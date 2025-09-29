Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 septembre au 25 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 22 septembre au 25 septembre 2025

Saint-Cloud, le 29 septembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 22 septembre 2025 au 25 septembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/09/2025 FR0012435121 35 000 23,7685 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/09/2025 FR0012435121 25 000 23,7686 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/09/2025 FR0012435121 2 500 23,7582 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/09/2025 FR0012435121 2 500 23,7673 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/09/2025 FR0012435121 37 178 23,8377 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/09/2025 FR0012435121 26 822 23,8309 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/09/2025 FR0012435121 3 000 23,8394 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/09/2025 FR0012435121 3 000 23,8313 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/09/2025 FR0012435121 32 378 23,6304 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/09/2025 FR0012435121 23 910 23,6253 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/09/2025 FR0012435121 2 500 23,6386 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/09/2025 FR0012435121 2 742 23,6172 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/09/2025 FR0012435121 30 000 23,5180 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/09/2025 FR0012435121 24 000 23,5353 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/09/2025 FR0012435121 3 000 23,5398 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/09/2025 FR0012435121 3 000 23,5375 TQEX Total 256 530 23,6964

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

