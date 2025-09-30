Statkrafts fjernvarmevirksomhet selges til erfarne eiere

(Oslo, 30. september 2025) Statkraft fortsetter arbeidet med å gjennomføre ny strategi og har signert avtale om salg av fjernvarmevirksomheten. Kjøperne er et konsortium eid av Patrizia SE og Nordic Infrastructure AG, som begge er selskap med lang erfaring fra fjernvarme og eksisterende aktivitet i det nordiske fjernvarmemarkedet.

I mai 2024 annonserte Statkraft at selskapet ville se etter nye eiere for Statkraft Varme. Avtalen som nå er inngått er en viktig milepæl i selskapets arbeid for å konsentrere virksomheten om færre teknologier, og prioritere innsatsen til vannkraft, vindkraft, solenergi og batterier i utvalgte marked. Kjøpesummen er avtalt til 3,6 milliarder norske kroner og sammen med forventede fremtidige investeringer i fjernvarme vil det frigjøre kapital til disse prioriterte områdene.

– Fjernvarme er en viktig del av det grønne energisystemet og utviklingen mot en mer sirkulær økonomi. Bruken av overskuddsenergi bidrar til å frigjøre viktig kapasitet i strømnettet. Vi er fornøyde med at vi har inngått en avtale med selskaper som har erfaring og evne til å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned av våre medarbeidere i Statkraft Varme, sier konserndirektør i Statkraft, Henrik Sætness.



Statkraft Varme har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. Virksomheten er i dag en betydelig aktør med 13 lokasjoner i Norge og Sverige, og leverer rundt 1,2 TWh energi årlig til mer enn 40 000 kunder. Fjernvarme er gjennomregulert fra myndighetene og en viktig del av energisystemet og verdiskapingen i de områdene den ligger. Alle ansatte i Statkraft Varme følger med i salget og beholder sine rettigheter i henhold til gjeldende regelverk.



– Statkraft har store planer for investering i norsk vannkraft og vindkraft, for å sikre lønnsom kraftproduksjon tilpasset fremtidens behov. Salget av fjernvarmevirksomheten bidrar med kapital til denne strategien, fortsetter konserndirektør i Statkraft, Henrik Sætness.

– Vi i PATRIZIA tenker langsiktig og bygger bærekraftige virksomheter i tett samarbeid med selskaper og andre interessenter. Vårt oppkjøp av Statkraft Varme gjenspeiler denne strategien. Vi ser et godt drevet selskap, og ved å integrere lokal ekspertise med vår globale plattform, har vi som mål å videreutvikle bærekraftige løsninger for å støtte en energiforsyning med lave klimautslipp sier Fredrik Næsse, direktør i PATRIZIA med ansvar for energiinvesteringer i Norden.



– PATRIZIA har gjennom SAREN Energy allerede eierskap og driver flere selskaper i Norge innen varme og energjenvinning. Dette inkluderer Kvitebjørn Varme i Tromsø, SAREN Energy Sarpsborg og SAREN Energy BIO-EL fortsetter Fredrik Næsse.

Salget er betinget av en godkjenning fra konkurransemyndighetene i Norge. Det er ventet at salget vil være gjennomført innen utgangen av året.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Fuglseth, Pressekontakt, Statkraft AS

Tel: +47 913 70 572

E-post: geir.fuglseth@statkraft.com

Andreas Tinglum, Leder mediekontakt Norge, Statkraft AS

Tel: +47 9300 1773

E-post: andreas.tinglum@statkraft.com

Matthew Richards, PATRIZIA

Tel: +44 7471 999746

E-mail: Matthew.Richards@patrizia.ag

eller www.statkraft.no

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har rundt 7000 ansatte i mer enn 20 land.

Om PATRIZIA

PATRIZIA har i over 40 år tilbudt investeringsmuligheter i eiendeler for institusjonelle, semi-profesjonelle og private investorer, med fokus på eiendom og infrastruktur. PATRIZIA’s investeringsløsninger er drevet av digitale, urbane, energi- og boligtrender - og utnytter mulighetene som oppstår fra disse globale skiftene. PATRIZIA har for tiden omtrent EUR 56 milliarder i forvaltede eiendeler (AUM) og sysselsetter rundt 900 fagpersoner på 26 lokasjoner over hele verden.

PATRIZIA har vært forpliktet til å gjøre en positiv innvirkning siden grunnleggelsen. I 1992 begynte selskapet å samarbeide tett med Bunter Kreis i Tyskland for å gi etterbehandling til barn med alvorlige sykdommer. Siden 1999 har PATRIZIA Foundation gitt mer enn 750 000 barn og unge over hele verden tilgang til utdanning, helsevesen og et trygt hjem, slik at de kan leve bedre, selvbestemte liv.

Om Nordic Infrastructure AG (NIAG)

Nordic Infrastructure AG (“NIAG”) er et industrielt investeringsselskap, heleid av de fire grunnleggende partnerne i Solør Gruppen. NIAG er hovedaksjonær i Solør Bioenergi, og strategien er å være en langsiktig, aktiv og drivende eier innen fornybar energi i Sverige og Norge.



