Déclaration des transactions sur actions propres Du 22 Septembre au 26 Septembre 2025

Nanterre, le 30 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 22 Septembre au 26 Septembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 22 Septembre au 26 Septembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI22/09/2025FR0000125486100 000116,892130XPAR
VINCI23/09/2025FR0000125486100 000117,637298XPAR
VINCI24/09/2025FR0000125486100 000116,257896XPAR
VINCI25/09/2025FR0000125486100 000115,031275XPAR
VINCI26/09/2025FR0000125486100 000116,505754XPAR
      
      
  TOTAL500 000116,4649 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

