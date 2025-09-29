Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 29 September 2025
Share buyback programme - week 39
The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|341,400
|1,418.09
|484,134,425
|22 September 2025
|5,400
|1,443.77
|7,796,358
|23 September 2025
|3,500
|1,472.32
|5,153,120
|24 September 2025
|2,977
|1,465.06
|4,361,484
|25 September 2025
|4,000
|1,455.68
|5,822,720
|26 September 2025
|3,500
|1,472.53
|5,153,855
|Total under the share buyback programme
|360,777
|1,420.33
|512,421,962
|Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025
|414,200
|1,207.12
|499,988,706
|Total bought back
|774,977
|1,306.38
|1,012,410,668
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 774,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.05 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|9
|1473
|XCSE
|20250922 9:00:19.179000
|10
|1464
|XCSE
|20250922 9:13:12.711000
|10
|1464
|XCSE
|20250922 9:13:12.711000
|19
|1463
|XCSE
|20250922 9:14:30.102000
|10
|1462
|XCSE
|20250922 9:17:01.981000
|4
|1461
|XCSE
|20250922 9:18:20.795000
|6
|1461
|XCSE
|20250922 9:18:20.795000
|10
|1461
|XCSE
|20250922 9:18:20.795000
|10
|1459
|XCSE
|20250922 9:22:22.471000
|19
|1459
|XCSE
|20250922 9:29:42.793000
|20
|1458
|XCSE
|20250922 9:35:23.384000
|10
|1459
|XCSE
|20250922 9:46:30.120000
|10
|1459
|XCSE
|20250922 9:46:33.238000
|10
|1459
|XCSE
|20250922 9:46:33.392000
|9
|1458
|XCSE
|20250922 9:48:01.411000
|1
|1458
|XCSE
|20250922 9:48:01.411000
|10
|1457
|XCSE
|20250922 9:49:55.298000
|10
|1456
|XCSE
|20250922 9:52:08.580000
|10
|1456
|XCSE
|20250922 9:52:08.580000
|20
|1455
|XCSE
|20250922 9:52:08.850000
|10
|1455
|XCSE
|20250922 10:01:24.096000
|10
|1456
|XCSE
|20250922 10:05:03.997000
|10
|1456
|XCSE
|20250922 10:08:16.068000
|19
|1456
|XCSE
|20250922 10:09:01.772000
|10
|1455
|XCSE
|20250922 10:20:03.188000
|10
|1455
|XCSE
|20250922 10:20:03.188000
|10
|1455
|XCSE
|20250922 10:20:03.188000
|19
|1454
|XCSE
|20250922 10:21:43.215000
|19
|1453
|XCSE
|20250922 10:21:49.288000
|10
|1451
|XCSE
|20250922 10:32:26.028000
|10
|1450
|XCSE
|20250922 10:32:33.346000
|10
|1449
|XCSE
|20250922 10:33:00.464000
|19
|1448
|XCSE
|20250922 10:46:44.091000
|20
|1450
|XCSE
|20250922 10:52:23.756000
|1
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:33.452000
|1
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:33.452000
|8
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:55.873000
|9
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:55.873000
|9
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:55.873000
|9
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:55.873000
|30
|1451
|XCSE
|20250922 11:05:37.190000
|6
|1451
|XCSE
|20250922 11:05:37.208000
|17
|1451
|XCSE
|20250922 11:05:37.208000
|23
|1450
|XCSE
|20250922 11:05:41.493000
|5
|1450
|XCSE
|20250922 11:05:41.493000
|10
|1450
|XCSE
|20250922 11:09:56.326000
|19
|1450
|XCSE
|20250922 11:22:37.708000
|2
|1451
|XCSE
|20250922 11:26:49.480000
|20
|1449
|XCSE
|20250922 11:26:59.025000
|9
|1449
|XCSE
|20250922 11:26:59.025000
|13
|1450
|XCSE
|20250922 11:26:59.025000
|1
|1448
|XCSE
|20250922 11:26:59.049000
|1
|1447
|XCSE
|20250922 11:36:05.450000
|18
|1447
|XCSE
|20250922 11:36:05.450000
|20
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|35
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|9
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|9
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|9
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|38
|1445
|XCSE
|20250922 11:42:49.224000
|14
|1445
|XCSE
|20250922 11:44:37.150000
|14
|1445
|XCSE
|20250922 11:48:18.092000
|5
|1445
|XCSE
|20250922 11:48:18.092000
|28
|1443
|XCSE
|20250922 11:55:30.085000
|28
|1442
|XCSE
|20250922 11:55:52.024000
|13
|1445
|XCSE
|20250922 12:24:28.319000
|10
|1444
|XCSE
|20250922 12:24:28.340000
|15
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:43.402406
|15
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:43.402424
|15
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:43.421882
|250
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:51.751836
|5
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:51.751856
|103
|1444
|XCSE
|20250922 12:28:02.555562
|97
|1444
|XCSE
|20250922 12:28:02.555580
|11
|1443
|XCSE
|20250922 12:38:38.665000
|11
|1442
|XCSE
|20250922 12:50:33.045000
|16
|1442
|XCSE
|20250922 12:50:33.045000
|5
|1442
|XCSE
|20250922 12:50:33.045000
|16
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:10.492000
|5
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:10.492000
|59
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:10.492000
|9
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:10.492000
|54
|1445
|XCSE
|20250922 13:02:16.104000
|5
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:28.445000
|3
|1444
|XCSE
|20250922 13:03:07.593000
|46
|1444
|XCSE
|20250922 13:08:18.165000
|22
|1443
|XCSE
|20250922 13:12:42.245000
|24
|1443
|XCSE
|20250922 13:12:42.245000
|37
|1443
|XCSE
|20250922 13:14:52.184000
|40
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|9
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|1
|1442
|XCSE
|20250922 13:49:47.205000
|27
|1442
|XCSE
|20250922 13:49:47.205000
|37
|1442
|XCSE
|20250922 13:50:42.707000
|28
|1441
|XCSE
|20250922 13:53:46.887000
|9
|1441
|XCSE
|20250922 13:53:46.887000
|9
|1441
|XCSE
|20250922 13:53:46.887000
|15
|1441
|XCSE
|20250922 13:53:52.429000
|3
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|35
