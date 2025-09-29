Share buyback programme - week 39

Date        29 September 2025

Share buyback programme - week 39

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 341,400 1,418.09 484,134,425
22 September 20255,4001,443.777,796,358
23 September 20253,5001,472.325,153,120
24 September 20252,9771,465.064,361,484
25 September 20254,0001,455.685,822,720
26 September 20253,5001,472.535,153,855
Total under the share buyback programme 360,777 1,420.33 512,421,962
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back774,9771,306.381,012,410,668

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 774,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.05 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
91473XCSE20250922 9:00:19.179000
101464XCSE20250922 9:13:12.711000
101464XCSE20250922 9:13:12.711000
191463XCSE20250922 9:14:30.102000
101462XCSE20250922 9:17:01.981000
41461XCSE20250922 9:18:20.795000
61461XCSE20250922 9:18:20.795000
101461XCSE20250922 9:18:20.795000
101459XCSE20250922 9:22:22.471000
191459XCSE20250922 9:29:42.793000
201458XCSE20250922 9:35:23.384000
101459XCSE20250922 9:46:30.120000
101459XCSE20250922 9:46:33.238000
101459XCSE20250922 9:46:33.392000
91458XCSE20250922 9:48:01.411000
11458XCSE20250922 9:48:01.411000
101457XCSE20250922 9:49:55.298000
101456XCSE20250922 9:52:08.580000
101456XCSE20250922 9:52:08.580000
201455XCSE20250922 9:52:08.850000
101455XCSE20250922 10:01:24.096000
101456XCSE20250922 10:05:03.997000
101456XCSE20250922 10:08:16.068000
191456XCSE20250922 10:09:01.772000
101455XCSE20250922 10:20:03.188000
101455XCSE20250922 10:20:03.188000
101455XCSE20250922 10:20:03.188000
191454XCSE20250922 10:21:43.215000
191453XCSE20250922 10:21:49.288000
101451XCSE20250922 10:32:26.028000
101450XCSE20250922 10:32:33.346000
101449XCSE20250922 10:33:00.464000
191448XCSE20250922 10:46:44.091000
201450XCSE20250922 10:52:23.756000
11452XCSE20250922 11:04:33.452000
11452XCSE20250922 11:04:33.452000
81452XCSE20250922 11:04:55.873000
91452XCSE20250922 11:04:55.873000
91452XCSE20250922 11:04:55.873000
91452XCSE20250922 11:04:55.873000
301451XCSE20250922 11:05:37.190000
61451XCSE20250922 11:05:37.208000
171451XCSE20250922 11:05:37.208000
231450XCSE20250922 11:05:41.493000
51450XCSE20250922 11:05:41.493000
101450XCSE20250922 11:09:56.326000
191450XCSE20250922 11:22:37.708000
21451XCSE20250922 11:26:49.480000
201449XCSE20250922 11:26:59.025000
91449XCSE20250922 11:26:59.025000
131450XCSE20250922 11:26:59.025000
11448XCSE20250922 11:26:59.049000
11447XCSE20250922 11:36:05.450000
181447XCSE20250922 11:36:05.450000
201446XCSE20250922 11:38:16.376000
351446XCSE20250922 11:38:16.376000
91446XCSE20250922 11:38:16.376000
91446XCSE20250922 11:38:16.376000
91446XCSE20250922 11:38:16.376000
381445XCSE20250922 11:42:49.224000
141445XCSE20250922 11:44:37.150000
141445XCSE20250922 11:48:18.092000
51445XCSE20250922 11:48:18.092000
281443XCSE20250922 11:55:30.085000
281442XCSE20250922 11:55:52.024000
131445XCSE20250922 12:24:28.319000
101444XCSE20250922 12:24:28.340000
151445XCSE20250922 12:27:43.402406
151445XCSE20250922 12:27:43.402424
151445XCSE20250922 12:27:43.421882
2501445XCSE20250922 12:27:51.751836
51445XCSE20250922 12:27:51.751856
1031444XCSE20250922 12:28:02.555562
971444XCSE20250922 12:28:02.555580
111443XCSE20250922 12:38:38.665000
111442XCSE20250922 12:50:33.045000
161442XCSE20250922 12:50:33.045000
51442XCSE20250922 12:50:33.045000
161444XCSE20250922 13:02:10.492000
51444XCSE20250922 13:02:10.492000
591444XCSE20250922 13:02:10.492000
91444XCSE20250922 13:02:10.492000
541445XCSE20250922 13:02:16.104000
51444XCSE20250922 13:02:28.445000
31444XCSE20250922 13:03:07.593000
461444XCSE20250922 13:08:18.165000
