29 個國家或地區，代理人數逾 82,000 名。 eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業代理為核心的經紀商，為房地產物業代理提供業界頂尖的佣金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業代理業務茁壯發展的環球網絡。 欲了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的資訊，請瀏覽：expworldholdings.com

以 SUCCESS® 雜誌為核心的 SUCCESS® Enterprises，自 1897 年起一直是個人與專業發展領域深受信賴的品牌， 同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業代理提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。 欲了解更多關於 SUCCESS 的資訊，請瀏覽 success.com。

安全港聲明與前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》中所界定的前瞻性陳述。 此等陳述反映出公司及其管理層的當前預期，但涉及對實際結果可能會構成重大影響的已知及未知風險和不明朗因素。 這些陳述包括但不限於有關國際擴張、股權擁有計劃的可用性，以及參與公司平台、工具、薪酬模式或股權計劃或從中得益的陳述。 某些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所述存在重大不利差異，包括：房地產市場的波動、物業代理在留任或招募上的變動、公司成功於海外市場擴展業務的能力、競爭壓力、監管條例的轉變，以及公司向證券交易委員會提交的文件（包括但不限於最近提交 10-Q 表格的季度報告及 10-K 表格的年度報告）中不時詳述的其他風險。 除法律要求外，公司對於此等陳述的更新概不承擔任何責任。

