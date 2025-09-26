Statkraft og Eviny selger aksjene i nepalske Himal Power Ltd til Butwal Power Company

(Oslo/Bergen, 26. september 2025) Statkraft og Eviny har signert en avtale med den lokale nepalske partneren Butwal Power Company (BPC) om å selge eierandelene sine på henholdsvis 57 og 26 prosent i Himal Power Limited (HPL).



Etter transaksjonen vil BPC eie 100 prosent av aksjene i HPL. HPL eier vannkraftverket Khimti I med en kapasitet på 60 MW, som startet driften i år 2000. For Statkraft er salget i tråd med strategien om å trekke seg ut av Sør-Asia og fokusere på nøkkelmarkeder i Europa og Sør-Amerika.



Utbyggingen av Khimti I vannkraftverk i Nepal var Statkrafts første vannkraftprosjekt utenfor Norge.

– Statkraft og Eviny er stolte av det viktige bidraget Khimti-kraftverket har gitt til energisystemet i Nepal i 25 år. Kraftverket har levert over 9 000 GWh med energi, og hatt stabil og sikker drift med svært høy tilgjengelighet. Vi er svært glade for at vår langsiktige partner i Nepal, BPC, vil fortsette driften, og at de også anerkjenner HPLs ansatte som høyt kompetente og verdifulle for den videre driften av anlegget, sier Tima Iyer Utne, styreleder i HPL fra Statkraft.