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|13
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|24
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|41
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|5
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|1
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|12
|1442
|XCSE
|20250922 13:56:06.276000
|9
|1442
|XCSE
|20250922 13:56:06.276000
|5
|1442
|XCSE
|20250922 13:56:11.619000
|50
|1441
|XCSE
|20250922 13:56:11.641000
|48
|1440
|XCSE
|20250922 13:56:44.125000
|15
|1438
|XCSE
|20250922 13:57:30.925000
|60
|1438
|XCSE
|20250922 13:57:30.977000
|41
|1438
|XCSE
|20250922 13:58:56.571000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 14:01:52.038000
|7
|1442
|XCSE
|20250922 14:01:57.051000
|3
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:26.849000
|3
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:26.873000
|42
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:26.892000
|22
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:46.546000
|4
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:46.546000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 14:03:16.091000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 14:03:16.115000
|7
|1442
|XCSE
|20250922 14:03:56.055000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 14:04:11.850000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 14:04:13.486000
|3
|1443
|XCSE
|20250922 14:05:53.851000
|23
|1443
|XCSE
|20250922 14:05:53.851000
|5
|1443
|XCSE
|20250922 14:05:53.851000
|23
|1443
|XCSE
|20250922 14:05:53.851000
|4
|1445
|XCSE
|20250922 14:31:45.521000
|10
|1445
|XCSE
|20250922 14:31:45.521000
|55
|1444
|XCSE
|20250922 14:31:45.543000
|22
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.552000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.552000
|32
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.567000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.567000
|3
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|2
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|14
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.569000
|48
|1442
|XCSE
|20250922 14:34:27.959000
|9
|1442
|XCSE
|20250922 14:34:27.966000
|5
|1441
|XCSE
|20250922 14:37:35.613000
|10
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:32.139000
|14
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:32.139000
|11
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:32.187000
|2
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:32.187000
|14
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:59.580000
|9
|1443
|XCSE
|20250922 14:42:54.052000
|4
|1443
|XCSE
|20250922 14:42:54.052000
|9
|1443
|XCSE
|20250922 14:47:02.325000
|2
|1443
|XCSE
|20250922 14:47:11.849000
|12
|1443
|XCSE
|20250922 14:49:54.054000
|7
|1443
|XCSE
|20250922 14:49:54.092000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:49:56.849000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:50:56.850000
|17
|1443
|XCSE
|20250922 14:50:56.851000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:50:56.873000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:50:56.896000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:51:56.849000
|15
|1443
|XCSE
|20250922 14:52:07.061000
|7
|1443
|XCSE
|20250922 14:52:07.180000
|22
|1444
|XCSE
|20250922 14:52:39.770000
|17
|1444
|XCSE
|20250922 14:52:39.770000
|23
|1444
|XCSE
|20250922 14:52:39.770000
|6
|1444
|XCSE
|20250922 14:53:02.846000
|4
|1444
|XCSE
|20250922 14:53:02.846000
|1
|1444
|XCSE
|20250922 14:53:33.848000
|7
|1444
|XCSE
|20250922 14:54:20.057000
|2
|1444
|XCSE
|20250922 14:55:17.270000
|38
|1443
|XCSE
|20250922 14:55:17.297000
|38
|1442
|XCSE
|20250922 14:55:17.319000
|28
|1442
|XCSE
|20250922 14:59:00.020000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 14:59:00.020000
|37
|1442
|XCSE
|20250922 14:59:00.037000
|28
|1442
|XCSE
|20250922 14:59:01.263000
|28
|1441
|XCSE
|20250922 15:11:53.905000
|9
|1441
|XCSE
|20250922 15:11:53.905000
|10
|1441
|XCSE
|20250922 15:11:53.905000
|9
|1441
|XCSE
|20250922 15:11:53.905000
|40
|1440
|XCSE
|20250922 15:13:47.084000
|5
|1439
|XCSE
|20250922 15:13:47.167000
|23
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|5
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|9
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|9
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|9
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|47
|1438
|XCSE
|20250922 15:21:52.772000
|9
|1438
|XCSE
|20250922 15:21:52.772000
|49
|1438
|XCSE
|20250922 15:23:08.025000
|20
|1437
|XCSE
|20250922 15:25:44.003000
|9
|1437
|XCSE
|20250922 15:26:27.317000
|4
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|12
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|12
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|5
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|5
|1444
|XCSE
|20250922 15:37:01.953000
|25
|1444
|XCSE
|20250922 15:37:03.179000
|4
|1444
|XCSE
|20250922 15:37:03.179000
|18
|1445
|XCSE
|20250922 15:38:04.552000
|10
|1445
|XCSE
|20250922 15:38:04.552000
|3
|1445
|XCSE
|20250922 15:38:04.552000
|7
|1445
|XCSE
|20250922 15:38:04.552000
|39
|1443
|XCSE
|20250922 16:01:02.110505
|360
|1443
|XCSE
|20250922 16:01:02.110527
|4
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:21.492796
|250
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:21.495292
|18
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:21.495311
|78
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:21.495317