221443XCSE20250922 13:12:42.245000
241443XCSE20250922 13:12:42.245000
371443XCSE20250922 13:14:52.184000
401442XCSE20250922 13:37:09.193000
101442XCSE20250922 13:37:09.193000
101442XCSE20250922 13:37:09.193000
101442XCSE20250922 13:37:09.193000
91442XCSE20250922 13:37:09.193000
11442XCSE20250922 13:49:47.205000
271442XCSE20250922 13:49:47.205000
371442XCSE20250922 13:50:42.707000
281441XCSE20250922 13:53:46.887000
91441XCSE20250922 13:53:46.887000
91441XCSE20250922 13:53:46.887000
151441XCSE20250922 13:53:52.429000
31442XCSE20250922 13:55:36.662000
351442XCSE20250922 13:55:36.662000
131442XCSE20250922 13:55:36.662000
241442XCSE20250922 13:55:36.662000
411442XCSE20250922 13:55:36.662000
51442XCSE20250922 13:55:36.662000
11442XCSE20250922 13:55:36.662000
121442XCSE20250922 13:56:06.276000
91442XCSE20250922 13:56:06.276000
51442XCSE20250922 13:56:11.619000
501441XCSE20250922 13:56:11.641000
481440XCSE20250922 13:56:44.125000
151438XCSE20250922 13:57:30.925000
601438XCSE20250922 13:57:30.977000
411438XCSE20250922 13:58:56.571000
21442XCSE20250922 14:01:52.038000
71442XCSE20250922 14:01:57.051000
31442XCSE20250922 14:02:26.849000
31442XCSE20250922 14:02:26.873000
421442XCSE20250922 14:02:26.892000
221442XCSE20250922 14:02:46.546000
41442XCSE20250922 14:02:46.546000
21442XCSE20250922 14:03:16.091000
21442XCSE20250922 14:03:16.115000
71442XCSE20250922 14:03:56.055000
21442XCSE20250922 14:04:11.850000
101442XCSE20250922 14:04:13.486000
31443XCSE20250922 14:05:53.851000
231443XCSE20250922 14:05:53.851000
51443XCSE20250922 14:05:53.851000
231443XCSE20250922 14:05:53.851000
41445XCSE20250922 14:31:45.521000
101445XCSE20250922 14:31:45.521000
551444XCSE20250922 14:31:45.543000
221443XCSE20250922 14:32:02.552000
11443XCSE20250922 14:32:02.552000
321443XCSE20250922 14:32:02.567000
11443XCSE20250922 14:32:02.567000
31443XCSE20250922 14:32:02.568000
11443XCSE20250922 14:32:02.568000
21443XCSE20250922 14:32:02.568000
11443XCSE20250922 14:32:02.568000
11443XCSE20250922 14:32:02.568000
141443XCSE20250922 14:32:02.569000
481442XCSE20250922 14:34:27.959000
91442XCSE20250922 14:34:27.966000
51441XCSE20250922 14:37:35.613000
101443XCSE20250922 14:40:32.139000
141443XCSE20250922 14:40:32.139000
111443XCSE20250922 14:40:32.187000
21443XCSE20250922 14:40:32.187000
141443XCSE20250922 14:40:59.580000
91443XCSE20250922 14:42:54.052000
41443XCSE20250922 14:42:54.052000
91443XCSE20250922 14:47:02.325000
21443XCSE20250922 14:47:11.849000
121443XCSE20250922 14:49:54.054000
71443XCSE20250922 14:49:54.092000
11443XCSE20250922 14:49:56.849000
11443XCSE20250922 14:50:56.850000
171443XCSE20250922 14:50:56.851000
11443XCSE20250922 14:50:56.873000
11443XCSE20250922 14:50:56.896000
11443XCSE20250922 14:51:56.849000
151443XCSE20250922 14:52:07.061000
71443XCSE20250922 14:52:07.180000
221444XCSE20250922 14:52:39.770000
171444XCSE20250922 14:52:39.770000
231444XCSE20250922 14:52:39.770000
61444XCSE20250922 14:53:02.846000
41444XCSE20250922 14:53:02.846000
11444XCSE20250922 14:53:33.848000
71444XCSE20250922 14:54:20.057000
21444XCSE20250922 14:55:17.270000
381443XCSE20250922 14:55:17.297000
381442XCSE20250922 14:55:17.319000
281442XCSE20250922 14:59:00.020000
101442XCSE20250922 14:59:00.020000
371442XCSE20250922 14:59:00.037000
281442XCSE20250922 14:59:01.263000
281441XCSE20250922 15:11:53.905000
91441XCSE20250922 15:11:53.905000
101441XCSE20250922 15:11:53.905000
91441XCSE20250922 15:11:53.905000
401440XCSE20250922 15:13:47.084000
51439XCSE20250922 15:13:47.167000
231439XCSE20250922 15:18:17.322000
51439XCSE20250922 15:18:17.322000
91439XCSE20250922 15:18:17.322000
91439XCSE20250922 15:18:17.322000
91439XCSE20250922 15:18:17.322000
471438XCSE20250922 15:21:52.772000
91438XCSE20250922 15:21:52.772000
491438XCSE20250922 15:23:08.025000
201437XCSE20250922 15:25:44.003000
