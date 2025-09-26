Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 54 571 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
18 september 2025Euronext Brussels4 61238,8739,0038,55179 268
 MTF CBOE4 30938,8338,9538,55167 318
 MTF Turquoise76738,8538,9038,6529 798
 MTF Aquis1 05438,8538,9538,6540 948
19 september 2025Euronext Brussels4 73639,3039,5539,15186 125
 MTF CBOE4 44739,3039,5539,15174 767
 MTF Turquoise81139,3439,4539,3031 905
 MTF Aquis1 13139,3139,3539,2044 460
22 september 2025Euronext Brussels5 52139,2739,5039,10216 810
 MTF CBOE4 51139,2639,4039,05177 102
 MTF Turquoise80839,2539,3039,2031 714
 MTF Aquis1 11039,2839,3539,1543 601
23 september 2025Euronext Brussels5 54539,7939,9539,55220 636
 MTF CBOE4 63039,7939,9539,50184 228
 MTF Turquoise77539,7739,9039,5530 822
 MTF Aquis1 09239,7539,9039,5043 407
24 september 2025Euronext Brussels3 85139,8240,0539,50153 347
 MTF CBOE3 56139,8440,0539,50141 870
 MTF Turquoise50039,8439,9539,6519 920
 MTF Aquis80039,8540,0039,6031 880
Totaal 54 571





39,4040,0538,552 149 926

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 601 aandelen heeft aangekocht in de periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 001 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 18 september 2025 tot 24 september 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
18 september 2025138,6038,6038,6039
19 september 202520038,8038,8038,807 760
22 september 202580039,1439,2039,0031 312
23 september 202520039,5039,5039,507 900
24 september 202540039,6039,7039,5015 840
Totaal1 601   62 851


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
18 september 20251 20138,8039,0038,6046 599
19 september 20251 00039,3639,4039,2039 360
22 september 202536939,4539,5039,4014 557
23 september 20251 23139,6539,8039,3548 809
24 september 202520040,0040,0040,008 000
Totaal4 001   157 325

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 30 445 aandelen.

Op 24 september 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 787 104 eigen aandelen aan, of 3,45% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

p250926N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

