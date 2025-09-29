Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 septembre au 25 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 22 septembre au 25 septembre 2025

Saint-Cloud, le 29 septembre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 22 septembre 2025 au 25 septembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/09/2025FR001243512135 00023,7685XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/09/2025FR001243512125 00023,7686CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/09/2025FR00124351212 50023,7582AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/09/2025FR00124351212 50023,7673TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/09/2025FR001243512137 17823,8377XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/09/2025FR001243512126 82223,8309CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/09/2025FR00124351213 00023,8394TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/09/2025FR00124351213 00023,8313AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/09/2025FR001243512132 37823,6304XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/09/2025FR001243512123 91023,6253CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/09/2025FR00124351212 50023,6386TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/09/2025FR00124351212 74223,6172AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/09/2025FR001243512130 00023,5180XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/09/2025FR001243512124 00023,5353CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/09/2025FR00124351213 00023,5398AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/09/2025FR00124351213 00023,5375TQEX
 Total256 53023,6964 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 22 septembre au 25 septembre 2025

