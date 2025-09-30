Nanterre, le 30 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 22 Septembre au 26 Septembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 22 Septembre au 26 Septembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 22/09/2025 FR0000125486 100 000 116,892130 XPAR VINCI 23/09/2025 FR0000125486 100 000 117,637298 XPAR VINCI 24/09/2025 FR0000125486 100 000 116,257896 XPAR VINCI 25/09/2025 FR0000125486 100 000 115,031275 XPAR VINCI 26/09/2025 FR0000125486 100 000 116,505754 XPAR TOTAL 500 000 116,4649

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

