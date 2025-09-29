Verizon se une a David Beckham y a un equipo de ensueño para lanzar Verizon Ultimate Access a la Copa Mundial de la FIFA 26

Clientes de Verizon tendrán acceso a miles de boletos gratis para la Copa Mundial de la FIFA™, y la oportunidad única de ganar “Golden Tickets” para estar a pie de campo, conocer a los jugadores y recibir más sorpresas en camino al torneo

David Beckham protagoniza la campaña de la Copa Mundial de la FIFA 26™ de Verizon, que se estrena hoy.

NUEVA YORK, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon, el patrocinador oficial de servicios de telecomunicaciones para la Copa Mundial de la FIFA 26™, se une a la estrella global David Beckham y a un elenco de leyendas del fútbol, que incluye a Tim Howard, Alyssa y Giselle Thompson, Hirving (Chucky) Lozano, Sergio (Kun) Agüero y más, para lanzar Verizon Ultimate Access a la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Verizon ofrecerá a sus clientes miles de entradas gratis para los partidos y la oportunidad de que cientos de ellos ganen acceso a pie de campo para vivir el torneo de cerca, ¡acercando más que a nadie a los fans a la Copa Mundial de la FIFA™! En el camino a la Copa Mundial de la FIFA 26™, Verizon contará con la presencia de estrellas del fútbol para sorprender a los clientes con eventos especiales, colaboraciones de productos y más.

"Para mí, hay pocas cosas tan emocionantes como vivir un partido de fútbol en vivo, ya sea dentro o fuera del campo. Por eso estoy orgulloso de unirme a Verizon para celebrar sus planes de darle a los fans un acceso sin precedentes al torneo", afirmó David Beckham, quien protagoniza la campaña de mercadeo 360 de Verizon que se estrenó hoy.

"El Mundial es el evento deportivo más grande del mundo y la pasión que genera no tiene comparación. Sabíamos que queríamos ofrecer a nuestros clientes acceso y experiencias que fueran verdaderamente únicas", dijo Leslie Berland, CMO de Verizon. "Nuestros clientes vivirán el Mundial a lo grande, al estilo de Beckham, con sorpresas, eventos y sorteos a lo largo del camino.”

El jueves, 2 de octubre a las 9:00 AM EST, Verizon ofrecerá a sus clientes en Estados Unidos boletos de entrada a los partidos, disponibles por orden de llegada en la app My Verizon a través de su programa premium Verizon Access , el cual premia a los clientes con experiencias exclusivas, regalos y boletos para eventos muy solicitados como partidos, conciertos, estrenos de cine y más, sin necesidad de hacer nada más que ser clientes de Verizon. A medida que se acerque la Copa Mundial de la FIFA™, se anunciarán más entregas de boletos en la app My Verizon y a través de la página Verizon.com/Access.

Cientos de clientes de Verizon ganarán "Golden Tickets": una oportunidad de vivir la emoción del torneo a pie de campo. El sorteo para ganar “Golden Tickets” se lanzará en noviembre, y habrá sorteos adicionales en los eventos y activaciones que se realicen antes del torneo. Asegúrate de seguir a Verizon en Instagram para estar al tanto de los próximos eventos y las oportunidades para ganar.

El compromiso de Verizon con la Copa Mundial de la FIFA 26™ mantendrá a millones de fans conectados con el deporte que aman, potenciando la infraestructura de conectividad detrás del evento deportivo más grande del mundo. Como la marca más premiada de los Estados Unidos por la calidad de su red , según J.D. Power, la red 5G líder en la industria de Verizon y sus soluciones tecnológicas ayudarán a la FIFA a lograr la excelencia operativa, ofrecer experiencias inigualables a los fans y mejorar la seguridad en las sedes del torneo en todo el país.

El Informe Conexiones del Consumidor de Verizon destaca cómo los fans del fútbol en los Estados Unidos capturan sus experiencias en el estadio y las comparten con el mundo. Los fans del fútbol en los Estados Unidos usaron 148 terabytes de datos en los partidos de la FIFA este año, el equivalente a medio millón de horas de streaming, lo que a un solo aficionado le tomaría 57 años de streaming ininterrumpido.

La alianza de Verizon con la FIFA se basa en la inversión de la compañía en el crecimiento del fútbol en los Estados Unidos. Desde asociaciones de larga data con clubes de la MLS y la NWSL hasta LALIGA Norteamérica, Verizon está impulsando el crecimiento del deporte más popular del mundo en los Estados Unidos.

Para más información acerca del Verizon Ultimate Access , visita https://espanol.verizon.com/my-access-rewards/ . Todos los materiales y recursos de prensa se encuentran AQUÍ .