|85
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:38.681003
|19
|1442
|XCSE
|20250922 16:08:24.193587
|15
|1442
|XCSE
|20250922 16:10:00.745985
|15
|1443
|XCSE
|20250922 16:14:09.550091
|316
|1443
|XCSE
|20250922 16:14:09.550128
|49
|1442
|XCSE
|20250922 16:14:25.498240
|251
|1442
|XCSE
|20250922 16:19:28.275998
|11
|1440
|XCSE
|20250922 16:28:53.054033
|87
|1441
|XCSE
|20250922 16:32:58.533708
|250
|1441
|XCSE
|20250922 16:32:58.533743
|152
|1441
|XCSE
|20250922 16:32:58.533759
|10
|1455
|XCSE
|20250923 9:01:05.215000
|10
|1469
|XCSE
|20250923 9:07:08.034000
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:08:01.963000
|4
|1479
|XCSE
|20250923 9:14:12.013000
|13
|1479
|XCSE
|20250923 9:15:47.847000
|24
|1479
|XCSE
|20250923 9:16:17.634000
|9
|1478
|XCSE
|20250923 9:21:17.438000
|10
|1469
|XCSE
|20250923 9:31:58.452000
|10
|1473
|XCSE
|20250923 9:40:31.949000
|19
|1472
|XCSE
|20250923 9:57:32.614000
|10
|1472
|XCSE
|20250923 9:57:32.614000
|1
|1469
|XCSE
|20250923 10:07:01.779000
|20
|1470
|XCSE
|20250923 10:22:51.097000
|19
|1468
|XCSE
|20250923 10:22:58.777000
|7
|1471
|XCSE
|20250923 10:29:29.898000
|9
|1471
|XCSE
|20250923 10:29:29.925000
|19
|1469
|XCSE
|20250923 10:30:58.289000
|10
|1469
|XCSE
|20250923 10:40:30.226000
|20
|1469
|XCSE
|20250923 10:49:05.126000
|366
|1468
|XCSE
|20250923 11:09:23.223569
|11
|1467
|XCSE
|20250923 11:23:16.087519
|163
|1467
|XCSE
|20250923 11:23:16.104064
|10
|1467
|XCSE
|20250923 11:36:48.480367
|4
|1467
|XCSE
|20250923 11:36:48.480382
|112
|1467
|XCSE
|20250923 11:36:48.480386
|9
|1465
|XCSE
|20250923 11:59:19.024000
|10
|1466
|XCSE
|20250923 12:16:12.526000
|7
|1465
|XCSE
|20250923 12:16:16.573000
|28
|1467
|XCSE
|20250923 12:18:53.535000
|10
|1465
|XCSE
|20250923 12:20:14.281000
|141
|1464
|XCSE
|20250923 12:20:14.281890
|141
|1464
|XCSE
|20250923 12:20:27.708860
|2
|1464
|XCSE
|20250923 12:20:33.159277
|1
|1464
|XCSE
|20250923 12:32:29.640000
|9
|1464
|XCSE
|20250923 12:32:29.640000
|9
|1464
|XCSE
|20250923 12:32:29.640000
|9
|1464
|XCSE
|20250923 12:32:29.640000
|19
|1465
|XCSE
|20250923 12:41:26.852000
|1
|1465
|XCSE
|20250923 12:41:26.852000
|19
|1465
|XCSE
|20250923 12:43:00.440000
|10
|1466
|XCSE
|20250923 12:59:25.074000
|17
|1466
|XCSE
|20250923 12:59:25.074000
|17
|1466
|XCSE
|20250923 12:59:25.074000
|3
|1466
|XCSE
|20250923 13:00:02.020000
|35
|1466
|XCSE
|20250923 13:00:02.020000
|19
|1466
|XCSE
|20250923 13:02:48.913000
|1
|1469
|XCSE
|20250923 13:21:14.472000
|15
|1469
|XCSE
|20250923 13:21:14.472000
|29
|1469
|XCSE
|20250923 13:23:24.099000
|37
|1469
|XCSE
|20250923 13:29:00.433000
|38
|1468
|XCSE
|20250923 13:29:48.005000
|9
|1468
|XCSE
|20250923 13:29:48.005000
|37
|1468
|XCSE
|20250923 13:36:30.240000
|28
|1467
|XCSE
|20250923 13:36:32.237000
|9
|1467
|XCSE
|20250923 13:36:32.237000
|2
|1468
|XCSE
|20250923 13:44:00.162000
|3
|1468
|XCSE
|20250923 13:44:00.162000
|1
|1468
|XCSE
|20250923 13:44:00.162000
|1
|1468
|XCSE
|20250923 13:46:05.188000
|2
|1468
|XCSE
|20250923 13:46:44.113000
|1
|1469
|XCSE
|20250923 14:08:55.752000
|8
|1469
|XCSE
|20250923 14:08:55.752000
|6
|1469
|XCSE
|20250923 14:08:55.752000
|20
|1469
|XCSE
|20250923 14:08:55.752000
|12
|1469
|XCSE
|20250923 14:10:49.540000
|25
|1469
|XCSE
|20250923 14:10:49.540000
|19
|1467
|XCSE
|20250923 14:20:32.097000
|9
|1467
|XCSE
|20250923 14:20:32.097000
|9
|1467
|XCSE
|20250923 14:20:32.097000
|10
|1467
|XCSE
|20250923 14:20:32.097000
|10
|1468
|XCSE
|20250923 14:21:12.259000
|24
|1468
|XCSE
|20250923 14:21:12.259000
|3
|1468
|XCSE
|20250923 14:21:12.278000
|20
|1468
|XCSE
|20250923 14:21:12.278000
|19
|1469
|XCSE
|20250923 14:35:49.679000
|9
|1469
|XCSE
|20250923 14:35:49.679000
|14
|1469
|XCSE
|20250923 14:35:49.699000
|29
|1468
|XCSE
|20250923 14:36:57.681000
|25
|1471
|XCSE
|20250923 14:38:37.399000
|13
|1471
|XCSE
|20250923 14:38:37.399000
|13
|1471
|XCSE
|20250923 14:38:37.401000
|23
|1471
|XCSE
|20250923 14:42:05.477000
|6
|1470
|XCSE
|20250923 14:49:35.461000
|1
|1473
|XCSE
|20250923 15:05:32.007000
|17
|1476
|XCSE
|20250923 15:10:31.504000
|14
|1476
|XCSE
|20250923 15:10:31.504000
|34
|1476
|XCSE
|20250923 15:10:31.504000
|18
|1476
|XCSE
|20250923 15:10:31.504000
|11
|1475
|XCSE
|20250923 15:10:31.523000
|48
|1475
|XCSE
|20250923 15:10:31.533000
|5
|1475
|XCSE
|20250923 15:10:31.539000
|5
|1474
|XCSE
|20250923 15:10:31.743000
|43
|1474
|XCSE
|20250923 15:10:31.743000
|39
|1474
|XCSE
|20250923 15:10:34.118000
|37
|1474
|XCSE
|20250923 15:10:34.318000
|10
|1473
|XCSE
|20250923 15:11:19.880000
|9
|1473
|XCSE
|20250923 15:11:19.880000
|9
|1473
|XCSE
|20250923 15:11:19.880000
|10
|1471
|XCSE
|20250923 15:11:19.917000
|19
|1471
|XCSE
|20250923 15:16:31.196000
|9
|1471
|XCSE
|20250923 15:16:31.196000
|9
|1471
|XCSE
|20250923 15:16:31.196000
|37
|1471
|XCSE
|20250923 15:16:35.062000
|6
|1475
|XCSE
|20250923 15:42:26.162000
|56
|1479
|XCSE
|20250923 15:49:54.148000
|55
|1478
|XCSE
|20250923 15:52:00.077000
|9
|1478
|XCSE
|20250923 15:52:00.077000
|10
|1478
|XCSE
|20250923 15:52:00.077000
|55
|1477
|XCSE
|20250923 15:52:01.085000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:52:01.085000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|28
|1476
|XCSE
|20250923 15:56:10.050000
|28
|1476
|XCSE
|20250923 15:57:31.797000
|19
|1478
|XCSE
|20250923 15:57:34.282000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 15:57:35.804000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 15:57:41.881000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 16:00:48.798000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 16:00:48.798000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 16:00:48.798000
