Gereglementeerde informatie

Nyrstar NV: Beslissing van de Sanctiecommissie van de FSMA

28 september 2025 om 16u30 CET

Nyrstar NV heeft kennisgenomen van de beslissing van de Sanctiecommissie van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van afgelopen vrijdag in het kader van het onderzoek dat in september 2019 werd opgestart naar Nyrstars informatieverstrekking op 30 oktober 2018 (de Beoordelingsdatum).

Nyrstar NV heeft altijd benadrukt dat ze de voorschriften van de Marktmisbruikverordening (MAR) heeft nageleefd en dat ze correct en waarheidsgetrouw heeft gecommuniceerd.

Bevindingen met betrekking tot Nyrstar NV

Nyrstar NV is tevreden dat de Sanctiecommissie van de FSMA bevestigt dat de communicatie van Nyrstar NV op de Beoordelingsdatum op verschillende vlakken in overeenstemming was met MAR. Het gaat om:

haar relatie met Trafigura en de voorwaarden van de commerciële overeenkomsten. De Sanctiecommissie oordeelt onder meer dat niet bewezen is dat de commerciële overeenkomsten tussen Trafigura en de Nyrstargroep niet marktconform of onevenwichtig zouden zijn en, bijgevolg, de houding van Trafigura niet ondersteunend zou zijn. Zij voegt daaraan toe dat de markt voldoende vertrouwd was met de genuanceerde betekenis van de omschrijving van Trafigura als ondersteunende aandeelhouder en de aanmerking daarvan als een belangrijk of cruciaal investeringshoofdpunt.

de solvabiliteitspositie van Nyrstar NV. De Sanctiecommissie acht het meer bepaald niet bewezen dat Nyrstar NV essentiële informatie over haar schuldgraad en financieringsbronnen niet publiek zou hebben gemaakt. De markt was voldoende bekend met haar structureel hoge schuldgraad. De sanctiecommissie ziet ook “geen reden waarom Nyrstar NV op de Beoordelingsdatum zou hebben moeten twijfelen aan de continuïteit van haar rekeningen met betrekking tot het boekjaar 2018”.

de verwachte EBITDA-bijdrage van de herontwikkeling van Port Pirie. De Sanctiecommissie stelt dat het niet afdoende is bewezen dat de bevestiging van de guidance m.b.t. de winstverwachting van de herontwikkeling van Port Pirie op de Beoordelingsdatum zou getuigen van overdreven optimisme.

De Sanctiecommissie oordeelt dat bepaalde aspecten van de communicatie van Nyrstar NV op de Beoordelingsdatum over haar liquiditeitspositie onjuist en misleidend zijn geweest. Dat is met name het geval doordat de liquiditeit “zonder meer werd omschreven als een "sterke toegezegde liquiditeit van 631 miljoen EUR", terwijl deze inmiddels was gedaald tot 440 miljoen EUR en het laatste wekelijks liquiditeitsvooruitzicht per eind december 2018 stabiliseerde op een positief bedrag lager dan 200 miljoen EUR, en op haar website bovendien als "versterkt", terwijl de liquiditeit was afgenomen ten opzichte van het vorige kwartaal”. Volgens de Sanctiecommissie was “deze liquiditeitspositie of toegezegde liquiditeit op korte termijn/tot eind 2018 op dat ogenblik (de Beoordelingsdatum […]) niet langer sterk […], maar slechts voldoende of toereikend”. Op die basis oordeelt de Sanctiecommissie dat Nyrstar NV een inbreuk heeft gepleegd op artikel 15 in samenhang gelezen met artikel 12(1)(c) MAR betreffende marktmanipulatie.

De Sanctiecommissie wijst de overige aantijgingen met betrekking tot de verspreide informatie over Nyrstars liquiditeitspositie af. Zo oordeelt zij onder meer dat er op de Beoordelingsdatum nog geen sprake was van een liquiditeitscrisis, dat ze niet overtuigd is “dat de liquiditeitspositie op de Beoordelingsdatum onder onmiddellijke druk stond door de imminente beëindiging van de vooruitbetalingsregelingen met Trafigura en Glencore en/of twijfels over de beschikbaarheid van de TWCF” [Trafigura Working Capital Facility – vrij vertaald: Trafigura Werkkapitaalfaciliteit] en dat het evenmin bewezen is dat Nyrstar NV in haar communicatie het urgent en ingrijpend karakter van de kapitaalherstructurering zou hebben verhuld.

Tot slot heeft de Sanctiecommissie van de FSMA zich ook gebogen over de uitgestelde openbaarmakingen van voorwetenschap van 21 november en 6 december 2018. Hoewel Nyrstar NV dit uitstel had gedocumenteerd via MAR-logs, was zij niet onmiddellijk overgegaan tot kennisgeving aan de FSMA na de openbaarmaking. De Sanctiecommissie oordeelt dat Nyrstar NV aldus een inbreuk heeft gepleegd op de verplichting zoals omschreven in artikel 17(4), alinea 3 MAR en artikel 4(2) van de Uitvoeringsverordening 2016/2055. Deze vergetelheid staat los van het onderzoek naar de communicatie over de relatie met Trafigura, de financiële positie en de herontwikkeling van Port Pirie.

De Sanctiecommissie beslist om aan Nyrstar NV een administratieve geldboete op te leggen van 80.000 EUR.

Nyrstar NV zal de beslissing verder analyseren met haar juridische adviseurs en op basis daarvan bepalen welke verdere stappen aangewezen zijn.

Bestuurders vrijgesproken

De Sanctiecommissie spreekt de bestuurders van Nyrstar NV die in functie waren op de Beoordelingsdatum vrij voor de grief dat zij als leden van de raad van bestuur van Nyrstar NV zouden hebben deelgenomen, in de zin van artikel 12(4) MAR, aan de beslissing om voor rekening van Nyrstar NV die informatie te verspreiden over de liquiditeitspositie waarvan de Sanctiecommissie oordeelde dat ze onjuist en misleidend was, terwijl zij wisten of hadden moeten weten dat deze informatie onjuist of misleidend was.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijst de Vennootschap naar het overzicht van de lopende procedures zoals beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings.

.

Neem voor meer informatie contact op met

Company Secretary - company.secretary@nyrstarnv.be

Bijlage