91437XCSE20250922 15:26:27.317000
41442XCSE20250922 15:29:06.424000
21442XCSE20250922 15:29:06.424000
121442XCSE20250922 15:29:06.424000
121442XCSE20250922 15:29:06.424000
51442XCSE20250922 15:29:06.424000
51444XCSE20250922 15:37:01.953000
251444XCSE20250922 15:37:03.179000
41444XCSE20250922 15:37:03.179000
181445XCSE20250922 15:38:04.552000
101445XCSE20250922 15:38:04.552000
31445XCSE20250922 15:38:04.552000
71445XCSE20250922 15:38:04.552000
391443XCSE20250922 16:01:02.110505
3601443XCSE20250922 16:01:02.110527
41442XCSE20250922 16:05:21.492796
2501442XCSE20250922 16:05:21.495292
181442XCSE20250922 16:05:21.495311
781442XCSE20250922 16:05:21.495317
851442XCSE20250922 16:05:38.681003
191442XCSE20250922 16:08:24.193587
151442XCSE20250922 16:10:00.745985
151443XCSE20250922 16:14:09.550091
3161443XCSE20250922 16:14:09.550128
491442XCSE20250922 16:14:25.498240
2511442XCSE20250922 16:19:28.275998
111440XCSE20250922 16:28:53.054033
871441XCSE20250922 16:32:58.533708
2501441XCSE20250922 16:32:58.533743
1521441XCSE20250922 16:32:58.533759
101455XCSE20250923 9:01:05.215000
101469XCSE20250923 9:07:08.034000
101468XCSE20250923 9:08:01.963000
41479XCSE20250923 9:14:12.013000
131479XCSE20250923 9:15:47.847000
241479XCSE20250923 9:16:17.634000
91478XCSE20250923 9:21:17.438000
101469XCSE20250923 9:31:58.452000
101473XCSE20250923 9:40:31.949000
191472XCSE20250923 9:57:32.614000
101472XCSE20250923 9:57:32.614000
11469XCSE20250923 10:07:01.779000
201470XCSE20250923 10:22:51.097000
191468XCSE20250923 10:22:58.777000
71471XCSE20250923 10:29:29.898000
91471XCSE20250923 10:29:29.925000
191469XCSE20250923 10:30:58.289000
101469XCSE20250923 10:40:30.226000
201469XCSE20250923 10:49:05.126000
3661468XCSE20250923 11:09:23.223569
111467XCSE20250923 11:23:16.087519
1631467XCSE20250923 11:23:16.104064
101467XCSE20250923 11:36:48.480367
41467XCSE20250923 11:36:48.480382
1121467XCSE20250923 11:36:48.480386
91465XCSE20250923 11:59:19.024000
101466XCSE20250923 12:16:12.526000
71465XCSE20250923 12:16:16.573000
281467XCSE20250923 12:18:53.535000
101465XCSE20250923 12:20:14.281000
1411464XCSE20250923 12:20:14.281890
1411464XCSE20250923 12:20:27.708860
21464XCSE20250923 12:20:33.159277
11464XCSE20250923 12:32:29.640000
91464XCSE20250923 12:32:29.640000
91464XCSE20250923 12:32:29.640000
91464XCSE20250923 12:32:29.640000
191465XCSE20250923 12:41:26.852000
11465XCSE20250923 12:41:26.852000
191465XCSE20250923 12:43:00.440000
101466XCSE20250923 12:59:25.074000
171466XCSE20250923 12:59:25.074000
171466XCSE20250923 12:59:25.074000
31466XCSE20250923 13:00:02.020000
351466XCSE20250923 13:00:02.020000
191466XCSE20250923 13:02:48.913000
11469XCSE20250923 13:21:14.472000
151469XCSE20250923 13:21:14.472000
291469XCSE20250923 13:23:24.099000
371469XCSE20250923 13:29:00.433000
381468XCSE20250923 13:29:48.005000
91468XCSE20250923 13:29:48.005000
371468XCSE20250923 13:36:30.240000
281467XCSE20250923 13:36:32.237000
91467XCSE20250923 13:36:32.237000
21468XCSE20250923 13:44:00.162000
31468XCSE20250923 13:44:00.162000
11468XCSE20250923 13:44:00.162000
11468XCSE20250923 13:46:05.188000
21468XCSE20250923 13:46:44.113000
11469XCSE20250923 14:08:55.752000
81469XCSE20250923 14:08:55.752000
61469XCSE20250923 14:08:55.752000
201469XCSE20250923 14:08:55.752000
121469XCSE20250923 14:10:49.540000
251469XCSE20250923 14:10:49.540000
191467XCSE20250923 14:20:32.097000
91467XCSE20250923 14:20:32.097000
91467XCSE20250923 14:20:32.097000
101467XCSE20250923 14:20:32.097000
101468XCSE20250923 14:21:12.259000
241468XCSE20250923 14:21:12.259000
31468XCSE20250923 14:21:12.278000
201468XCSE20250923 14:21:12.278000
191469XCSE20250923 14:35:49.679000
91469XCSE20250923 14:35:49.679000
141469XCSE20250923 14:35:49.699000
291468XCSE20250923 14:36:57.681000
251471XCSE20250923 14:38:37.399000
