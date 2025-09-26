EQUASENS : Résultats semestriels 2025

Villers-lès-Nancy, le 26 septembre 2025 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats semestriels 2025

Chiffre d'affaires : 116,0 M€ (+7,4% en publié et +6,4% en organique)

EBITDA courant : 29,8 M€ (+5,5%)

Résultat Opérationnel Courant : 21,1 M€ (+1,2%)

Résultat Net : 18,1 M€ (+0,3%)

Excédent financier net : 98,8 M€ (+19,2 M€ / 31-12-2024)





RESULTATS S1 2025

(M€) Publié 2024





Publié 2025





Variation/publié Chiffre d'affaires 108,0 116,0 8,0 7,4% EBITDA courant 28,2 29,8 1,5 5,5% EBITDA courant / CA 26,1% 25,7% ROC 20,9 21,1 0,2 1,2% ROC / CA 19,3% 18,2% Résultat Net 18,1 18,1 0,0 0,3% Résultat Net PDG 17,2 17,3 0,1 0,4%

Afin de faciliter l’analyse des performances et la comparabilité avec les autres acteurs du marché, un nouvel indicateur est proposé, l’EBITDA courant, qui se définit comme le résultat opérationnel courant retraité des charges sans impact sur la trésorerie.

En M€ 30/06/2024 30/06/2025 Résultat opérationnel courant 20,9 21,1 Retraitement des charges sans impact de trésorerie Dotation aux amortissements 7,1 8,5 Achats consommés 0,0 -0,1 Charges de personnel 0,0 0,2 Pertes de valeur sur créances client 0,1 0,1 Autres charges 0,0 -0,1 Total charges sans impact trésorerie 7,3 8,6 EBITDA courant 28,2 29,8 % EBITDA / CA 26,1% 25,7%

Le Conseil d’Administration d’EQUASENS, réuni en séance le 26 septembre 2025 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes au 30 juin 2025 en présence des commissaires aux comptes et de l’auditeur de durabilité. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectués. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport semestriel.

Analyse détaillée par Division

CA S1 2025 / Division

(M€) Publié 2024 Publié 2025 Variation/publié dont Croiss. externes Variation/périmètre comparable (croissance organique) Pharmagest 82,1 85,9 3,9 4,7% 3,9 4,7% Axigate Link 15,4 16,5 1,0 6,7% 1,0 6,7% e-Connect 5,5 7,5 2,0 36,6% 2,0 36,6% Médical Solutions 3,9 5,1 1,1 29,1% 1,1 0,1 2,2% Fintech 1,1 1,0 -0,1 -7,6% -0,1 -7,6% Total 108,0 116,0 8,0 7,4% 1,1 6,9 6,4%





ROC S1 2025 / Division

(M€) Publié 2024 Publié 2025 Variation/publié dont Croiss. externes Variation/périmètre comparable (croissance organique) Pharmagest 14,1 14,1 0,0 -0,1% 0,0 -0,1% Axigate Link 4,4 4,4 0,0 -0,7% 0,0 -0,7% e-Connect 2,5 2,7 0,2 6,8% 0,2 6,8% Médical Solutions 0,0 0,3 0,3 >100% -0,1 0,4 >100% Fintech -0,1 -0,3 -0,2 >100% -0,2 >100% Total 20,9 21,1 0,2 1,2% -0,1 0,4 1,7%

L’activité de la société Calimed, acquise par la Division Medical Solutions en décembre 2024, a fait l’objet d’un retraitement de périmètre au titre du premier semestre.

Division PHARMAGEST : un résultat opérationnel courant stable (14,1 M€) et un ratio de rentabilité en retrait (ROC/CA : 16,4% au titre du S1 2025 contre 17,2% au titre du S1 2024)

Hormis le secteur de la formation dont les perspectives dépendent de l’évolution réglementaire en cours, le chiffre d’affaires de l’ensemble des activités françaises et européennes de la Division est en croissance (+4,7% en organique à 85,9 M€).

La croissance est portée, à hauteur de 62,5%, par les ventes de configurations et de matériel, notamment en France et particulièrement dans le domaine des étiquettes électroniques et en Italie à destination des grossistes-répartiteurs.

La maintenance et les abonnements, ainsi que les logiciels et services participent respectivement à 26,6% et 10,9% de la croissance du chiffre d’affaires.

Les marges brutes par typologie de revenus sont stables par rapport au S1 2024.

La Business Unit Pharmagest Italia poursuit sa politique de développement, dans le secteur de la pharmacie, par l’ouverture de nouvelles agences et le renforcement des équipes techniques et commerciales. Le chiffre d’affaires est en forte progression (+16,5% en organique à 7,7 M€) et son résultat opérationnel courant à l’équilibre. Ces éléments concourent à un effet dilutif supplémentaire de 0,4% sur la rentabilité moyenne de la Division.

L’activité de Pharmagest Germany, acquise en novembre 2023, est en croissance (+11,2% en organique à 3,0 M€). La Business Unit bénéficie d’efforts commerciaux et marketing soutenus, ce qui dégrade temporairement la rentabilité (-0,7 M€) et accentue l’effet dilutif à hauteur de 0,4% sur la rentabilité moyenne de la Division.

Les taux de rentabilité des activités françaises historiques restent favorablement orientés.

La nouvelle Infrastructure dédiée à l’hébergement de données de santé, mise en service en T4 2024, commence à être amortie et les dotations aux amortissements supplémentaires impactent négativement la rentabilité moyenne de la Division à hauteur de 0,5%.