|20
|1477
|XCSE
|20250923 16:01:13.301000
|10
|1476
|XCSE
|20250923 16:01:46.951000
|10
|1476
|XCSE
|20250923 16:01:46.951000
|47
|1479
|XCSE
|20250923 16:15:41.021000
|10
|1478
|XCSE
|20250923 16:19:35.815000
|9
|1478
|XCSE
|20250923 16:19:35.815000
|9
|1478
|XCSE
|20250923 16:19:35.815000
|40
|1479
|XCSE
|20250923 16:25:22.055000
|25
|1480
|XCSE
|20250923 16:26:39.761000
|36
|1479
|XCSE
|20250923 16:26:43.153000
|10
|1479
|XCSE
|20250923 16:26:43.153000
|5
|1482
|XCSE
|20250923 16:38:57.149000
|6
|1482
|XCSE
|20250923 16:38:57.149000
|6
|1482
|XCSE
|20250923 16:38:57.149000
|1
|1483
|XCSE
|20250923 16:40:16.064000
|1
|1483
|XCSE
|20250923 16:40:16.064000
|10
|1483
|XCSE
|20250923 16:40:16.064000
|318
|1482
|XCSE
|20250923 16:52:01.208445
|172
|1482
|XCSE
|20250923 16:52:01.489502
|45
|1482
|XCSE
|20250923 16:52:01.489538
|10
|1476
|XCSE
|20250923 9:00:11.265001
|10
|1475
|XCSE
|20250923 9:00:11.265002
|20
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265003
|20
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265004
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265005
|20
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265006
|19
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265007
|5
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265008
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265009
|6
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265010
|4
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265011
|5
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265012
|9
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265013
|1
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265014
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265015
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265016
|7
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265017
|7
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265018
|20
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265019
|20
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265020
|10
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265021
|9
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265022
|10
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265023
|20
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265024
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265025
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265026
|4
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265027
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265028
|9
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265029
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265030
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265031
|4
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265032
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265033
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265034
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265035
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265036
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265037
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265038
|9
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265039
|19
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265040
|30
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265041
|10
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265042
|10
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265043
|10
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265044
|10
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265045
|19
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265046
|9
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265047
|19
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265048
|2
|1461
|XCSE
|20250923 9:00:11.265049
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265050
|28
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265051
|9
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265052
|28
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265053
|6
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265054
|28
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265055
|20
|1461
|XCSE
|20250923 9:00:11.265056
|19
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265057
|19
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265058
|19
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265059
|10
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265060
|5
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265061
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265062
|6
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265063
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265064
|20
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265065
|19
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265066
|20
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265067
|10
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265068
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265069
|19
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265070
|28
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265071
|30
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265072
|21
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265073
|9
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265074
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265075