131471XCSE20250923 14:38:37.399000
131471XCSE20250923 14:38:37.401000
231471XCSE20250923 14:42:05.477000
61470XCSE20250923 14:49:35.461000
11473XCSE20250923 15:05:32.007000
171476XCSE20250923 15:10:31.504000
141476XCSE20250923 15:10:31.504000
341476XCSE20250923 15:10:31.504000
181476XCSE20250923 15:10:31.504000
111475XCSE20250923 15:10:31.523000
481475XCSE20250923 15:10:31.533000
51475XCSE20250923 15:10:31.539000
51474XCSE20250923 15:10:31.743000
431474XCSE20250923 15:10:31.743000
391474XCSE20250923 15:10:34.118000
371474XCSE20250923 15:10:34.318000
101473XCSE20250923 15:11:19.880000
91473XCSE20250923 15:11:19.880000
91473XCSE20250923 15:11:19.880000
101471XCSE20250923 15:11:19.917000
191471XCSE20250923 15:16:31.196000
91471XCSE20250923 15:16:31.196000
91471XCSE20250923 15:16:31.196000
371471XCSE20250923 15:16:35.062000
61475XCSE20250923 15:42:26.162000
561479XCSE20250923 15:49:54.148000
551478XCSE20250923 15:52:00.077000
91478XCSE20250923 15:52:00.077000
101478XCSE20250923 15:52:00.077000
551477XCSE20250923 15:52:01.085000
91477XCSE20250923 15:52:01.085000
101477XCSE20250923 15:53:15.299000
91477XCSE20250923 15:53:15.299000
91477XCSE20250923 15:53:15.299000
91477XCSE20250923 15:53:15.299000
91477XCSE20250923 15:53:15.299000
281476XCSE20250923 15:56:10.050000
281476XCSE20250923 15:57:31.797000
191478XCSE20250923 15:57:34.282000
101477XCSE20250923 15:57:35.804000
101477XCSE20250923 15:57:41.881000
101477XCSE20250923 16:00:48.798000
101477XCSE20250923 16:00:48.798000
101477XCSE20250923 16:00:48.798000
201477XCSE20250923 16:01:13.301000
101476XCSE20250923 16:01:46.951000
101476XCSE20250923 16:01:46.951000
471479XCSE20250923 16:15:41.021000
101478XCSE20250923 16:19:35.815000
91478XCSE20250923 16:19:35.815000
91478XCSE20250923 16:19:35.815000
401479XCSE20250923 16:25:22.055000
251480XCSE20250923 16:26:39.761000
361479XCSE20250923 16:26:43.153000
101479XCSE20250923 16:26:43.153000
51482XCSE20250923 16:38:57.149000
61482XCSE20250923 16:38:57.149000
61482XCSE20250923 16:38:57.149000
11483XCSE20250923 16:40:16.064000
11483XCSE20250923 16:40:16.064000
101483XCSE20250923 16:40:16.064000
3181482XCSE20250923 16:52:01.208445
1721482XCSE20250923 16:52:01.489502
451482XCSE20250923 16:52:01.489538
101476XCSE20250923 9:00:11.265001
101475XCSE20250923 9:00:11.265002
201469XCSE20250923 9:00:11.265003
201467XCSE20250923 9:00:11.265004
101466XCSE20250923 9:00:11.265005
201463XCSE20250923 9:00:11.265006
191466XCSE20250923 9:00:11.265007
51466XCSE20250923 9:00:11.265008
101468XCSE20250923 9:00:11.265009
61469XCSE20250923 9:00:11.265010
41469XCSE20250923 9:00:11.265011
51469XCSE20250923 9:00:11.265012
91469XCSE20250923 9:00:11.265013
11469XCSE20250923 9:00:11.265014
101467XCSE20250923 9:00:11.265015
101466XCSE20250923 9:00:11.265016
71467XCSE20250923 9:00:11.265017
71467XCSE20250923 9:00:11.265018
201465XCSE20250923 9:00:11.265019
201464XCSE20250923 9:00:11.265020
101463XCSE20250923 9:00:11.265021
91463XCSE20250923 9:00:11.265022
101463XCSE20250923 9:00:11.265023
201467XCSE20250923 9:00:11.265024
101468XCSE20250923 9:00:11.265025
31470XCSE20250923 9:00:11.265026
41470XCSE20250923 9:00:11.265027
31470XCSE20250923 9:00:11.265028
91470XCSE20250923 9:00:11.265029
31470XCSE20250923 9:00:11.265030
31470XCSE20250923 9:00:11.265031
41470XCSE20250923 9:00:11.265032
101468XCSE20250923 9:00:11.265033
101467XCSE20250923 9:00:11.265034
101467XCSE20250923 9:00:11.265035
101467XCSE20250923 9:00:11.265036
101466XCSE20250923 9:00:11.265037
101464XCSE20250923 9:00:11.265038
91464XCSE20250923 9:00:11.265039
191462XCSE20250923 9:00:11.265040
301460XCSE20250923 9:00:11.265041
101460XCSE20250923 9:00:11.265042
101460XCSE20250923 9:00:11.265043
101460XCSE20250923 9:00:11.265044
101460XCSE20250923 9:00:11.265045
191462XCSE20250923 9:00:11.265046
91462XCSE20250923 9:00:11.265047