Division AXIGATE LINK : un résultat opérationnel courant stable (4,4 M€) et un ratio de rentabilité en retrait (ROC/CA : 26,5% au titre du S1 2025 contre 28,6% au titre du S1 2024)

Les principaux secteurs composants la Division, les EHPAD, le Domicile, les Hôpitaux, connaissent des croissances de chiffre d’affaires soutenues au regard du secteur d’activité (+6,7% en organique à 16,5 M€).

Le développement des activités en Angleterre, la migration du parc EHPAD sur une solution Saas (TitanLink) ainsi que le développement d’offres à destination de nouveaux marchés sur le secteur du Domicile (CRT et SAD) a nécessité un renforcement significatif des équipes de développement et commerciales.

La rentabilité moyenne de la Division se contracte à 26,5% mais reste à un niveau très favorable au regard de la performance des acteurs du marché.

Division E-CONNECT : un résultat opérationnel courant en croissance (2,7 M€) et un ratio de rentabilité en retrait (ROC/CA : 36,0% au titre du S1 2025 contre 45,9% au titre du S1 2024)

La croissance considérable du chiffre d’affaires au 1er semestre (+36,6% en organique à 7,5 M€) a principalement été portée par les solutions nomades de la Division et dans une moindre mesure par le déploiement du lecteur de l’Apps Vitale qui dépend directement du calendrier de l’Assurance Maladie.

Les marges brutes par typologie de revenus sont stables par rapport au S1 2024.

Avec un mix revenus moins favorable, le taux moyen de marge brute de la Division se contracte de 12,2%.

Les coûts de R&D, au travers des frais du personnel et des dotations aux amortissements des actifs incorporels, continuent à progresser de manière soutenue afin de maintenir l’avance technologique de la Division sur les solutions de connectivités en santé.

Le succès des nouvelles offres auprès de la plupart des éditeurs confirme la pertinence de la stratégie de la Division.

Division MEDICAL SOLUTIONS : un résultat opérationnel courant en croissance (0,3 M€) et un ratio de rentabilité en progression (ROC/CA : 6,7% au titre du S1 2025 contre 0,4% au titre du S1 2024)

La croissance notable du chiffre d’affaires de la Division (+29,1% en publié à 5,1 M€) est principalement portée par l'intégration de la société Calimed et de son offre Saas à destination des chirurgiens et des médecins.

Les solutions historiques de la Division enregistrent une croissance de chiffre d’affaires de 2,2% (croissance organique) avec de nouvelles fonctionnalités proposées sous forme d’abonnement (IA vocal).

Le résultat opérationnel courant de Calimed étant légèrement négatif à -0,1 M€, la Business Unit a un effet dilutif de 4,3% sur la rentabilité moyenne de la Division.

Division FINTECH : une perte opérationnelle de -0,3 M€

L’activité de la Division est en retrait au S1 (-7,6% à 1,0 M€) dans un contexte économique peu favorable.

Le résultat de la Business Unit a été à nouveau impacté par des déprécations de créances à hauteur de 0,15 M€.

Principaux éléments du bilan consolidé S1 2025

La capacité d’autofinancement après intérêts et impôts est en progression de 18,8% à 24,8 M€ au titre du S1 2025.

Les niveaux d’investissement sont en ligne avec les standards du Groupe à 6,1 M€.

Le semestre ne porte pas d’opération de croissance externe ni de financement associé.

Les remboursements d’emprunts et dettes financières s’élèvent à 11,9 M€ au titre du semestre, y compris 2,0 M€ eu titre du retraitement IFRS 16.

La trésorerie brute (y compris actifs financiers courants et non courants et intérêts associés) progresse de 9,4 M€ à 136,7 M€.

L’excédent financier (trésorerie brute diminuée des emprunts et dettes financières) augmente de 19,2 M€ à 98,8 M€.

Evènements significatifs survenus après le 30 juin 2025 : Acquisition des activités DIS et ResUrgences - Renforcement stratégique de la Division AXIGATE LINK

Le 1er juillet 2025, le Groupe a finalisé l'acquisition de deux activités spécialisées dans les solutions logicielles pour le secteur sanitaire public : la société Novaprove (éditeur du logiciel ResUrgences) et le fonds de commerce de l'activité DIS. Cette opération stratégique, qui représente plus de 300 clients dans le secteur public de santé, renforce significativement la position de la Division Axigate Link sur le marché des logiciels hospitaliers et médico-sociaux.

ResUrgences, plateforme cloud spécialisée dans la gestion des services d'urgences hospitalières qui équipe 8 CHU et 75 établissements, et la gamme DIS, suite complète de solutions numériques présente dans 215 sites (125 établissements de santé et 90 EHPAD), viennent compléter l'offre existante de la Division. L'intégration de ces nouvelles briques fonctionnelles (DPI, facturation, comptabilité, gestion des stocks et RH) aux gammes Hospilink, Titanlink et Domilink permettra de créer un écosystème complet pour accompagner la transformation numérique des établissements publics et privés, en cohérence avec l'ambition du Groupe de devenir le partenaire technologique de référence du système de santé français.

La contribution des activités acquises au chiffre d’affaires du Groupe est estimée à 1,3% et sera effective à compter du T3.

Perspectives 2025

Le Groupe maintient sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires en données publiées de près de 10% au titre du S2 2025.

Celle-ci sera principalement portée par la croissance organique, avec une contribution modeste des acquisitions récentes.

Fort d’une structure financière solide, le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe.

Calendrier financier

5 novembre 2025 : Communiqué du chiffre d’affaires T3 2025

5 février 2026 : Communiqué du chiffre d’affaires annuel 2025

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.300 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Frédérique SCHMIDT

Tél. : 03 83 15 90 67 - frederique.schmidt@equasens.com

Agence de communication financière :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. : 06 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2024 sous le numéro n° D.24-0366. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

Pièce jointe