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265076
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265077
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265078
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265079
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265080
|24
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265081
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265082
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265083
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265084
|7
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265085
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265086
|7
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265087
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265088
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265089
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265090
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265091
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265092
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265093
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265094
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265095
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265096
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265097
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265098
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265099
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265100
|2
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265101
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265102
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265103
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265104
|6
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265105
|28
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265106
|29
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265107
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265108
|2
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265109
|15
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265110
|10
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265111
|10
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265112
|2
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265113
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265114
|2
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265115
|10
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265116
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265117
|9
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265118
|23
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265119
|1
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265120
|10
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265121
|39
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265122
|38
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265123
|29
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265124
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265125
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265126
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265127
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265128
|19
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265129
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265130
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265131
|21
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265132
|6
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265133
|24
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265134
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265135
|9
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265136
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265137
|6
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265138
|47
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265139
|48
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265140
|19
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265141
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265142
|9
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265143
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265144
|4
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265145
|25
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265146
|4
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265147
|30
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265148
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265149
|3
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265150
|5
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265151
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265152
|5
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265153
|5
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265154
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265155
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265156
|5
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265157
|30
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265158
|55
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265159
|46
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265160
|49
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265161
|38
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265162
|40
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265163
|28
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265164
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265165
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265166
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265167
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265168
|47
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265169
|1
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265170
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265171
|2
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265172
|11
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265173
|26
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265174
|11
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265175
|40
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265176
|28
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265177
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265178
|7
|1461
|XCSE
|20250923 9:00:11.265179
|12
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265180
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265181
|4
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265182
|6
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265183
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265184
|9
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265185
|1
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265186
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265187
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265188
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265189
|3
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265190
|2
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265191
|5
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265192
|3
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265193
|4
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265194
|53
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265195
|7
|1461
|XCSE
|20250923 9:00:11.265196
|27
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265197
|8
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265198
|3
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265199
|36
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265200
|27
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265201
|7
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265202
|18
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265203
|3
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265204
|38
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265205
|4
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265206
|18
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265207
|8
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265208
|39
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265209
|30
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265210
|5
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265211
|8
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265212
|41
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265213
|4
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265214
|9
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265215
|38
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265216
|29
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265217
|5
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265218
|10
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265219
|30
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265220
|40
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265221
|6
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265222
|8
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265223
|13
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265224
|3
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265225
|8
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265226
|6
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265227
|2
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265228
|10
|1458
|XCSE
|20250925 9:03:43.888000
|9
|1458
|XCSE
|20250925 9:03:43.888000
|20
|1454
|XCSE
|20250925 9:12:07.313000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 9:18:19.717000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 9:42:47.951000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 9:42:47.951000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 9:44:39.095000
|2
|1455
|XCSE
|20250925 9:49:24.862000
|2
|1455
|XCSE
|20250925 9:54:30.088000
|8
|1455
|XCSE
|20250925 9:55:56.570000
|7
|1455
|XCSE
|20250925 9:55:56.570000
|20
|1454
|XCSE
|20250925 9:59:14.793000
|7
|1454
|XCSE
|20250925 9:59:14.793000
|2
|1453
|XCSE
|20250925 10:02:30.096000
|18
|1453
|XCSE
|20250925 10:02:30.096000
|1
|1453
|XCSE
|20250925 10:06:14.739000
|27
|1453
|XCSE
|20250925 10:10:57.534000
|4
|1453
|XCSE
|20250925 10:16:07.518000
|22
|1453
|XCSE
|20250925 10:20:53.592000
|1
|1453
|XCSE
|20250925 10:20:53.592000
|8
|1453
|XCSE
|20250925 10:28:38.407000
|2
|1453
|XCSE
|20250925 10:31:22.069000
|57
|1455
|XCSE
|20250925 10:31:45.849000
|4
|1455
|XCSE
|20250925 10:31:45.849000
|17
|1455
|XCSE
|20250925 10:31:45.849000
|50
|1455
|XCSE
|20250925 10:31:48.608000
|20
|1454
|XCSE
|20250925 10:31:52.540000
|9
|1454
|XCSE
|20250925 10:31:52.540000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 10:35:32.098000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 10:35:32.098000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 10:38:50.762000
|10
|1452
|XCSE
|20250925 10:42:41.238000
|58
|1454
|XCSE
|20250925 10:57:55.139000
|500
|1454
|XCSE
