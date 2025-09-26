Bekaert: Transparantiewetgeving

Transparantiewetgeving

Openbaarmaking conform de Wet van 2 mei 2007

Conform artikelen 15 §1 en 18 §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt maakt NV Bekaert SA (“Bekaert”) volgende informatie bekend:

Toestand op 24 september 2025

Basisgegevens

Totaal kapitaal: € 159 782 000,00

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 51 839 461 aandelen

Totaal aantal stemrechten (de noemer): 51 839 461

(één stemrecht per aandeel)

Oorzaak van wijzigingen

Op 24 september 2025 werden de 861 687 aandelen vernietigd die Kepler Cheuvreux van 29 mei 2025 tot en met 17 september 2025 namens Bekaert inkocht in het kader van het inkoop van eigen aandelen programma. Als gevolg van deze vernietiging is het totaal aantal aandelen verminderd van 52 701 148 naar 51 839 461.

Statutaire drempels

Krachtens artikel 12 van de statuten zijn de voorschriften van artikelen 6 tot 17 van de Wet niet enkel van toepassing op de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud van 5% doch ook op de quota van 3% en 7,50%.

Kennisgevingen

Kennisgevingen moeten zowel aan Bekaert als aan de FSMA overgemaakt worden. De FSMA beveelt overmaking langs elektronische weg aan op haar e-mailadres trp.fin@fsma.be.

Ook aan Bekaert wordt kennisgeving langs elektronische weg aanbevolen, ter attentie van isabelle.vandervekens@bekaert.com

Profiel

Bekaerts ambitie is de toonaangevende partner te zijn in het vormgeven van de manier waarop we leven en bewegen - veilig, slim en duurzaam. Als wereldmarkt- en technologieleider in de materiaalkunde van staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën past Bekaert (bekaert.com) zijn expertise ook toe in andere domeinen dan staal om nieuwe oplossingen te ontwikkelen met innovatieve materialen en diensten voor markten zoals nieuwe mobiliteit, duurzaam bouwen, en energietransitie. Bekaert (Euronext Brussels, BEKB), opgericht in 1880 en met hoofdkantoor in België, is een globale technologiebedrijf waarvan de 21 000 medewerkers wereldwijd bijdroegen aan € 4,0 miljard geconsolideerde omzet in 2024

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.