191462XCSE20250923 9:00:11.265048
21461XCSE20250923 9:00:11.265049
101464XCSE20250923 9:00:11.265050
281462XCSE20250923 9:00:11.265051
91462XCSE20250923 9:00:11.265052
281462XCSE20250923 9:00:11.265053
61462XCSE20250923 9:00:11.265054
281462XCSE20250923 9:00:11.265055
201461XCSE20250923 9:00:11.265056
191464XCSE20250923 9:00:11.265057
191464XCSE20250923 9:00:11.265058
191463XCSE20250923 9:00:11.265059
101463XCSE20250923 9:00:11.265060
51464XCSE20250923 9:00:11.265061
41467XCSE20250923 9:00:11.265062
61467XCSE20250923 9:00:11.265063
101467XCSE20250923 9:00:11.265064
201466XCSE20250923 9:00:11.265065
191466XCSE20250923 9:00:11.265066
201465XCSE20250923 9:00:11.265067
101465XCSE20250923 9:00:11.265068
101464XCSE20250923 9:00:11.265069
191464XCSE20250923 9:00:11.265070
281466XCSE20250923 9:00:11.265071
301466XCSE20250923 9:00:11.265072
211468XCSE20250923 9:00:11.265073
91468XCSE20250923 9:00:11.265074
41468XCSE20250923 9:00:11.265075
101468XCSE20250923 9:00:11.265076
41468XCSE20250923 9:00:11.265077
41468XCSE20250923 9:00:11.265078
41468XCSE20250923 9:00:11.265079
41468XCSE20250923 9:00:11.265080
241468XCSE20250923 9:00:11.265081
51468XCSE20250923 9:00:11.265082
41468XCSE20250923 9:00:11.265083
51468XCSE20250923 9:00:11.265084
71468XCSE20250923 9:00:11.265085
51468XCSE20250923 9:00:11.265086
71468XCSE20250923 9:00:11.265087
51468XCSE20250923 9:00:11.265088
41468XCSE20250923 9:00:11.265089
51468XCSE20250923 9:00:11.265090
41468XCSE20250923 9:00:11.265091
41468XCSE20250923 9:00:11.265092
51468XCSE20250923 9:00:11.265093
41468XCSE20250923 9:00:11.265094
41468XCSE20250923 9:00:11.265095
51468XCSE20250923 9:00:11.265096
51468XCSE20250923 9:00:11.265097
51468XCSE20250923 9:00:11.265098
41468XCSE20250923 9:00:11.265099
41468XCSE20250923 9:00:11.265100
21468XCSE20250923 9:00:11.265101
51468XCSE20250923 9:00:11.265102
51468XCSE20250923 9:00:11.265103
41468XCSE20250923 9:00:11.265104
61468XCSE20250923 9:00:11.265105
281470XCSE20250923 9:00:11.265106
291469XCSE20250923 9:00:11.265107
31470XCSE20250923 9:00:11.265108
21470XCSE20250923 9:00:11.265109
151470XCSE20250923 9:00:11.265110
101470XCSE20250923 9:00:11.265111
101470XCSE20250923 9:00:11.265112
21470XCSE20250923 9:00:11.265113
31470XCSE20250923 9:00:11.265114
21470XCSE20250923 9:00:11.265115
101469XCSE20250923 9:00:11.265116
101468XCSE20250923 9:00:11.265117
91468XCSE20250923 9:00:11.265118
231470XCSE20250923 9:00:11.265119
11470XCSE20250923 9:00:11.265120
101470XCSE20250923 9:00:11.265121
391467XCSE20250923 9:00:11.265122
381467XCSE20250923 9:00:11.265123
291467XCSE20250923 9:00:11.265124
101466XCSE20250923 9:00:11.265125
101466XCSE20250923 9:00:11.265126
101466XCSE20250923 9:00:11.265127
101466XCSE20250923 9:00:11.265128
191465XCSE20250923 9:00:11.265129
91465XCSE20250923 9:00:11.265130
91465XCSE20250923 9:00:11.265131
211464XCSE20250923 9:00:11.265132
61464XCSE20250923 9:00:11.265133
241464XCSE20250923 9:00:11.265134
101464XCSE20250923 9:00:11.265135
91464XCSE20250923 9:00:11.265136
101464XCSE20250923 9:00:11.265137
61464XCSE20250923 9:00:11.265138
471463XCSE20250923 9:00:11.265139
481465XCSE20250923 9:00:11.265140
191464XCSE20250923 9:00:11.265141
101464XCSE20250923 9:00:11.265142
91464XCSE20250923 9:00:11.265143
101464XCSE20250923 9:00:11.265144
41465XCSE20250923 9:00:11.265145
251465XCSE20250923 9:00:11.265146
41465XCSE20250923 9:00:11.265147
301464XCSE20250923 9:00:11.265148
41467XCSE20250923 9:00:11.265149
31467XCSE20250923 9:00:11.265150
51467XCSE20250923 9:00:11.265151
41467XCSE20250923 9:00:11.265152
51467XCSE20250923 9:00:11.265153
51467XCSE20250923 9:00:11.265154
41467XCSE20250923 9:00:11.265155
41467XCSE20250923 9:00:11.265156
51467XCSE20250923 9:00:11.265157
301465XCSE20250923 9:00:11.265158
551468XCSE20250923 9:00:11.265159
461467XCSE20250923 9:00:11.265160