|20250925 10:57:55.139796
|12
|1453
|XCSE
|20250925 10:58:04.540000
|20
|1455
|XCSE
|20250925 10:58:54.504000
|20
|1456
|XCSE
|20250925 11:01:55.985000
|20
|1455
|XCSE
|20250925 11:02:47.201000
|10
|1454
|XCSE
|20250925 11:11:34.885000
|10
|1454
|XCSE
|20250925 11:11:34.885000
|4
|1454
|XCSE
|20250925 11:11:34.885000
|19
|1460
|XCSE
|20250925 11:22:22.575000
|1
|1459
|XCSE
|20250925 11:27:51.501000
|19
|1459
|XCSE
|20250925 11:29:25.099000
|19
|1460
|XCSE
|20250925 11:36:54.539000
|19
|1460
|XCSE
|20250925 11:39:13.599000
|20
|1459
|XCSE
|20250925 11:41:35.381000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 11:45:08.484000
|9
|1458
|XCSE
|20250925 11:45:08.484000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 11:45:08.484000
|19
|1458
|XCSE
|20250925 11:46:29.266000
|482
|1456
|XCSE
|20250925 11:46:29.266646
|10
|1459
|XCSE
|20250925 11:53:19.123000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 11:53:25.098000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 11:53:45.098000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 11:54:47.095000
|9
|1457
|XCSE
|20250925 11:54:47.095000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 11:59:54.206000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 11:59:54.206000
|18
|1456
|XCSE
|20250925 11:59:54.206497
|19
|1454
|XCSE
|20250925 12:05:33.704000
|4
|1454
|XCSE
|20250925 12:05:33.704000
|5
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|9
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|14
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|9
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|9
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|7
|1458
|XCSE
|20250925 12:34:07.833000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 12:36:18.833000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 12:38:38.833000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 12:39:04.836000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 12:39:04.836000
|2
|1457
|XCSE
|20250925 12:44:22.835000
|8
|1457
|XCSE
|20250925 12:44:22.835000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 12:46:58.833000
|290
|1457
|XCSE
|20250925 12:48:28.429950
|1
|1457
|XCSE
|20250925 12:48:28.429984
|9
|1458
|XCSE
|20250925 12:55:00.615000
|9
|1458
|XCSE
|20250925 12:58:26.833000
|6
|1456
|XCSE
|20250925 12:59:59.099000
|3
|1456
|XCSE
|20250925 12:59:59.104000
|6
|1456
|XCSE
|20250925 12:59:59.104000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 13:11:05.887000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 13:11:05.887000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 13:11:05.887000
|20
|1455
|XCSE
|20250925 13:13:36.105000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 13:13:36.105000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 13:17:51.833000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 13:18:37.654000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 13:20:11.834000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 13:20:38.775000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 13:20:38.775000
|3
|1458
|XCSE
|20250925 13:25:26.123000
|7
|1458
|XCSE
|20250925 13:25:26.123000
|20
|1457
|XCSE
|20250925 13:26:33.446000
|19
|1456
|XCSE
|20250925 13:32:28.196000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 13:32:28.196000
|1
|1455
|XCSE
|20250925 13:38:55.547000
|9
|1455
|XCSE
|20250925 13:39:33.099000
|9
|1455
|XCSE
|20250925 13:39:33.099000
|2
|1454
|XCSE
|20250925 13:39:37.678000
|20
|1454
|XCSE
|20250925 13:44:24.449000
|34
|1456
|XCSE
|20250925 13:46:22.059000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 13:47:20.526000
|1
|1456
|XCSE
|20250925 13:47:20.526000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 13:48:35.833000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 13:52:39.833000
|19
|1456
|XCSE
|20250925 14:00:53.195000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 14:00:53.195000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 14:00:53.195000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 14:00:53.195000
|29
|1456
|XCSE
|20250925 14:02:47.448000
|8
|1456
|XCSE
|20250925 14:16:01.778000
|14
|1456
|XCSE
|20250925 14:16:01.778000
|29
|1455
|XCSE
|20250925 14:23:50.074000
|9
|1455
|XCSE
|20250925 14:23:50.074000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 14:32:34.030000
|9
|1457
|XCSE
|20250925 14:32:34.031000
|27
|1457
|XCSE
|20250925 14:32:34.031000
|5
|1457
|XCSE
|20250925 14:32:50.879000
|5
|1457
|XCSE
|20250925 14:32:50.879000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 14:33:05.114000
|13
|1455
|XCSE
|20250925 14:34:06.629000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 14:35:48.209000
|9
|1453
|XCSE
|20250925 14:43:07.269000
|3
|1453
|XCSE
|20250925 14:43:07.269000
|7
|1453
|XCSE
|20250925 14:43:29.486000
|12
|1453
|XCSE
|20250925 14:43:29.486000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 14:45:08.943000
|17
|1453
|XCSE
|20250925 14:52:04.832000
|2
|1453
|XCSE
|20250925 14:52:04.832000
|10
|1454
|XCSE
|20250925 15:00:24.188000
|10
|1454
|XCSE
|20250925 15:00:24.188000
|30
|1456
|XCSE
|20250925 15:19:15.960000
|6
|1457
|XCSE
|20250925 15:19:26.407000
|3
|1457
|XCSE
|20250925 15:19:26.407000
|30
|1457
|XCSE
|20250925 15:19:26.407000
|25
|1457
|XCSE
|20250925 15:19:26.407000
|30
|1456
|XCSE
|20250925 15:19:26.425000
|24
|1457
|XCSE
|20250925 15:21:45.034000
|12
|1457
|XCSE
|20250925 15:23:28.608000
|12
|1457
|XCSE
|20250925 15:23:31.092000
|9
|1457
|XCSE
|20250925 15:27:00.037000
|30
|1455
|XCSE
|20250925 15:27:19.102000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 15:27:19.102000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 15:27:19.102000
|58
|1456
|XCSE
|20250925 15:42:56.007000
|868
|1456
|XCSE
|20250925 15:45:23.376760
|32
|1456
|XCSE
|20250925 15:45:32.548155
|9
|1463
|XCSE
|20250926 9:00:03.255000
|10
|1461
|XCSE
|20250926 9:04:42.699000
|20
|1469
|XCSE
|20250926 9:15:57.929000
|20
|1470
|XCSE
|20250926 9:31:39.217000
|10
|1470
|XCSE
|20250926 9:31:39.217000
|28
|1476
|XCSE
|20250926 9:43:36.899000
|30
|1477
|XCSE
|20250926 9:43:45.283000
|10
|1477
|XCSE
|20250926 9:46:47.908000
|13
|1477
|XCSE
|20250926 9:47:57.055000
|20
|1475
|XCSE
|20250926 9:52:03.311000
|10
|1475
|XCSE
|20250926 9:52:03.311000
|28
|1472
|XCSE
|20250926 9:52:32.857000
|10
|1472
|XCSE
|20250926 10:10:31.888000
|10
|1472
|XCSE
|20250926 10:10:31.888000
|20
|1470
|XCSE
|20250926 10:11:12.091000
|10
|1473
|XCSE
|20250926 10:20:22.909000
|10
|1471
|XCSE
|20250926 10:23:31.908000
|20
|1469
|XCSE
|20250926 10:24:26.046000
|10
|1468
|XCSE
|20250926 10:27:29.014000
|10
|1467
|XCSE
|20250926 10:28:19.076000
|10
|1466
|XCSE
|20250926 10:30:02.392000
|9
|1466
|XCSE
|20250926 10:30:02.392000
|19
|1465
|XCSE
|20250926 10:32:38.226000
|10
|1465
|XCSE
|20250926 10:32:38.226000
|10
|1466
|XCSE
|20250926 10:42:48.902000
|9
|1466
|XCSE
|20250926 10:42:48.902000
|20
|1466
|XCSE
|20250926 10:46:11.764000
|20
|1465
|XCSE
|20250926 10:53:50.749000
|10
|1465
|XCSE
|20250926 10:53:50.749000
|9
|1465
|XCSE
|20250926 10:53:50.749000
|30
|1464
|XCSE
|20250926 10:53:57.085000
|19
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:24.560000
|9
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:24.560000
|9
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:24.560000
|288
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:24.560667
|20
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:30.237000
|112
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:30.237192
|10
|1463
|XCSE
|20250926 11:05:17.113000
|10
|1463
|XCSE
|20250926 11:05:17.113000
|19
|1465
|XCSE
|20250926 11:06:56.089000
|10
|1465
|XCSE
|20250926 11:10:03.053000
|10
|1469
|XCSE
|20250926 11:20:59.416000
|10
|1468
|XCSE
|20250926 11:25:52.181000
|28
|1471
|XCSE
|20250926 11:31:54.332000
|19
|1470
|XCSE
|20250926 11:35:55.653000
|9
|1474
|XCSE
|20250926 11:57:06.064000
|39
|1472
|XCSE
|20250926 11:57:06.087000
|19
|1471
|XCSE
|20250926 12:01:35.235000
|5
|1472
|XCSE
|20250926 12:03:42.211000
|14
|1472
|XCSE
|20250926 12:03:42.211000
|10
|1472
|XCSE
|20250926 12:03:45.710000
|10
|1471
|XCSE
|20250926 12:05:24.073000
|19
|1471
|XCSE
|20250926 12:24:00.327000
|28
|1472
|XCSE
|20250926 12:40:44.922000
|7
|1473
|XCSE
|20250926 12:40:47.082000
|3
|1473
|XCSE
|20250926 12:40:47.082000
|30
|1470
|XCSE
|20250926 12:40:48.742000
|30
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:13.310000
|3
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:13.314000
|12
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:13.314000
|19
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:13.350000
|19
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:14.806000
|30
|1471
|XCSE
|20250926 12:51:29.336000
|28
|1472
|XCSE
|20250926 13:15:51.701000
|29
|1472
|XCSE
|20250926 13:17:00.027000
|19
|1472
|XCSE
|20250926 13:20:05.094000
|19
|1472
|XCSE
|20250926 13:20:49.246000
|10
|1473
|XCSE
|20250926 13:38:25.223000
|9
|1473
|XCSE
|20250926 13:38:25.223000
|9
|1473
|XCSE
|20250926 13:38:25.223000
|28
|1472
|XCSE
|20250926 13:38:44.121000
|19
|1473
|XCSE
|20250926 13:43:24.096000
|28
|1476
|XCSE
|20250926 14:13:15.213000
|9
|1476
|XCSE
|20250926 14:13:15.213000
|9
|1476
|XCSE
|20250926 14:13:15.213000
|5
|1477
|XCSE
|20250926 14:13:15.315000
|19
|1477
|XCSE
|20250926 14:15:08.832000
|16
|1478
|XCSE
|20250926 14:21:04.680000
|2
|1478
|XCSE
|20250926 14:21:04.680000
|23
|1478
|XCSE
|20250926 14:21:04.680000
|11
|1478
|XCSE
|20250926 14:21:04.680000
|10
|1477
|XCSE
|20250926 14:34:00.082000
|10
|1477
|XCSE
|20250926 14:34:00.082000
|9
|1477
|XCSE
|20250926 14:34:00.082000
|25
|1480
|XCSE
|20250926 14:49:16.662000
|9
|1480
|XCSE
|20250926 14:49:16.662000
|69
|1480
|XCSE
|20250926 14:49:16.662000
|73
|1479
|XCSE
|20250926 14:50:34.421000
|17
|1479
|XCSE
|20250926 14:50:34.438000
|76
|1478
|XCSE
|20250926 14:50:34.857000
|7
|1480
|XCSE
|20250926 14:56:15.717000
|9
|1480
|XCSE
|20250926 14:56:15.717000
|14
|1479
|XCSE
|20250926 14:58:52.865000
|30
|1479
|XCSE
|20250926 15:12:27.639000
|10
|1479
|XCSE
|20250926 15:12:27.639000
|297
|1477
|XCSE
|20250926 15:29:24.531747
|173
|1475
|XCSE
|20250926 15:29:42.128738
|127
|1475
|XCSE
|20250926 15:29:42.128757
|185
|1476
|XCSE
|20250926 15:36:00.222882
|90
|1474
|XCSE
|20250926 16:15:38.215572
|10
|1474
|XCSE
|20250926 16:15:38.215595
|77
|1474
|XCSE
|20250926 16:15:38.215595
|67
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.524086
|33
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.524115
|33
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.524130
|33
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.524133
|34
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539350
|85
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539350
|34
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539709
|66
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539743
|85
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539839
|15
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.540120
|53
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.541513
Attachment