Corline tecknar tioårigt licens- och leveransavtal med bedömt värde om cirka 2 miljarder kronor

Corline Biomedical AB (”Corline”) har ingått ett tioårigt licens- och leveransavtal med det kanadensiska medicinteknikbolaget Kardium. Avtalet omfattar användning av Corlines blodproppshämmande CHS™-teknologi på Kardiums Globe® Pulsed Field System (”Globe®”) för behandling av hjärtarytmier.

Avtalet ger Kardium en icke-exklusiv licens att använda CHS™ på Globe® och reglerar ersättningen till Corline i form av betalningar för levererade ytmodifieringsreagenser samt en fast royalty per såld Globe®-enhet, som sammantaget resulterar i att Corline erhåller en marknadsmässig ersättning. Avtalet omfattar även en årlig minimiersättning, vars nivå garanterar finansieringen av Corlines verksamhet under hela avtalstiden.

Förutsatt en framgångsrik marknadslansering av Globe® bedömer Corline att intäkterna från avtalet uppgår till cirka 2 miljarder kronor under avtalsperioden med en årlig intäkt överstigande 200 miljoner kronor inom fem år.

Globe® är en banbrytande plattform för behandling av förmaksflimmer med Pulsed Field Ablation (PFA), en ny teknik som växer kraftfullt på ablationsmarknaden. Enligt marknadsbedömningar kommer den globala ablationsmarknaden att redan 2026 omsätta 10 miljarder USD, varav PFA-tekniken då står för cirka 6 miljarder USD. Den årliga tillväxten för PFA beräknas ligga på cirka 25 procent de kommande 3-5 åren, drivet av förbättrade behandlingsresultat och ökad patientsäkerhet vid användning av PFA jämfört med existerande tekniker, samt av makrofaktorer såsom en åldrande befolkning, allt högre förekomst av hjärtflimmer och ökad adoption av nya teknologier.

Till skillnad från tidigare system för hjärtflimmerbehandling, där dessa två funktioner hanterades separat, kombinerar Kardiums Globe® dels högupplöst kartläggning (mappning) av elektrisk aktivitet och kontakt med vävnad med själva ablationsproceduren där lungvenen isoleras elektriskt varmed hjärtat återfår normal rytm. Detta “allt-i-ett”-koncept minskar procedurtid och operatörskomplexitet, vilket är attraktivt för sjukhus och kliniker.

Kardium har i sin registreringsgrundande kliniska studie visat resultat som överträffar branschledande konkurrenter med 78 procent kvarvarande behandlingseffekt efter 12 månader och 0 procent kateterrelaterade komplikationer. I studien uppnådde 100 procent av patienterna lyckad ablation direkt vid behandlingstillfället.

Globe® erhöll nyligen FDA-godkännande och lansering i USA beräknas ske de kommande månaderna. Kardium har även uttryckt ambition att fortsätta med regulatoriska ansökningar i Kanada och Europa med förhoppning att inleda försäljning även i dessa regioner under 2026. Kardiums nyligen rekryterade kapital om 250 miljoner USD ska användas för att skala upp redan etablerad produktionskapacitet och bygga ut kommersiella resurser och kliniskt stöd. Bolagets personalstyrka uppgår i dagsläget till omkring fem hundra personer.

VD, Henrik Nittmar, kommenterar avtalet:

”Detta avtal är av stor betydelse och en stark referens för Corline. Kardium är i dag ett av de mest spännande medicinteknikbolagen globalt, med en banbrytande produkt som nu lanseras i USA för PFA-behandling av hjärtarytmi – ett av de allra snabbast växande segmenten inom branschen. Globe®-systemet kombinerar effektivitet och säkerhet på ett sätt som ingen annan produkt på marknaden, och vi är stolta över att vår CHS™-teknologi spelar en central roll i detta.

Med över 450 miljoner USD i nytt kapital säkrat under de senaste 18 månaderna har Kardium goda förutsättningar att etablera en stark marknadsposition. För Corline har samarbetet en mycket stor potential där Globe® är första produkten med CHS™ på den viktiga USA-marknaden”.

Henrik Nittmar, VD

Corline Biomedical AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market (CLBIO), utvecklar och säljer medicintekniska lösningar. Bolaget erbjuder den egenutvecklade produkten CHS™, en avancerad antitrombotisk yta som minskar risken för blodproppar på medicintekniska produkter och därmed förbättrar både säkerhet och funktion. Bolaget driver även utvecklingen av läkemedelskandidaten Renaparin® för regenerativ medicin och organtransplantation. CHS™ står inför sin lansering i USA inom det snabbt växande området för kateterbaserad hjärtarytmibehandling med Pulsed Field Ablation.