491465XCSE20250923 9:00:11.265161
381467XCSE20250923 9:00:11.265162
401466XCSE20250923 9:00:11.265163
281465XCSE20250923 9:00:11.265164
91465XCSE20250923 9:00:11.265165
91465XCSE20250923 9:00:11.265166
91465XCSE20250923 9:00:11.265167
91465XCSE20250923 9:00:11.265168
471465XCSE20250923 9:00:11.265169
11465XCSE20250923 9:00:11.265170
91465XCSE20250923 9:00:11.265171
21464XCSE20250923 9:00:11.265172
111464XCSE20250923 9:00:11.265173
261464XCSE20250923 9:00:11.265174
111464XCSE20250923 9:00:11.265175
401463XCSE20250923 9:00:11.265176
281462XCSE20250923 9:00:11.265177
101462XCSE20250923 9:00:11.265178
71461XCSE20250923 9:00:11.265179
121462XCSE20250923 9:00:11.265180
101462XCSE20250923 9:00:11.265181
41462XCSE20250923 9:00:11.265182
61462XCSE20250923 9:00:11.265183
101462XCSE20250923 9:00:11.265184
91462XCSE20250923 9:00:11.265185
11462XCSE20250923 9:00:11.265186
101462XCSE20250923 9:00:11.265187
101462XCSE20250923 9:00:11.265188
101462XCSE20250923 9:00:11.265189
31462XCSE20250923 9:00:11.265190
21462XCSE20250923 9:00:11.265191
51462XCSE20250923 9:00:11.265192
31460XCSE20250923 9:00:11.265193
41462XCSE20250923 9:00:11.265194
531462XCSE20250923 9:00:11.265195
71461XCSE20250923 9:00:11.265196
271464XCSE20250923 9:00:11.265197
81464XCSE20250923 9:00:11.265198
31464XCSE20250923 9:00:11.265199
361464XCSE20250923 9:00:11.265200
271464XCSE20250923 9:00:11.265201
71464XCSE20250923 9:00:11.265202
181464XCSE20250923 9:00:11.265203
31464XCSE20250923 9:00:11.265204
381464XCSE20250923 9:00:11.265205
41464XCSE20250923 9:00:11.265206
181464XCSE20250923 9:00:11.265207
81464XCSE20250923 9:00:11.265208
391464XCSE20250923 9:00:11.265209
301464XCSE20250923 9:00:11.265210
51464XCSE20250923 9:00:11.265211
81464XCSE20250923 9:00:11.265212
411464XCSE20250923 9:00:11.265213
41464XCSE20250923 9:00:11.265214
91464XCSE20250923 9:00:11.265215
381464XCSE20250923 9:00:11.265216
291464XCSE20250923 9:00:11.265217
51465XCSE20250923 9:00:11.265218
101463XCSE20250923 9:00:11.265219
301463XCSE20250923 9:00:11.265220
401463XCSE20250923 9:00:11.265221
61463XCSE20250923 9:00:11.265222
81463XCSE20250923 9:00:11.265223
131463XCSE20250923 9:00:11.265224
31463XCSE20250923 9:00:11.265225
81463XCSE20250923 9:00:11.265226
61463XCSE20250923 9:00:11.265227
21463XCSE20250923 9:00:11.265228
101458XCSE20250925 9:03:43.888000
91458XCSE20250925 9:03:43.888000
201454XCSE20250925 9:12:07.313000
101453XCSE20250925 9:18:19.717000
101455XCSE20250925 9:42:47.951000
101455XCSE20250925 9:42:47.951000
101457XCSE20250925 9:44:39.095000
21455XCSE20250925 9:49:24.862000
21455XCSE20250925 9:54:30.088000
81455XCSE20250925 9:55:56.570000
71455XCSE20250925 9:55:56.570000
201454XCSE20250925 9:59:14.793000
71454XCSE20250925 9:59:14.793000
21453XCSE20250925 10:02:30.096000
181453XCSE20250925 10:02:30.096000
11453XCSE20250925 10:06:14.739000
271453XCSE20250925 10:10:57.534000
41453XCSE20250925 10:16:07.518000
221453XCSE20250925 10:20:53.592000
11453XCSE20250925 10:20:53.592000
81453XCSE20250925 10:28:38.407000
21453XCSE20250925 10:31:22.069000
571455XCSE20250925 10:31:45.849000
41455XCSE20250925 10:31:45.849000
171455XCSE20250925 10:31:45.849000
501455XCSE20250925 10:31:48.608000
201454XCSE20250925 10:31:52.540000
91454XCSE20250925 10:31:52.540000
101453XCSE20250925 10:35:32.098000
101453XCSE20250925 10:35:32.098000
101453XCSE20250925 10:38:50.762000
101452XCSE20250925 10:42:41.238000
581454XCSE20250925 10:57:55.139000
5001454XCSE20250925 10:57:55.139796
121453XCSE20250925 10:58:04.540000
201455XCSE20250925 10:58:54.504000
201456XCSE20250925 11:01:55.985000
201455XCSE20250925 11:02:47.201000
101454XCSE20250925 11:11:34.885000
101454XCSE20250925 11:11:34.885000
41454XCSE20250925 11:11:34.885000
191460XCSE20250925 11:22:22.575000
11459XCSE20250925 11:27:51.501000
191459XCSE20250925 11:29:25.099000
191460XCSE20250925 11:36:54.539000
191460XCSE20250925 11:39:13.599000
201459XCSE20250925 11:41:35.381000
101458XCSE20250925 11:45:08.484000
91458XCSE20250925 11:45:08.484000
101458XCSE20250925 11:45:08.484000
191458XCSE20250925 11:46:29.266000
4821456XCSE20250925 11:46:29.266646
101459XCSE20250925 11:53:19.123000
101458XCSE20250925 11:53:25.098000
101458XCSE20250925 11:53:45.098000
101457XCSE20250925 11:54:47.095000
91457XCSE20250925 11:54:47.095000
101456XCSE20250925 11:59:54.206000
91456XCSE20250925 11:59:54.206000
181456XCSE20250925 11:59:54.206497
191454XCSE20250925 12:05:33.704000
41454XCSE20250925 12:05:33.704000
51454XCSE20250925 12:11:12.199000
91454XCSE20250925 12:11:12.199000
141454XCSE20250925 12:11:12.199000
91454XCSE20250925 12:11:12.199000
91454XCSE20250925 12:11:12.199000
71458XCSE20250925 12:34:07.833000
101458XCSE20250925 12:36:18.833000
101458XCSE20250925 12:38:38.833000
101456XCSE20250925 12:39:04.836000
91456XCSE20250925 12:39:04.836000
21457XCSE20250925 12:44:22.835000
81457XCSE20250925 12:44:22.835000
101457XCSE20250925 12:46:58.833000
2901457XCSE20250925 12:48:28.429950
11457XCSE20250925 12:48:28.429984
91458XCSE20250925 12:55:00.615000
91458XCSE20250925 12:58:26.833000
61456XCSE20250925 12:59:59.099000
31456XCSE20250925 12:59:59.104000
61456XCSE20250925 12:59:59.104000
101456XCSE20250925 13:11:05.887000
91456XCSE20250925 13:11:05.887000
91456XCSE20250925 13:11:05.887000
201455XCSE20250925 13:13:36.105000
101455XCSE20250925 13:13:36.105000
101458XCSE20250925 13:17:51.833000
101458XCSE20250925 13:18:37.654000
101458XCSE20250925 13:20:11.834000
101457XCSE20250925 13:20:38.775000
101457XCSE20250925 13:20:38.775000
31458XCSE20250925 13:25:26.123000
71458XCSE20250925 13:25:26.123000
201457XCSE20250925 13:26:33.446000
191456XCSE20250925 13:32:28.196000
101456XCSE20250925 13:32:28.196000
11455XCSE20250925 13:38:55.547000
91455XCSE20250925 13:39:33.099000
91455XCSE20250925 13:39:33.099000
21454XCSE20250925 13:39:37.678000
201454XCSE20250925 13:44:24.449000
341456XCSE20250925 13:46:22.059000
91456XCSE20250925 13:47:20.526000
11456XCSE20250925 13:47:20.526000
101456XCSE20250925 13:48:35.833000
101456XCSE20250925 13:52:39.833000
191456XCSE20250925 14:00:53.195000
101456XCSE20250925 14:00:53.195000
91456XCSE20250925 14:00:53.195000
101456XCSE20250925 14:00:53.195000
291456XCSE20250925 14:02:47.448000
81456XCSE20250925 14:16:01.778000
141456XCSE20250925 14:16:01.778000
291455XCSE20250925 14:23:50.074000
91455XCSE20250925 14:23:50.074000
101456XCSE20250925 14:32:34.030000
91457XCSE20250925 14:32:34.031000
271457XCSE20250925 14:32:34.031000
51457XCSE20250925 14:32:50.879000
51457XCSE20250925 14:32:50.879000
101455XCSE20250925 14:33:05.114000
131455XCSE20250925 14:34:06.629000
101453XCSE20250925 14:35:48.209000
91453XCSE20250925 14:43:07.269000
31453XCSE20250925 14:43:07.269000
71453XCSE20250925 14:43:29.486000
121453XCSE20250925 14:43:29.486000
101453XCSE20250925 14:45:08.943000
171453XCSE20250925 14:52:04.832000
21453XCSE20250925 14:52:04.832000
101454XCSE20250925 15:00:24.188000
101454XCSE20250925 15:00:24.188000
301456XCSE20250925 15:19:15.960000
61457XCSE20250925 15:19:26.407000
31457XCSE20250925 15:19:26.407000
301457XCSE20250925 15:19:26.407000
251457XCSE20250925 15:19:26.407000
301456XCSE20250925 15:19:26.425000
241457XCSE20250925 15:21:45.034000
121457XCSE20250925 15:23:28.608000
121457XCSE20250925 15:23:31.092000
91457XCSE20250925 15:27:00.037000
301455XCSE20250925 15:27:19.102000
101455XCSE20250925 15:27:19.102000
101455XCSE20250925 15:27:19.102000
581456XCSE20250925 15:42:56.007000
8681456XCSE20250925 15:45:23.376760
321456XCSE20250925 15:45:32.548155
91463XCSE20250926 9:00:03.255000
101461XCSE20250926 9:04:42.699000
201469XCSE20250926 9:15:57.929000
201470XCSE20250926 9:31:39.217000
101470XCSE20250926 9:31:39.217000
281476XCSE20250926 9:43:36.899000
301477XCSE20250926 9:43:45.283000
101477XCSE20250926 9:46:47.908000
131477XCSE20250926 9:47:57.055000
201475XCSE20250926 9:52:03.311000
101475XCSE20250926 9:52:03.311000
281472XCSE20250926 9:52:32.857000
101472XCSE20250926 10:10:31.888000
101472XCSE20250926 10:10:31.888000
201470XCSE20250926 10:11:12.091000
101473XCSE20250926 10:20:22.909000
101471XCSE20250926 10:23:31.908000
201469XCSE20250926 10:24:26.046000
101468XCSE20250926 10:27:29.014000
101467XCSE20250926 10:28:19.076000
101466XCSE20250926 10:30:02.392000
91466XCSE20250926 10:30:02.392000
191465XCSE20250926 10:32:38.226000
101465XCSE20250926 10:32:38.226000
101466XCSE20250926 10:42:48.902000
91466XCSE20250926 10:42:48.902000
201466XCSE20250926 10:46:11.764000
201465XCSE20250926 10:53:50.749000
101465XCSE20250926 10:53:50.749000
91465XCSE20250926 10:53:50.749000
301464XCSE20250926 10:53:57.085000
191463XCSE20250926 11:03:24.560000
91463XCSE20250926 11:03:24.560000
91463XCSE20250926 11:03:24.560000
2881463XCSE20250926 11:03:24.560667
201463XCSE20250926 11:03:30.237000
1121463XCSE20250926 11:03:30.237192
101463XCSE20250926 11:05:17.113000
101463XCSE20250926 11:05:17.113000
191465XCSE20250926 11:06:56.089000
101465XCSE20250926 11:10:03.053000
101469XCSE20250926 11:20:59.416000
101468XCSE20250926 11:25:52.181000
281471XCSE20250926 11:31:54.332000
191470XCSE20250926 11:35:55.653000
91474XCSE20250926 11:57:06.064000
391472XCSE20250926 11:57:06.087000
191471XCSE20250926 12:01:35.235000
51472XCSE20250926 12:03:42.211000
141472XCSE20250926 12:03:42.211000
101472XCSE20250926 12:03:45.710000
101471XCSE20250926 12:05:24.073000
191471XCSE20250926 12:24:00.327000
281472XCSE20250926 12:40:44.922000
71473XCSE20250926 12:40:47.082000
31473XCSE20250926 12:40:47.082000
301470XCSE20250926 12:40:48.742000
301471XCSE20250926 12:44:13.310000
31471XCSE20250926 12:44:13.314000
121471XCSE20250926 12:44:13.314000
191471XCSE20250926 12:44:13.350000
191471XCSE20250926 12:44:14.806000
301471XCSE20250926 12:51:29.336000
281472XCSE20250926 13:15:51.701000
291472XCSE20250926 13:17:00.027000
191472XCSE20250926 13:20:05.094000
191472XCSE20250926 13:20:49.246000
101473XCSE20250926 13:38:25.223000
91473XCSE20250926 13:38:25.223000
91473XCSE20250926 13:38:25.223000
281472XCSE20250926 13:38:44.121000
191473XCSE20250926 13:43:24.096000
281476XCSE20250926 14:13:15.213000
91476XCSE20250926 14:13:15.213000
91476XCSE20250926 14:13:15.213000
51477XCSE20250926 14:13:15.315000
191477XCSE20250926 14:15:08.832000
161478XCSE20250926 14:21:04.680000
21478XCSE20250926 14:21:04.680000
231478XCSE20250926 14:21:04.680000
111478XCSE20250926 14:21:04.680000
101477XCSE20250926 14:34:00.082000
101477XCSE20250926 14:34:00.082000
91477XCSE20250926 14:34:00.082000
251480XCSE20250926 14:49:16.662000
91480XCSE20250926 14:49:16.662000
691480XCSE20250926 14:49:16.662000
731479XCSE20250926 14:50:34.421000
171479XCSE20250926 14:50:34.438000
761478XCSE20250926 14:50:34.857000
71480XCSE20250926 14:56:15.717000
91480XCSE20250926 14:56:15.717000
141479XCSE20250926 14:58:52.865000
301479XCSE20250926 15:12:27.639000
101479XCSE20250926 15:12:27.639000
2971477XCSE20250926 15:29:24.531747
1731475XCSE20250926 15:29:42.128738
1271475XCSE20250926 15:29:42.128757
1851476XCSE20250926 15:36:00.222882
901474XCSE20250926 16:15:38.215572
101474XCSE20250926 16:15:38.215595
771474XCSE20250926 16:15:38.215595
671474XCSE20250926 16:41:00.524086
331474XCSE20250926 16:41:00.524115
331474XCSE20250926 16:41:00.524130
331474XCSE20250926 16:41:00.524133
341474XCSE20250926 16:41:00.539350
851474XCSE20250926 16:41:00.539350
341474XCSE20250926 16:41:00.539709
661474XCSE20250926 16:41:00.539743
851474XCSE20250926 16:41:00.539839
151474XCSE20250926 16:41:00.540120
531474XCSE20250926 16:41:00.541513

