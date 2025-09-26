Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 54 571 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 18 september 2025 Euronext Brussels 4 612 38,87 39,00 38,55 179 268 MTF CBOE 4 309 38,83 38,95 38,55 167 318 MTF Turquoise 767 38,85 38,90 38,65 29 798 MTF Aquis 1 054 38,85 38,95 38,65 40 948 19 september 2025 Euronext Brussels 4 736 39,30 39,55 39,15 186 125 MTF CBOE 4 447 39,30 39,55 39,15 174 767 MTF Turquoise 811 39,34 39,45 39,30 31 905 MTF Aquis 1 131 39,31 39,35 39,20 44 460 22 september 2025 Euronext Brussels 5 521 39,27 39,50 39,10 216 810 MTF CBOE 4 511 39,26 39,40 39,05 177 102 MTF Turquoise 808 39,25 39,30 39,20 31 714 MTF Aquis 1 110 39,28 39,35 39,15 43 601 23 september 2025 Euronext Brussels 5 545 39,79 39,95 39,55 220 636 MTF CBOE 4 630 39,79 39,95 39,50 184 228 MTF Turquoise 775 39,77 39,90 39,55 30 822 MTF Aquis 1 092 39,75 39,90 39,50 43 407 24 september 2025 Euronext Brussels 3 851 39,82 40,05 39,50 153 347 MTF CBOE 3 561 39,84 40,05 39,50 141 870 MTF Turquoise 500 39,84 39,95 39,65 19 920 MTF Aquis 800 39,85 40,00 39,60 31 880 Totaal 54 571











39,40 40,05 38,55 2 149 926

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 601 aandelen heeft aangekocht in de periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 001 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 18 september 2025 1 38,60 38,60 38,60 39 19 september 2025 200 38,80 38,80 38,80 7 760 22 september 2025 800 39,14 39,20 39,00 31 312 23 september 2025 200 39,50 39,50 39,50 7 900 24 september 2025 400 39,60 39,70 39,50 15 840 Totaal 1 601 62 851





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 18 september 2025 1 201 38,80 39,00 38,60 46 599 19 september 2025 1 000 39,36 39,40 39,20 39 360 22 september 2025 369 39,45 39,50 39,40 14 557 23 september 2025 1 231 39,65 39,80 39,35 48 809 24 september 2025 200 40,00 40,00 40,00 8 000 Totaal 4 001 157 325

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 30 445 aandelen.

Op 24 september 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 787 104 eigen aandelen aan, of 3,45% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage